Když je horko, dejte si studenou polévku

Příprava polévek za studena se těší velké oblibě především v místech, kde vyšší teploty převládají celoročně. Během parných dnů, kdy příroda rozdává bohatou úrodu zeleniny a ovoce, určitě stojí za to si je dopřát i u nás, nejlépe z lokálních surovin. Zelenina by neměla chybět ve zdravém jídelníčku celoročně, v létě je to ještě snazší. K dostání je nepřeberné množství čerstvé, voňavé zeleniny.

Kvalitní suroviny na studenou polévku

„Aby byl výsledný pokrm opravdu dokonalý, při nákupu surovin se zaměřte na tu nejvyšší kvalitu a dejte přednost těm z ekologického zemědělství. To podléhá přísné evropské i národní legislativě, na jejíž dodržování dohlíží čtyři kontrolní organizace – KEZ, ABCert, Bureau Veritas a Biokont,“ doporučuje Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) ve svém projektu zaměřeném na podporu biopotravin. Pro zákazníky nabízí hned několik pomůcek, které usnadní orientaci a nákup:

„Biopotraviny poznáte podle označení logy biolistu nebo biozebry a v případě nebalených potravin můžete prodejce požádat o certifikát. Pro více informací o ekologickém způsobu hospodaření navštivte stránky myjsmebio.cz. Kromě supermarketů biopotraviny zakoupíte také na ekofarmách, jejichž seznam najdete na kamprobio.cz nebo lovime.bio. Pomocí interaktivní mapy navíc můžete snadno vyhledat ty, které se nachází ve vašem okolí, a prohlédnout si jejich aktuální nabídku.“ SZIF připravil také několik receptů na studené polévky z čerstvé, ideálně bio zeleniny.

Recepty na studené polévky

Studená polévka z červené řepy se zakysanou smetanou Autor: SZIF Suroviny: 500 g bio červené řepy

bio cibule

1 l zeleninového vývaru

čerstvý bio zázvor

sůl, bio pepř

2 lžíce zakysané smetany

ev. lístky řepy ap. na ozdobení Červenou řepu a ciibuli oloupejte a nakrájejte na kostičky. Do hrnce nalijte vodu či vývar, přidejte nakrájenou zeleninu, zázvor a podle chuti osolte a opepřete. Přiveďte k varu, stáhněte plamen a pomalu vařte minimálně 20 minut. Z hrnce pak zázvor vyjměte, polévku rozmixujte a nechte ji pořádně vychladit. Dozdobte zakysanou smetanou, lístečky červené řepy a podávejte.

Studená cuketová polévka s mátou Autor: SZIF Suroviny: 600 g bio cuket

bio cibule

stroužek bio česneku

olivový olej

hrst lístků bio máty

400 ml bio kuřecího vývaru

sůl, bio pepř

150 ml bio smetany Cukety omyjte, zbavte konců a nakrájejte na kostičky. Cibuli a česnek oloupejte a nakrájejte na tenké plátky. Ve větším hrnci nechte rozehřát olivový olej, přidejte cibuli a smažte dozlatova. Poté přidejte cukety, česnek, mátu a za občasného míchání restujte 5 minut. Přilijte vývar, dle chuti osolte a opepřete a vařte asi 15 minut. Hotovou směs rozmixujte tyčovým mixérem do krémové konzistence. Polévku nechte vychladnout, přidejte smetanu, dozdobte mátou a podávejte.

