Děti ze školy v přírodě mohou přivézt štěnice. Věci nechte v pytlích, perte na 60

Čím víc lidé cestují, tím víc se štěnice šíří. Přibývat jich začalo zhruba před dvaceti lety a jen v posledním roce stoupla v Česku poptávka po jejich likvidaci zhruba o 15 procent. Plyne to z podzimního průzkumu Státního zdravotního ústavu.

Když vyrazí na cesty dospělý, je schopen prohlédnout pokoj v hotelu a zbystří, pokud se probudí pokousaný. U dětí se na to ale spolehnout nedá. Podle Martiny Jiráčkové, vedoucí protiepidemického oddělení okresu Nymburk ze středočeské hygienické stanice, je navíc kousanec od štěnice téměř k nerozeznání od bodnutí komára. Může se proto stát, že si dítě ani nevšimne, že veze domů v kufru pár černých pasažérů.

Je přitom úplně jedno, jestli rekreace probíhala ve zděné budově s pokoji, nebo v chatkách. Štěnice nemají rády zimu, takže pokud chata přes zimu vymrzne, tak je to zabije. Ale jakmile se oteplí, tak tam mohou přežívat, řekl Petr de Wolf, majitel firmy Dewolf, která provádí mimo jiné i likvidaci štěnic.

Vybalujte venku nebo ve vaně

Abyste si parazity nezavlekli domů, nepodceňte prevenci. Když dítě přijede, úplně ideální je, pokud to jde, vysvléct ho ještě přede dveřmi. Všechny věci pak dejte do igelitových pytlů, poradil rodičům de Wolf.





Také kufr je lepší vybalovat venku. Pokud to nejde, tak třeba ve vaně. V pytlích by měly věci zůstat do té doby, než půjdou do pračky. Vyperte všechno, co se vyprat dá, a to nejméně na 60 stupňů. Pokud máte sušičku, použijte ji. V opačném případě můžete sáhnout po žehličce.

Pomůže mrazák a parní čistič

Menší věci, které nesnesou pračku, například boty, můžete dát na den do mrazáku. Pokud máte doma parní čistič, tak s ním ošetřete kufr. V zimě je ideální postavit ho na mráz, doplnil de Wolf.

Bohužel nestačí nechat věci jen pár dní zavřené v pytlích. Například u vší to pomůže, ale štěnice jsou schopné přežívat bez kontaktu s člověkem několik měsíců.

Bodnutí tlumí vlastním anestetikem

Štěnice jsou rezavě červení až mahagonoví broučci, podle stadia měří 1 až 7 milimetrů. Přes den bývají zalezlé v úkrytech. Nejčastěji je najdete v posteli nebo do dvou metrů od ní. Typicky zalézají do švů matrací, trhlin v rámech, pod tapety, za rámy obrazů, do roštů nebo podlahy. Úkryty opouštějí v noci, kdy vyhledají člověka, bodají a sají krev.

Do rány vpouští látku s protisrážlivým účinkem a anestetikum, aby si oběť neuvědomila, že je napadena, popsala hygienička Jiráčková. Okolí bodnutí pak může být narůžovělé až zarudlé a svědí. Není známo, že by štěnice samy o sobě přenášely nemoci, ale pokud si člověk ránu rozškrábe, může si do ní infekci zanést.

Hledejte černé tečky v posteli

Pokud si přinesete například z dovolené několik jedinců, je možné použít běžné komerčně dostupné biocidní přípravky… Pokud je výskyt většího rozsahu, je potřeba zajistit likvidaci štěnic osobou, která má odbornou způsobilost k provádění speciální ochranné dezinsekce, uvádí na svém webu ostravská hygienická stanice. Autor: Depositphotos

Samice kladou v okolí svých úkrytů vajíčka, jedna jich za život naklade 200 až 300. Z nich se vyvinou dospělí jedinci za pět týdnů až čtyři měsíce. Záleží na teplotě v místnosti a dostupnosti potravy.

Že se v ložnici zabydlely štěnice, se dá poznat důkladnou prohlídkou postele a jejího okolí. Hledejte krvavé fleky na zdech nebo prostěradle. Když zvednete matraci, tak v rozích žebrování jsou takové černé tečky, to je natrávená krev, jejich exkrementy. Pak tam mohou být vidět takzvané svlečky, jak se štěnice svléká a přeměňuje na většího jedince, vyjmenoval de Wolf, čím se řídit.

Dodal však, že pokud není zamoření velké, nemusí to laické oko vůbec odhalit. To jsou kolikrát tak miniaturní věci, že i pro experta je to těžké, přiznal.





Repelent je rozežene dál do bytu

Svépomocí se štěnic nedá zbavit. Volně prodejné repelenty je nezabijí, mohou je ovšem rozehnat do dalších místností. Zásah pak bude o to komplikovanější. Domácí metody nemají většinou potřebnou účinnost. Proto je nutné si k likvidaci přizvat specializovanou firmu, která provede odbornou likvidaci, potvrdila Jiráčková.

Přestože se obvykle štěnice drží poblíž postelí, lze se s nimi setkat i mimo hotely, chaty a apartmány. Minulý týden například Český rozhlas informoval o dvojici cestovatelů, kterou poštípaly v lehátkovém voze vlaku společnosti RegioJet. Před pár lety je ve svých vlacích řešily i České dráhy. Občas se štěnice vyskytnou na sedadlech v divadlech a kinech nebo autobusech.

Pozor dávejte i při nákupu bazarového nábytku. Stačí, aby na něm byla nakladená vajíčka, a do pár týdnů máte parazity doma.