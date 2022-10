Zmírněte svoje úzkosti, pomoci může hořčík, vitamín D a B-komplex

Nedostatek vitamínů a minerálů psychice škodí

Fungují zejména tehdy, pokud má pacient mírnou nebo situační úzkost. Doplňky pro podporu dobrého duševního zdraví, klidného spánku nebo snadnějšího zvládání problémů, které mají dopad na psychický stav, mohou být užitečné, ale vždy je dobré poradit se s lékařem předtím, než je začnete pravidelně užívat.

A to hlavně tehdy, pokud již berete léky na zvládnutí svého psychického stavu, jako jsou třeba antipsychotika nebo benzodiazepiny, protože by se s volně prodejnými doplňky mohly vzájemně ovlivňovat, což by mohlo vyvolat nežádoucí účinky.

Stojí také za zmínku, že i když doplňky stravy mohou pomoci se zvládáním symptomů úzkosti, neřeší její hlavní příčinu, takže ji nemohou vyléčit. Pokud však tělo nedostává v dostatečné míře vitamíny nebo minerály, nefunguje ideálně a může to mít vliv právě i na duševní stav. Každý člověk, který zažívá úzkostné pocity, by měl požádat svého lékaře o krevní testy, které by odhalily případný nedostatek těchto látek.

Odborníci radí hořčík a vitamín D

Známý je v této souvislosti hořčík, jehož nedostatek může negativně ovlivnit duševní zdraví a schopnost zvládat stres. Je to začarovaný kruh. Chronický stres a úzkost vyčerpávají zásoby hořčíku v těle a jeho nedostatek zase zhoršuje psychické rozpoložení.





O užívání doplňků stravy s obsahem hořčíku uvažujeme obvykle jako o první možnosti, protože jde o základní minerál, který pomáhá organismu k relaxaci. Někteří lidé nemusí přijímat jeho dostatečné množství prostřednictvím jídla, navíc ho tělo ztrácí v určitém množstvím také potem.

V několika studiích, kdy dobrovolníci užívali hořčík při úzkosti a depresích, bylo zjištěno, že se jejich stav mírně zlepšil oproti skupině, která užívala placebo. Dalším potenciálním pomocníkem v těchto situacích je také vitamín D, a to zejména u těch osob, které nejsou vystaveny dostatku slunečního světla. Jeho nedostatek je v populaci velmi rozšířený.

Recenze v časopise Journal of Affective Disorders naznačuje, že existuje souvislost mezi nedostatkem vitamínu D a poruchami nálady a jeho doplnění pozitivně ovlivňuje psychiku.

Zkuste omega-3 mastné kyseliny a B-komplex

Také nedostatek vitamínů skupiny B může vyvolat řadu úzkostných příznaků, protože hlavně vitamín B 12 je potřebný pro správnou funkci mozku. Při jeho deficitu se můžeme cítit letargičtí, podráždění a zmatení, podobné stavy způsobuje i nedostatek dalších vitamínů z této skupiny.

Doplnění komplexu vitamínů skupiny B může být zvláště užitečné pro osoby s poruchami nálady a také pro lidi se špatným nutričním stavem. Protože jde o vitamíny rozpustné ve vodě, je obtížné se jimi předávkovat, protože organismus se jejich přebytku snadno zbavuje.

I tak je dobré požádat lékaře o krevní test, pokud se domníváte, že byste mohli mít nedostatek vitamínu D nebo vitamínů skupiny B, a přesvědčit se o jejich skutečné hladině v krvi. Také doplňky stravy s obsahem rybího oleje mohou pomoci. Řeší totiž nedostatek mastných kyselin u některých pacientů, což může způsobit narušení psychického zdraví.

Tyto kyseliny mají důležitou úlohu v chemických procesech v mozku. Z výsledku metaanalýzy z roku 2018 vyplývá, že vyšší dávky omega-3 mastných kyselin v doplňcích s rybím olejem můžou pomoci snížit příznaky klinické úzkosti.

A co bylinky, po kterých sáhnout?

Kromě doplňků stravy ve formě vitamínů a minerálů se při regulaci úzkosti osvědčily také některé byliny. Poměrně dobře známá je v této souvislosti třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum).

Ačkoli může být skutečně užitečná při léčbě mírné až středně těžké deprese, může narušit působení některých léků na předpis. Nejde jen o antidepresiva, ale také třeba o antikoncepci.

Pomoci může i heřmánek pravý (Matricaria chamomilla). Odborníci zjistili, že během osmi týdnů měl heřmánek výsledky srovnatelné s těmi, které byly docíleny konvenční anxiolytickou farmakoterapií. I když také heřmánek může interagovat s některými léky, zejména s těmi na ředění krve, je to tehdy, pokud je užíván ve velkém množství.

Šálek čaje denně před spaním pravděpodobně nezpůsobí žádné vedlejší účinky. Doporučována bývá také meduňka lékařská (Melissa officinalis). Dosavadní výzkum ukazuje, že může snížit některé příznaky úzkosti, jako je například nervozita.

V jedné ze studií dostalo 18 zdravých dobrovolníků 2 samostatné jednorázové dávky extraktu z meduňky (300 mg a 600 mg). Dávka 600 mg zlepšila náladu a výrazně zvýšila klid. Kozlík lékařský (Valeriana officinalis) může být rovněž užitečným doplňkem při zvládání úzkosti a zlepšování spánku, avšak může prohloubit účinek léků na spaní, ovlivnit může také anxiolytika a antidepresiva a hrozí interakce s jinými bylinnými doplňky, jako je třeba právě třezalka tečkovaná.

Aromaterapie není na škodu

I aromaterapie může být užitečná v boji s úzkostmi a nervovým napětím. Několik kapek levandulového oleje do koupele nebo v aromalampě může pomoci k většímu klidu.

Studie z roku 2017 zjistila, že aromaterapie levandulí pomohla snížit předoperační úzkosti u pacientů. I když je v tomto směru třeba provést rozsáhlejší výzkum, celkové pozitivní výsledky jsou slibné. Alergie na levanduli je poměrně vzácná, ale stojí za to udělat si test snášenlivosti na pokožce, než si levanduli přidáte do koupele.

Podobné uklidňující vlastnosti se připisují i éterickému oleji z meduňky lékařské, majoránky zahradní (Origanum majorana) nebo šalvěje lékařské (Salvia officinalis). Za účinného pomocníka při nervovém vyčerpání a pro zklidnění platí také kadidlo, které lze použít i jako vykuřovadlo. Podle studie z roku 2008 mají aktivní látky v kadidlové pryskyřici účinky na snížení úzkosti a působí antidepresivně.