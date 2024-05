Plánujete novou kuchyň? Dejte pozor na pár věcí, které vám ve studiích neřeknou

Výběr nové kuchyně není snadná věc, je dobré vědět, kde začít a s kým se poradit. Poradíme vám, zda vsadit na truhláře, nebo architekta a zda jít do kuchyňských studií nebo se jim spíše vyhnout. Osvětlíme nejčastější chyby při návrzích kuchyní i kolik stojí služby návrháře/architekta kuchyní. Na otázky odpovídá Iva Šmídová, praktická designérka, autorka knihy Útulný domov krok za krokem i řady online kurzů interiérového designu.

Kde bych měla začít s výběrem kuchyně? Chodí to třeba jako u kadeřnice, že si přinesu obrázek kuchyně, která se mi líbí, řeknu, takhle to chci a takhle mi to udělejte?

V podstatě by to takto i šlo. Jde o to, jestli ten obrázek, který si přinesete, je také z nějakého podobného prostoru, který máte k dispozici. Ale přinést si fotografii, je určitě dobrý začátek, protože to znamená, že už máte nějakou představu a pravděpodobně znáte styl, který se vám líbí.

Měli bychom si ale také ujasnit, zda nám tento styl kuchyně bude zapadat do zbytku bytu, který už je zařízený, případně, máme-li nový byt či dům, v jakém stylu chceme zařizovat celé bydlení. Protože ve chvíli, kdy tohle nevíme a začneme zařizovat od kuchyně, tak si můžeme navrhnout kuchyň, k níž bude komplikované dozařídit zbytek prostoru, zvlášť pokud je kuchyň součástí obývacího pokoje.





Dobře, řekněme, že jsem ve fázi, že mám zhruba představu, jak by kuchyň měla vypadat, ale určitě si ráda nechám poradit. Jak se právě při výběru toho odborníka nesplést? Mám vybrat kuchyňské studio, truhláře, architekta?

Tady musíme oddělit dvě věci, a to, vzhled a ergonomii kuchyně a použití materiálů a kování.

Jak kuchyň bude vypadat, a kam umístit kterou zónu, si můžete nastudovat sama, nebo jít za designerem, který vám pomůže i se zakomponování kuchyně do zbytku otevřeného prostoru, kde obvykle bývá i jídelní část a obývací část.

Iva Šmídová, praktická designérka, autorka knihy Útulný domov krok za krokem i řady online kurzů interiérového designu Autor: ivasmidova.cz

Co se technických věcí týče, vydejte se ideálně do kuchyňského studia nebo vzorkovny a nastudujte si nejnovější typy kování a vyzkoušejte různé druhy úchytek. Jedině tak vyberete ten nejvhodnější systém pro vás.

Truhláři jsou skvělí odborníci v práci se dřevem, ale nejsou to návrháři kuchyní ani interiérů. Navíc většinu času obvykle tráví v dílně a v kuchyni se v pohybují spíše sporadicky a neměli byste s návrhem kuchyně spoléhat jenom na ně. Ve chvíli, kdy se vydáte za truhlářem, měli byste již mít jasno v tom, jak budete v kuchyni fungovat, kolik místa ji můžete věnovat a jaké vychytávky vám usnadní práci v ní.





Kuchyňská studia jsou na tom trošku podobně. Znají základní pravidla navrhování kuchyní, ale už vám nepomohou navrhnout zbytek pokoje. Ve chvíli, kdy přijdete do kuchyňského studia s půdorysem, tak je bude zajímat jenom část pro kuchyň, ale ne to, kde bude pohovka a jestli se tam vejde velký jídelní stůl, o kterém sníte. Kdyby navrhovali celý pokoj, tak by to byl zase jiný typ služby. Ale oni v podstatě prodávají nábytek, je to určitá nábytková sestava, kterou sestavují podle ověřených pravidel, ale bez návaznosti na další prostor.

Často kuchyň bývá příliš velká a výrazná. V kuchyni obvykle nechceme trávit příliš času. Chceme se spíš bavit, chceme koukat na televizi, povídat si, hrát stolní hry u jídelního stolu s naší rodinou. Kuchyň je za mě obslužné místo a nemusí nutně být v prostoru dominantou.

Mám tedy kromě obrázku kuchyně, která se mi líbí, přinést i půdorys celého pokoje?

Vždycky celého pokoje, ideálně samozřejmě půdorys z celého patra

nebo celého bytu. Já vždycky říkám, že je dobré se podívat i na ten pokoj vedle, nikdy nevíte, co by se z něj dalo využít, jak by se prostory daly propojit nebo třeba jeden zmenšit a druhý zvětšit, případně posunout dveře, pokud by to bylo ku prospěchu lepšího využití celého prostoru.

Kuchyň je velmi drahá záležitost, navrhujeme ji třeba na dvacet, třicet, a více let. Takže zapomeňte na nějaké trendy dneška, navrhněte si ji tak, aby se vám líbila za 20 let, aby byla pořád nadčasová, funkční a moderní. Přece jenom máme 21. století.

To jste řekla hezky, udělat si kuchyň, která je nadčasová. Ale co to znamená? Neutrální barvy, bez moderních výstřelků?

Tendence v interiérovém designu je zjednodušovat. Nejde jen o ty barvy, ale o to, jaké si tam dáme kování, materiály na dvířka a také abychom docílili maxima úložných prostor. Zjednodušovat také znamená méně spotřebičů na pracovní deskce, a více praktických skříní, kde mohu spotřebiče používat bez nutnosti vyndat je na desku a přitom budou stále po ruce. Je třeba, aby kuchyně splynula se zbytkem prostoru. Aby nevyčnívala, nebo nebyla tou velkou hmotou někde v rohu.

Když se kuchyň navrhne dobře technicky, máte správnou ergonomii, správný kuchyňský trojúhelník, tak i kdyby se vám za dvacet let nelíbila barva, vyměníte, nebo natřete dvířka a kuchyň zůstane dál funkční a krásná.

Co je to kuchyňský trojúhelník? Jde o koncept, který zajišťuje plynulou práci v kuchyni. Vymyslel ho Henry Ford, aby práce v jeho automobilce byla co nejefektivnější. Tento systém se potom převedl právě do kuchyní, což vlastně znamená mít varnou zónu, mycí centrum a uchovávání potravin (lednice) do tvaru trojúhelníku. Trojúhelník by neměl být delší než nějakých 6 metrů. Udává se, že vzdálenost mezi dvěma zónami by neměla být delší než 2,75 metrů a menší než 1,2 metru. A i příslušenství by se mělo nacházet v dané zóně.

Nezlobte se, stále mi to leží v hlavě, měla bych tedy nejdřív dojít za návrhářem a až pak do kuchyňského studia? Mám pocit, že mi to celou realizaci kuchyně prodraží….

To právě nemusí, protože designér bude mít přehled o materiálech i jejich cenách a doporučí vám kvalitu ušitou vašemu rozpočtu a vzhled vhodný pro vás styl. A nejen to, tento člověk se vás bude ptát, bude dotěrný, možná se vás ptát na každou hloupost, ale někoho takového vy chcete. A nemělo by to znamenat, že vám něco bude nutit, měl by jenom nabízet rozumná řešení vám na míru, přitom musí vyargumentovat, proč vám je nabízí.

Ať už budujete cokoliv, obývák, ložnice, kuchyň, udělejte si dvě varianty a potom teprve porovnávejte. Z jedné varianty nikdo nic nevyčte.

Jak to tedy probíhá, pokud si vás vyberu, abyste mi poradila?

Funguje to buď tak, že si objednáte návrh kuchyně, já budu naslouchat vašim přáním, udělá se půdorysný návrh, 3D návrh, vyberou se materiály, úchytky, spotřebiče, vysvětlí se, co a jak tam bude fungovat. A s tímto návrhem se jde do kuchyňského studia. Ale tím to bych úplně neukončila, nechala bych ještě designera projít nabídku kuchyňského studia, protože tam se může ještě něco pokazit.

Na kolik peněz přijde taková práce odborníka?

Buď můžete nechat udělat nějaký předběžný návrh kuchyňské studio a zaplatit si jenom konzultaci nad návrhem anebo si můžete objednat celý návrh, včetně zpracování, ale tam počítejte určitě cenou od 10 000 do 20 000 korun, záleží, jak velká je kuchyň a jak zkušeného designéra oslovíte.

Jedna z realizovaných kuchyní dle návrhu Ivy Šmídové Autor: ivasmidova.cz

Na velké kuchyni se tedy dá ušetřit dost peněz…

No samozřejmě, a taky zdraví, protože kdo má záda na výměnu? Já pracuji hodně s lidmi a tím, že kromě navrhování mám online programy, tak vidím stovky interiérů za rok a vidím, jak to u nich vypadá. Mými kurzy lidem ukazuji, že je třeba vědět předně za co platím a jestli s výsledkem budou spokojení.

Největší problém je u starších lidí. Nemůžeme čekat, že budou dělat nějakou velkou změnu na stáří, ale právě v sedmdesáti, osmdesáti letech bychom potřebovali interiér, který bude jednoduchý na údržbu, takže ideálně nepřeplněný. Ale často je to naopak. Za mě, lidé kolem padesátky, šedesátky, aby si určitě měli nechali navrhnout praktickou kuchyň, která jim bude dobře sloužit i ve vysokém věku.

Na co konkrétně byste se mě zkraje ptala, kdybych za vámi přišla a žádala o radu, jak si zařídit kuchyň?

Za prvé, jestli ve zbytku interiéru zůstane stávající zařízení, nebo jestli tam taky plánujete něco změnit. Potom bych se zeptala, jestli je toto opravdu styl, ve kterém se cítíte dobře, včetně doplňku, výmalby a všeho. Jestli jste to opravdu vy.

Zajímalo by mě, jestli preferujete v kuchyni spíš více pracovní plochy nebo úložných prostor, protože v menší kuchyni si většinou musíte vybrat. Můžete mít třeba troubu ve vysoké skříni, ale potom přijdete o pracovní plochu. Takže pokud mi někdo řekne, že docela často rád peče a přitom potřebuje pracovní plochu, tak samozřejmě pečící troubu dáme radši pod varnou desku a upřednostníme pracovní plochu.

Zeptám se na další úložné prostory, na nejčastěji využívané spotřebiče,

jestli vaříte z čerstvých potravin, nebo spíše hotovky, zda vaříte na tři dny dopředu a potřebujeme tedy větší lednici. Zda k vám chodí návštěvy a potřebuje rozkládací stůl.

A samozřejmě na rozpočet. My často jdeme do kuchyňského studia a čekáme, až nám řeknou nějakou cenu, místo toho, abychom si doma spočítali, kolik peněz na kuchyň máme. Kuchyň zařizujeme tak, abychom měli co nejdřív krásné všechno vybavení v bydlení, a ne abychom dali strašně moc peněz do kuchyně a pak měli v rohu nějaký malinký stůl a starou obývací stěnu po mnoho let.

Jakou nejčastější chybu lidé dělají, když si sami bez odborných rad a znalostí pořizují kuchyň?

Stává se, že si v případě dvou lineárních pracovních ploch navrhne příliš širokou uličku, které jim následně ubere na centimetrech z obýváku. Což se stane, i když vám linku navrhnou v kuchyňském studiu, protože oni často prostě neřeší zbytek interiéru. A to je ta zásadní chyba. Zejména v malém pokoji. Doporučovaných 120 centimetrů mezi linkami je pro menší kuchyně opravdu zbytečně moc.

Když jsem zařizovala svoji kuchyň před třinácti lety, měla jsem na kuchyň poměrně málo místa. Věděla jsem, že chci velký jídelní stůl, takže jsem navrhla kuchyň, která mezi linkami měla 70 centimetrů místa. V takovém případě musíte věnovat návrhu velkou péči a rozhodně umístit myčku ke kraji kuchyně, aby byla funkční. Takto malé místo mezi linkami ale neberte jako standard, jde vždy o priority.

Když náš rozhovor shrneme do jedné odpovědi, co bych si z dnešního povídání měla odnést?

Určitě vždy navrhovat kuchyni v návaznosti na zbytek prostoru. Vždycky. Prostě neexistuje, že půjdete do kuchyňského studia a oni si překreslí ten jeden roh, kde plánujete kuchyň, do svého počítače a vy budete řešit zbytek prostoru až někdy.





Požadovat výšku pracovní desky podle výšky postavy.

Pokud vám někdo bude navrhovat uličku 120 cm, tak zjistit, jestli na ní opravdu máte místo. V případě, že vám nezbude místo na další věci, na jídelní stůl, sedačku, cokoliv, tak musíte vždycky tu kuchyni navrhnout tak, aby tam mohla být menší ulička, ale aby to bylo praktické. To znamená, nedáme myčku naproti, nějakému dalšímu spotřebiči, který chci otevírat, třeba oproti troubě.

Dřez můžete mít tam, kde chcete Autor: ivasmidova.cz

Je určitě velmi důležité mít myčku umístěnou tak, abyste mohli pohodlně vyndat všechno nádobí bez nutnosti ji přivírat a obcházet. Ideální pozice myčky je někde na kraji kuchyně, kdy ji otevřete a pohodlně zaklidíte všechno nádobí.

Nehleďte na to, kde už máte udělané vývody. Ty se dají posunout. Ať vám říká, kdo chce, co chce. Kromě Ikea vyrábí všichni spodní kuchyňské skřínky zhruba do 56 cm hluboké a 50 cm jsou obvykle šuplíky. Pracovní desky bývají široké 60 cm. Za spodními skříňkami zbývá tedy zhruba čtyři až centimetrů místa, kudy můžete vést například vodu, odpad. Nebo můžete vést vodu do ostrůvku, poloostrůvku. To že jsou odpady ve zdi, neznamená, že podle nich musíte stavět novou kuchyň, že musíte mít dřez tam, kde býval roky přesto, že vám to nevyhovovalo.