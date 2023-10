Jak si domů nezavléci štěnice z hotelu nebo dopravních prostředků

Není třeba se bát, že by Česko bylo nějak zaplavené štěnicemi, to podle hygieniků pravda není. Ale jelikož poptávka po jejich hubení stoupá, dá se předpokládat, že jich je přece jen o něco více než v minulých letech – psali jsme o tom tady, s tím, že případnému šíření štěnic napomáhá například cestování a že pokud se někde hodně rozmnoží, vlastními silami už je nezvládnete.

Pokud si přinesete například z dovolené několik jedinců, je možné použít běžné komerčně dostupné biocidní přípravky… Pokud je výskyt většího rozsahu, je potřeba zajistit likvidaci štěnic osobou, která má odbornou způsobilost k provádění speciální ochranné dezinsekce, uvádí na svém webu ostravská hygienická stanice.

Národní referenční laboratoř pro dezinsekci a deratizaci sepsala varování, co dělat, abyste si štěnice nedovezli například z dovolené. Objevit se klidně mohou i v dobrých hotelích či soukromých bytech.





Po příchodu do ubytování

Po příchodu na pokoj nedávejte zavazadlo na zem v blízkosti postele nebo na postel.

Ideální je kufr či batoh po příchodu do pokoje umístit do vany nebo sprchového koutu v koupelně do doby, než obydlí zkontrolujete.

Proveďte kontrolu matrace postele, prostěradel a nejbližšího nábytku – musíte nadzvednout matraci, podívat se pod prostěradlo, vysunout šuplíky skříněk, zkontrolovat rohy nočního stolku a postele.

Hledáte přitom malé černé tečky (trus štěnic) přilepené na matraci, na prostěradle, nábytku. Případně malé bílé válečky (vajíčka) rovněž přilepené na pevném podkladu, okrové průhledné části těl (svlečky štěnic), živé nebo mrtvé štěnice.

Pokud štěnice najdete, měli byste hned kontaktovat recepci hotelu a požádat o jiný pokoj. Každopádně, pokud je štěnic v pokoji jen pár, nemusíte je zaznamenat, a proto má smysl i nadále se chovat s jistou obezřetností.

Koupě použitého gauče? V dnešní době je výskyt štěnic častým jevem a v žádném případě nemůžeme doporučit koupi čalouněného nábytku takzvaně z druhé ruky. I v případě darování by měl být člověk opatrný. Je to jedna z nejčastějších cest zamoření obydlí štěnicemi. Pokud si i přesto takovýto nábytek pořídíte, je vhodné jej ještě před umístěním v domově řádně prohlédnout, popřípadě preventivně postříkat Biolitem. Zdroj: KHS Brno

V průběhu ubytování například nepokládejte zavazadlo na postel nebo na zem hotelového pokoje, vždy je pokládejte dále od postele na nějaké vyvýšené místo – na židli, ideálně nejlépe nečalouněnou.

Štěnice jsou ke člověku lákány jeho tělesnou teplotou, vydechovaným CO 2 , vibracemi, a dokonce i tělesným pachem. To znamená, že aktivně mohou zalézat do zavazadel a tak se šířit z hotelových pokojů do domácností, uvádí dezinfekční laboratoř ve svých doporučeních.





Na venkovní hrany zavazadla můžete aplikovat repelenty obsahující například účinnou látku DEET. Stejně tak byste během pobytu měli občas zkontrolovat i postel – mějte přitom na paměti, že některé lidi nemusí štěnice poštípat, zatímco jiní jsou k tomu náchylnější. Dokonce se mohou objevit reakce opožděné, až za několik dní či týdnů.

Ale pokud je povlečení bílé barvy, jednou za čas zkontrolujte oblast okolo polštáře nebo prostěradlo u nohou. Hledejte jemné a tenké proužky od krve. Jakmile štěnice po nasátí vytáhne z lidského těla sosák, zůstává na jejím konci krev, kterou charakteristicky o prostěradlo otře.

Kontrola po návratu domů

I když jste za celý pobyt nezaznamenali přítomnost štěnic a ani na kůži jste neobjevili reakce na pobodání hmyzem, i přesto se štěnice mohly dostat do vašeho zavazadla. Prevence je proto důležitá i po návratu. Pokud si totiž domů přinesete byť jen jednu oplozenou samici, může dojít k založení nové populace.