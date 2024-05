Sedm procent lidí v Česku má jinou než heterosexuální orientaci, ukázal nový velký výzkum

Velký průzkum týkající se sexu a témat s ním spojených je první po deseti letech. Zaměřil se také na to, kolik lidí prožívá genderovou dystrofii, jaké četné je soužití v polyamorii nebo jaká část Čechů si vyzkoušela sexting.

Průzkum – stojí za ním Centrum pro sexuální zdraví a intervenci Národního ústavu duševního zdraví - mimo jiné poprvé ve větším měřítku mapuje LGBTQ+ komunitu. Podle autorů má sedm procent populace jinou než heterosexuální orientaci. Nejčastěji jde o bisexualitu (tři čtvrtiny bisexuálů tvoří ženy) či pansexualitu (cca tři procenta dotázaných), druhou nepočetnější skupinou jsou gayové (dvě procenta), leseb je 0,6 procenta.

Dotazování se zaměřilo také na lidi, kteří sice přišli na svět podle pohlavních znaků jako žena či muž, ve svém životě se ale identifikují jinak. Nebinárních a genderově rozmanitých osob je 0,4 procenta, což je v přepočtu na počet obyvatel 42 680 lidí.

Polyamorie? Necelé procento

Díky Czechsexu ale je v tuzemsku první velký průzkum, který se zaměřil také na unikátní témata. Proškolení tazatelé zjišťovali například to, kolik lidí žije v polyamorii, tedy vztahu, který spolu sdílí tři a více partneři. O polyamorii se hodně mluví, reálně ji ale praktikuje méně než jedno procento párů, říká Markéta Šetinová, socioložka a terapeutka.





To, že mají dlouhodobý partnerský vztah s více ženami či muži, uvedlo v průzkumu konkrétně 0,7 procenta párů. Ale pozor, nejde o utajený milenecký poměr. I na ten se průzkum ptal a vyšlo najevo, že ryze sexuální vztah k tomu dlouhodobému si dopřává zhruba čtvrtina lidí.

Přijali byste v klidu, kdyby váš/vaše syn/dcera přiznal/a svoji homosexualitu? Ano

Ne, tohle bych nezkousl/a

Určitě by mi chvíli trvalo, než bych to přijal/a

Pokud bychom vyšli z toho, že dlouhodobý vztah má necelých 74 procent dotázaných, a převedli to na aktuální počet obyvatel (necelých 11 milionů), v polyamorii, kdy partneři žijí hned v několika dalších paralelních vztazích, o kterých ovšem na rozdíl od těch mileneckých vzájemně vědí a souhlasí s nimi, tak potenciálně žije až 56 tisíc obyvatel.

Šestina lidí si vyzkoušela sexting

Zajímavou částí průzkumu je ta, jež mapuje online aktivity. Tedy třeba sledování pornografie, a to včetně živého přenosu. Autoři průzkumu konstatují, že šestnáct procent dotázaných si vyzkoušelo alespoň jednou takzvaný sexting, tedy zaslání své nahé fotografie či vlastního videa se sexuálním obsahem.

Celkovým poselstvím průzkum s názvem Czechsex je, že Češi jsou v sexu vesměs spokojení a neprožívají žádné velké turbulence – věk prvního sexu se dlouhodobě nemění (u žen zhruba v 17 letech, u mužů o rok později), stejně jako frekvence, se kterou si sex dopřáváme (průměrně méně než jednou za měsíc). Přesto většina dotázaných uvedla, že za poslední rok je se svým sexuálním životem spokojena.

Průzkum také ukázal, že necelých šest procent žen a 8,5 procenta můžu nikdy nemělo sex. Ve skupině respondentů ve věku 65 až 75 let uvedlo, že nikdy nemělo sex, čtyři procenta ženy a zhruba dvě procenta mužů. Proč lidé po celý život zůstávají bez sexu, na to sociologické šetření odpověď nedává.

Snižuje se ale věk, kdy se poprvé nejmladší dotazovaní (18 až 25 let) dívali na porno (ženy ve 14,5 letech, muži ve 14 letech) či poprvé masturbovali (u mladých žen autoři průzkumu uvádí 13 let). Ženy také dokázaly po deseti letech v průzkumu přiznat více sexuálních partnerů v životě (téměř devět, u mužů je to téměř dvanáct), což si odborníci ovšem nevysvětlují větší promiskuitou, ale prostě faktem, že kvůli společenskému stigmatu už tolik nezkreslují skutečnost.





Téměř sedm tisíc respondentů

Průzkumu Czechsex se zúčastnilo celkem 6669 respondentů od 18 do 75 let. Vyplňovali zhruba hodinový dotazník, většina z nich online. Data vyškolení tazatelé sbírali od listopadu loňského roku do letošního března. Na průzkumu se mimo jiné podílely Národní ústav duševního zdraví a Sexuologický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice.

První data autoři průzkumu zveřejnili na tiskové konferenci v pondělí 14. května s tím, že detaily průzkumu budou zpracovávat následující měsíce, kdy je také budou postupně publikovat. Více o průzkumu a jeho autorech se dozvíte na webu intimitavcr.cz, který je Czechsexu věnovaný.

Na webu Vitalia.cz se budeme některým tématům průzkumu postupně věnovat v samostatných textech.

Galerie: Sexuální život panovníků