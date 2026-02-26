​Polovina Čechů nikdy neabsolvovala dentální hygienu, riziko roste

Přestože si většina Čechů čistí zuby denně, pravidelnou profesionální dentální hygienu absolvuje jen menšina. Podle dostupných dat ji pravidelně navštěvuje přibližně 19–25 % populace, zatímco až polovina dospělých Čechů ji nikdy nepodstoupila. Odborníci upozorňují, že samotná domácí péče nestačí a zanedbání prevence může vést k závažnějším komplikacím.
Domácí péče nestačí
V dutině ústní se neustále tvoří zubní plak – měkký bakteriální povlak, který je hlavní příčinou zánětu dásní a parodontitidy. Pokud není důsledně odstraňován, zejména z mezizubních prostor, může vést k rozvoji chronického zánětu a v pokročilých případech až ke ztrátě zubů. Zubní kámen vzniká mineralizací plaku a jeho odstranění vyžaduje odborný zásah.
„Pacienti si často myslí, že pokud si čistí zuby doma, je to dostačující. Pravidelná profesionální dentální hygiena je zásadní součástí prevence. Zároveň je to právě dentální hygienistka, kdo dokáže pacienta individuálně edukovat a naučit správnou techniku domácí péče,“ uvádí Marta Matušková, prezidentka Asociace dentálních hygienistek ČR.
Prevence je levnější než léčba
Nedostatečná návštěvnost dentální hygieny má i ekonomický rozměr. Cena vstupního ošetření se většinou pohybuje do 2 000 korun, zatímco náročnější stomatologické zákroky – od endodontického ošetření přes korunky až po implantáty – mohou stát několikanásobně více.
„Pravidelná prevence je vždy finančně výhodnější a zároveň jednodušší než řešení následků. Dentální hygiena umožňuje odhalit problémy v rané fázi, kdy je jejich řešení rychlé a dostupné,“ vysvětluje Matušková.
Elektrické kartáčky a mezinárodní srovnání
Kvalita domácí péče hraje významnou roli. V Česku používá elektrický kartáček přibližně 20 % populace, zatímco v Německu, evropském lídrovi v této oblasti, si jimi čistí zuby téměř každý druhý dospělý. Moderní technologie pomáhají efektivněji čistit obtížně dostupná místa a zlepšují techniku čištění, avšak individuální instruktáž od dentální hygienistky je stále klíčová.
Reakce na nízkou návštěvnost: Měsíc zdravého úsměvu
Na nízkou návštěvnost dentální hygieny reaguje iniciativa Měsíc zdravého úsměvu, kterou ve spolupráci s Asociací dentálních hygienistek ČR spouští značka Oral-B. Projekt motivuje nové pacienty k absolvování vstupního ošetření. Prvních 2 000 zapojených pacientů může získat příspěvek 500 Kč z ceny ošetření zpět na svůj bankovní účet.
Součástí návštěvy je také edukace o správné technice čištění a možnost seznámit se s moderními technologiemi péče o ústní zdraví, včetně produktů iO od Oral-B dostupných na e-shopu nazuby.cz.