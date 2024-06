Snídani z Hiltonu si díky aplikaci můžete dát za třetinu ceny. Obsah balíčku ale bude překvapením

Chcete zachraňovat jídlo, které by jinak skončilo v bioplynkách, nebo prostě jen ušetřit peníze za potraviny, které byste si jinak nekoupili, protože je dražší, než se vám líbí? Využijte aplikaci, kterou si stáhnete do mobilního telefonu, a dopřejte si vybrané pokrmy za cenu, o jaké se vám ani nesnilo.

Aktuálně velmi dobře funguje aplikace Nesnězeno a od 11. června 2024 se v českém prostředí snaží etablovat aplikace Too Good To Go. Cíle má stejné jako apka Nesnězeno, tedy dostat k zákazníkům přebytky jídla z restaurací a jiných potravinářských podniků, které se ten den už nestihnou prodat běžnou cestou.

Taky plýtváte potravinami? V Česku se ročně vyhodí téměř miliarda kilogramů potravin. To znamená, že na jednoho obyvatele připadá 91 kilo kvalitního jídla, které putuje rovnou do koše. Celosvětově se nejvíce plýtvá ovocem, zeleninou a pečivem. Jak nakládají obchodníci s neprodanými rohlíky, jsme psali například zde.

Jak se nakupuje s aplikací

Aplikaci Too Good To Go si můžete stáhnout prostřednictvím obchodů App Store (Apple) nebo Obchod Play (Android). Po zaregistrování pomocí e-mailu, udání polohy, z níž chcete dostávat nabídky, a schválení podmínek se dozvíte, že můžete každý den zachraňovat takzvané Dobrovaky, tedy balíčky s potravinami z restaurací, kaváren či jiných podniků ve vašem okolí, které se do systému zapojily. Adresa chce i datum narození, ale vyplňovat ho nemusíte.





Dobrovaky obsahují potraviny nebo jídla za sníženou cenu oproti té původní. V aplikaci si podle místa, kde se nacházíte, najdete, které podniky Dobrovaky nabízejí, s tím, že je uvedeno, kde a do kdy si balíček musíte vyzvednou. Výhodou je, že si například večer můžete vybrat a zaplatit balíček, který si vyzvednete až druhý den dopoledne.

Jde například o neprodané snídaně z hotelu Hilton, původní cena 300 korun, v předvečer odběru možno zakoupit za 99 korun. Kliknete na tlačítko „Zarezervovat“ a zaplatíte. Co přesně bude obsahem balíčku, je ale překvapení, kolik jídla v balíčku bude a o kolik korun bude balíček minimálně zlevněn, aktuálně zjišťujeme.

V době, kterou obchod stanoví pro vyzvednutí, se prokážete na místě účtenkou v aplikaci a obdržíte svůj Dobrovak.

Zapojily se desítky firem

„Více než 60 úžasných lokálních značek se rozhodlo připojit se k nám při tomto významném startu, včetně podniků, jako je Myšák, Krafin, La Donuterie, Palatino & Nominanza nebo Šodó, Hilton Old Town Prague a Costa Coffee, a očekáváme, že s místním rozvojem našeho podnikání se součástí naší komunity stane mnoho dalších,“ říká Pavol Dzurjanin, ředitel Too Good To Go pro Česko.

Dodává, že díky Too Good To Go mohou podniky ze svých přebytků vytěžit přidanou hodnotu a bojovat proti plýtvání potravinami; zároveň si uživatelé mohou opřát zboží za pro ně přijatelnou cenu, a přitom přispívat k hmatatelné změně, která pomůže účinně bojovat proti změně klimatu.

Předání vámi vybraného a zaplaceného jídla probíhá obvykle v místě běžného prodeje Autor: TooGoodToGo.com

„V Cukrárně Myšák si zakládáme na ruční výrobě z naší řemeslné dílny a využíváme ty nejkvalitnější suroviny. Proto nás mrzí, že musíme naše výrobky vyhazovat, když se neprodají – naše práce a kvalitní suroviny pak totiž přichází vniveč. V tomto ohledu nám spolupráce s Too Good To Go dává velký smysl a jsme rádi, že tohoto projektu můžeme být součástí,“ říká Tomáš Hánek, generální manažer za cukrárnu Myšák.

Od svého spuštění v roce 2016 pomohla společnost Too Good To Go zachránit před plýtváním více než 330 milionů jídel, což odpovídá zabránění vzniku 891 000 tun CO 2 e, spotřebě 267 miliard litrů vody a 924 milionů m2 půdy ročně.

