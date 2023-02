Strach z nadměrné pozornosti okolí, hrůza z kontaktu s lidmi. Seznamte se, tady sociální fobie

Pocit neklidu v situacích, jako je první rande nebo pracovní pohovor, je normální a zažívá ho většina lidí. Ale pokud se nervozita stupňuje do pocitu extrémní úzkosti, může to být příznak sociálněúzkostné poruchy neboli sociální fobie.

Ta se projevuje v běžných každodenních situacích, ve kterých dochází ke kontaktu s okolím. Lidé, kteří sociální fobií trpí, se obávají negativního hodnocení ze strany ostatních lidí, anebo že jimi budou nadměrně sledováni a posuzováni, proto se vyhýbají sociálnímu kontaktu.

To má velký dopad na všechny aspekty jejich života. Není to ojedinělá ani vzácná porucha, podle aktuálních výzkumů je celosvětově na vzestupu – vůbec nejvíce jí přibývá u mladých lidí ve věku 18 až 24 let. Podle expertů se na této skutečnosti mohou podílet sociální sítě a masové rozšíření online komunikace.

Na akce jen s doprovodem

Pro osoby se sociální fobií se stávají náročnými i úplně běžné situace, kterým se nelze vyhnout. Je pro ně obtížné navázat oční kontakt, být ve společnosti lidí, které neznají, nebo s nimi hovořit třeba i v obchodě během nákupu. Mívají pocit, že když vejdou do místnosti, všichni je sledují a nemilosrdně hodnotí. Obvykle se obávají, že budou vypadat hloupě a že se něčím ztrapní.

Sociálněúzkostná porucha může způsobovat také určité fyzické příznaky, jako je červenání, pocení, třes, rychlá srdeční frekvence, žaludeční nevolnost, mluvení tichým hlasem nebo strnulé držení těla. Logicky tak u postižených jedinců vznikají problémy s každodenním fungováním, například zřídkakdy chodí na jakékoliv společenské akce sami a potřebují vzít s sebou někoho, koho znají, aby se cítili bezpečněji.

Sociální fobie většinou začne během dospívání

Sociálněúzkostná porucha obvykle začíná v raném až středním dospívání, ale někdy se může objevit i u mladších dětí nebo u dospělých. U dětí se může úzkost z interakce s dospělými nebo vrstevníky projevovat pláčem, záchvaty vzteku, lpění na rodičích nebo odmítáním mluvit před cizími lidmi.

Existuje také typ této poruchy, kdy lidé zažívají intenzivní strach a úzkost během mluvení nebo vystupování na veřejnosti, ale cítí se relativně klidní v běžných situacích. Příznaky sociálněúzkostné poruchy se mohou v průběhu času měnit.

Mohou vzplanout, pokud predisponované osoby ve svém životě čelí mnoha změnám, stresu nebo požadavkům. Vyhýbání se situacím, které způsobují úzkost, může v krátkodobém horizontu způsobit zlepšení, ale v dlouhodobém horizontu budou problémy pokračovat, pokud nedojde k léčbě.

Příčiny vzniku sociálněúzkostné poruchy?

Možné příčiny vzniku sociální fobie zahrnují:

Dědičné vlivy: úzkostné poruchy mají tendenci vyskytovat se v rodinách. Není však zcela jasné, kolik z toho může být způsobeno genetikou a kolik je způsobeno naučeným chováním.

Procesy v mozku: struktura v mozku nazývaná amygdala může hrát roli při kontrole reakce na strach. U lidí s hyperaktivní amygdalou může docházet k eskalaci úzkosti v sociálních interakcích. Některé studie sociální fobii spojují také s určitými abnormalitami v mozkové struktuře.

Vlivy okolí: u některých lidí se sociální fobie může rozvinout po nepříjemné nebo trapné situaci. Také může existovat souvislost mezi sociálněúzkostnou poruchou a rodiči, kteří buď sami předvádějí úzkostné chování, nebo nadměrně kontrolují či přehnaně chrání své děti.

Diagnostika a léčba sociální fobie

Specialista může určit diagnózu sociální fobie na základě vyšetření, které pomůže posoudit, zda se na nadměrné úzkosti nemůže podílet jiné onemocnění nebo léky. S pacientem probere příznaky, které se u něj objevují, jejich frekvenci a situace, ve kterých se objevují.





Kritéria pro vyslovení diagnózy sociálněúzkostné poruchy zahrnují trvalý a intenzivní strach z konkrétních situací a negativního posuzování ze strany jiných lidí, vyhýbání se takovým situacím nebo jejich snášení se strachem a úzkostí. Nadměrný strach nebo úzkost také musí závažně narušovat každodenní život pacienta a nelze je vysvětlit zdravotním stavem, léky nebo zneužíváním návykových látek.

Léčba závisí na okolnostech, nejběžnějším způsobem je kombinace léků a psychoterapie. I když je k dispozici několik typů léků, obvykle bývají první volbou inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Lékař však může předepsat také jiná antidepresiva, léky proti úzkosti, jako jsou benzodiazepiny, nebo beta-blokátory pro snížení bušení srdce a blokaci stimulačního účinku adrenalinu.

Odborníci zdůrazňují, že léčba je dlouhodobá a nelze očekávat rychlé výsledky. Je proto třeba obrnit se trpělivostí a nevzdávat se po pár týdnech. Učení nových dovedností, které pomohou zvládnout úzkost, vyžaduje čas.

I nalezení správného léku pro daného pacienta může mít podobu několika pokusů a omylů. U některých lidí mohou příznaky sociální fobie časem vymizet a mohou přestat užívat léky. Jiní je budou muset užívat i celá léta, aby zabránili relapsu.