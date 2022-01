Jak dochutit a zkrášlit zimní polévky

Kokosové mléko, kouzlo sněhové barvy

Mnoho zeleninových polévek se liší pouze výběrem zeleniny, případně kořením. Když ale přidáte trochu kokosového mléka, polévka se rozjasní lehce bílou až pastelovou barvou. Navíc získá tolik oblíbenou smetanovou chuť.

Děti milují, když si kokosové mléko do polévky mohou nalít samy. Bílá hustá tekutina vytvoří v polévce zajímavé útvary, které malé děti fascinují.

Kurkuma, královna žlutých odstínů

Chcete polévce dodat lehce žlutý odstín? Přidejte trochu kurkumy. Výtečně zpestří například čočkovou polévku, která má jinak vzhled nudného pokrmu. Kurkumou nemůžete nic zkazit.

Chuťově je velmi neutrální, a tak ji lze použít opravdu téměř do každé polévky. V indické kuchyni má tisíciletou tradici a jídlo bez kurkumy snad v tamním kraji ani neexistuje. Překvapte rodinu a zkuste přidat kurkumu i do vývarových polévek.

Krémovým polévkám sluší brož ze semínek

Barva krémových polévek svým vzhledem strávníky neláká. To můžeme ve vteřině změnit. Polévku posypte semínky, která jste před tím lehce posolili a upražili. Použijte semínka slunečnicová, dýňová nebo sezamová. Kontrastní efekt ve světlé polévce zajistí pár semínek černého sezamu. Přihoďte trošku naklíčené řeřichy či jiných naklíčených semínek a nakonec „vzniklou brož“ ležérně zakápněte olivovým, sezamovým či dýňovým olejem.

Jde o pár zkrášlovacích hmatů, které si v kuchyni rychle zažijete. Z každé polévky se díky vám stane jedinečné umělecké dílo.

Polévka má mnoho podob

Polévka, ač ji děláte vždy stejně, má pokaždé trošku jinou chuť. Záleží na kvalitě ingrediencí a na intenzitě použitého koření. Mnohdy se ve výsledku odrazí i vaše nálada při vaření, nemyslíte? Váš polévkový stereotyp můžete ale změnit zcela záměrně. Stačí trocha inspirace a z nudného polévkového receptu vznikne zcela nový gurmánský zážitek.

Zkuste přidat do dýňové polévky strouhaný čerstvý zázvor a trošku kurkumy. Do zeleninové polévky přidejte mořské vločky Nori a kokosové mléko. Zkuste v zeleninové polévce rozpustit trochu miso pasty. V zimní sezóně můžete přímo do naservírovaného talíře přidat do polévky lžíci kysaného zelí. Je-li polévka málo slaná a nevýrazná, použijte opět přímo do talíře pár kapek umeocta.

Možností je spousta, a tak se nebojte experimentovat, zkoušet a sbírat inspiraci z celého světa. Proměňujte klasické polévky v novodobé odlehčené verze. Nebojte se pokrmy přizdobit semínky či oříšky. Zažijte proměnu s kokosovým mlékem či kapkou umeocta. Kuchyň je o radosti, o rozmanitosti, o barvách.