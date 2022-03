Rostoucí komunita Ukrajinců v naší zemi, aktuálně zejména kvůli válečnému konfliktu, může a také by zřejmě měla vyústit v obohacení tuzemské gastronomie o některá jídla, která se běžně ve válkou zkoušené zemi konzumují. Pokud by se přitom alespoň některé pokrmy objevily v nabídce našich restaurací, nebo pokud by je připravili pro své hosty z Ukrajiny jejich aktuální ubytovatelé, mohl by běžencům takový počin alespoň na chvíli udělat radost a připomenout jim jejich vlast.

Češi poznávají ukrajinskou gastronomii

Částečně se to již děje, někteří restauratéři již výběr tradičních ukrajinských jídel do své nabídky alespoň v podobě charitativních akcí zahrnuli, jiní už se na ukrajinské menu přímo specializují.

I když přitom tištěná specializovaná ukrajinská kuchařka v češtině na trhu není, ukrajinských specialit a receptů na jejich přípravu lze najít na internetu velké množství, takže uvařit je není zas tak velký problém.

Také proto, že ukrajinská gastronomie je založená na surovinách, které si mohou lidé vypěstovat doma, nebo ulovit (třeba ryby) v okolní přírodě. Jinými slovy na relativně dostupných a lokálních zdrojích, což je svým způsobem i současný evropský trend.

Kuchyni na Ukrajině formovalo mnoho vlivů

Vzhledem k tomu, že Ukrajina zahrnuje poměrně rozsáhlé území, je ukrajinská kuchyně ovlivněna mnoha vlivy ze zemí, s nimiž sousedí – Polsko, Maďarsko, Rumunsko, a zejména Rusko.

To ale na druhou stranu znamená, že ukrajinská kuchyně je hodně pestrá a možností, jakou její částí se inspirovat, je i pro spotřebitele v naší zemi poměrně hodně.

Celou škálu vhodných pokrmů přitom představují polévky, z nichž jednu z nejznámějších a na přípravu ne zas tak složitých představuje soljanka.

Polévka soljanka se neobejde bez okurek

Některé z variant soljanky je také možné dohledat pod názvem „okurková polévka“, neboť okurky představují ve všech verzích této polévky nezbytnou součást.

Variant soljanky je téměř nekonečné množství, mimo jiné proto, že k její přípravě je možné použít hovězí, vepřové nebo i rybí maso (to je možná nejvíce typické), ale i houby a zelí. Podle toho se také liší výsledná příchuť, i když společným jmenovatelem všech polévek typu soljanka je pikantní kyselá chuť.

Také spektrum ingrediencí je široké a zahrnuje například olivy, rajčata, různé druhy koření nebo kopr. Následující recept patří mezi ty nejjednodušší a vzhledem k tomu, že se v ČR nepříliš konzumují ryby, je v ní jako druh masa použita hovězí kližka.

Recept na soljanku Suroviny k přípravě: (jde o porci pro dvě osoby, tak trochu na zkoušku, a pokud vám bude polévka chutnat, můžete si ji pro sebe nebo své hosty připravit ve větším množství a tomu pak přizpůsobit dávky jednotlivých složek) jedna větší cibule

2 polévkové lžíce oleje

2 polévkové lžíce rajského protlaku

750 ml hovězího vývaru

2 kusy nakládaných okurek

250 g vařeného hovězího masa (kližka)

2 listy bobkového listu

šťáva z půlky citronu

sůl

petrželka

2 polévkové lžíce zakysané smetany Nakrájenou cibuli zpěníme na oleji, přidáme rajský protlak a zalijeme vývarem. Následně přidáme nakrájené okurky, nakrájené uvařené maso a bobkový list a vaříme zhruba 15 minut. Nakonec dochutíme solí a šťávou z citronu a na talíři ozdobíme kysanou smetanou a pažitkou nebo i dalšími bylinkami. Dobrou chuť!

Polévka je uvařená velmi rychle, nejdéle času strávíme přípravou hovězího vývaru, který si ale můžeme připravit předem. Ani to ale nemusí trvat dlouho, pokud máme papiňák, stačí na uvaření hovězího zhruba půl hodiny, pokud ne, trvá příprava vývaru samozřejmě o dost déle.