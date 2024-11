Se skřípáním zubů pomůže botulotoxin. Lidé si však musí zákrok zaplatit, efekt je navíc dočasný

Nevědomé skřípání či zatínání zubů zvané bruxismus pacienty postihuje ve dne, ale nezřídka i při nočním spánku. Může souviset se stresem, celkovým držením těla, spánkovou apnoe, pitím alkoholu i kofeinu, kouřením, užíváním některých léků a mnoha dalšími faktory, z nichž některé jsou dosud neodhalené.

Stanoví-li stomatolog tuto diagnózu, není radno nad ní mávnout rukou. Bruxismus může způsobovat bolesti hlavy, žvýkacích svalů, čelistního kloubu nebo poškození zubů nebo protetiky. Noční skřípání zuby může obtěžovat osoby, se kterými pacient sdílí ložnici, vyjmenovává zdravotní komplikace Kamila Cmíralová, zubařka a parodontoložka z kliniky Dental Office H33.

Zvláště nebezpečné je dlouhodobé zatínání čelistních svalů, které může vést k jejich ztuhnutí a chronickým bolestem, dodává stomatochirurg Petr Chalupa, vedoucí lékař Stomatologického centra Canadian Medical.

Jak lze bruxismus léčit

Léčba se může vydat hned několika směry. Najít cestu, která pacientovi skutečně pomůže, u bruxismu ovšem nebývá jednoduché.





Předejít poškození zubů může třeba speciální dlaha, zpravidla nasazovaná na dolní zuby. Jenže ta neodstraní samotné skřípání, jen při vložení do úst nedopustí, aby se při něm poškozovala sklovina.

S pacienty pracují někteří fyzioterapeuti, kteří dokáží uvolnit čelistní svaly. Používá se také hypnoterapie, behaviorální terapie, psychoterapie či takzvaný biofeedback postavený na principu zpětné vazby, která pacienta třeba zvukovým signálem upozorní, že musí zmírnit napětí čelistních svalů.

Akutní bolesti kloubů a svalů zmírňují protizánětlivé léky, k uvolnění svalů se používají také takzvaná myorelaxancia. Pro farmakologickou léčbu ale platí, že jde o dočasnou úlevu, protože skřípání neodstraní a užívat by se měla jen po omezenou dobu.

Proč se používá botulotoxin

K úlevě od potíží se používá i botulotoxin. Jeho aplikaci v posledních letech nabízí stále více stomatologických klinik. Ošetření není hrazeno z veřejného pojištění, proto jde plně za klientem. Aplikace do svalů levé i pravé tváře vyjde na několik tisíc korun. Zpravidla 5 až 10 tisíc. Je také potřeba počítat s tím, že účinek je dočasný a případně je nutné aplikaci opakovat.

Výhodou ovšem je, že pokud léčba pacientovi sedne, neřeší jen následky onemocnění, ale samotnou podstatu. Botulotoxin dokáže uvolnit čelistní svaly, u pacientu s bruxismem zvětšené, a snížit frekvenci a intenzitu skřípání zubů, upozorňuje stomatochirurg Petr Chalupa.

Aplikujeme jej do velkého žvýkacího svalu, který se nazývá musculus masseter. Tím dojde k dočasnému snížení jeho funkce, podotýká Kamila Cmíralová.

Nepatří do rukou každého

Portál Nzip uvádí, že tato metoda není doporučovaná, protože vede k nekontrolovatelné ztrátě kostní hmoty čelistní kosti, jež je v některých případech neléčitelná. Zubní lékaři s tím ale nesouhlasí. Shodují se ovšem v tom, že není pro každého pacienta s bruxismem a aplikaci botulotoxinu musí předcházet důkladné zvážení indikace.

Je to cesta léčby, v některých zemích EU i hrazená, ale jen v přesně daných případech, nikoliv byznys na kšeft, podotýká prezident České stomatologické komory a stomatochirurg Roman Šmucler. V praxi jej používám zhruba 28 let a žádné nežádoucí účinky jsem nepozoroval. O jejich výskytu se nezmiňují ani studie. Snad jen, že výjimečně vzroste takzvaný titr protilátek a botulotoxin může být méně účinný, dodává.

Upozorňuje, že lékař, který aplikaci indikuje a provádí, musí být komplexně vzdělaný stomatolog, tedy ideálně stomatochirurg se specializací na léčbu onemocnění čelistního kloubu a souvisejících tkání. Předcházet jí musí také pečlivě provedené neurologické vyšetření.

Pro koho se léčba nehodí

Aplikace botulotoxinu není vhodná pro všechny pacienty. Je to proto, že skřípání zubů má mnoho příčin a některé lze odstranit neinvazivně. Využíváme v první řadě režimová opatření, fyzioterapii, psychoterapii, noční dlahy a tak dále, ale při výrazném bruxismu můžeme využít právě i aplikaci botulotoxinu do velkého žvýkacího svalu. Jde spíše o jednorázovou pomoc, nemělo by rozhodně jít o jediný způsob terapie, zdůrazňuje stomatoložka Kamila Cmíralová.

Stomatolog Petr Chalupa podotýká, že botulotoxin je vhodné využít u pacientů, u nichž jiné metody léčby selhaly. Pomoci může také těm, kteří mají výraznou bolest nebo hypertrofii čelistních svalů.

Naopak kontraindikací je těhotenství, kojení či neuromuskulární poruchy a některá další neurologická onemocnění.

Kam a kolik botulotoxinu se dává

Botulotoxin má podobu tekutiny ve stříkačce s velmi tenkou jehlou. Aplikuje se zpravidla do obou stran obličeje. Symetrie zabraňuje nerovnoměrnému uvolnění svalů.

Po dezinfekci kůže se aplikuje jehličkou přímo do svalu. Na každou stranu tři až pět vpichů, popisuje parodontoložka Kamila Cmíralová.

Dávka se liší v závislosti na velikosti a síle svalu a míře bruxismu. Obvykle se aplikuje 30 až 40 jednotek na každou stranu, ale přesné množství určí lékař podle individuálních potřeb pacienta, říká stomatolog Petr Chalupa.

Účinek botulotoxinu nastupuje během sedmi až deseti dnů.

Pravidla před a po aplikaci

Před zákrokem není nutná žádná speciální příprava. Lékaři ale doporučují se 24 hodin předem vyhnout alkoholu a lékům na ředění krve, tedy třeba i aspirinu. To proto, aby se minimalizovalo riziko, že na obličeji vzniknou modřiny.

Aplikace trvá do deseti minut a není po ní třeba žádná dlouhá rekonvalescence. Pacient může ihned po zákroku odejít domů. Právě rychlost je u této metody výhodou.





Bezprostředně po aplikaci je dobré místo chladit. Čtyři až šest hodin pacient nesmí lehat, předklánět se, dotýkat se a masírovat si ošetřenou oblast. Nejméně jeden den po zákroku by se měl vyhýbat intenzivní fyzické námaze, přímému slunci, saunování, horkým koupelím či návštěvě solária. Dobré je také den nepoužívat v místě ošetření make-up.

Po aplikaci se může objevit zarudnutí a bolestivost v místě vpichu, případně modřinka. Do týdne však tyto příznaky zmizí. Nežádoucím účinkem může být dočasná slabost svalu, pacientům se může hůř žvýkat tvrdší potrava, upozorňuje Kamila Cmíralová.

Zubní lékaři se shodují, že pokud je podání provedené správně, mimiku obličeje botulotoxin aplikovaný do žvýkacích svalů neovlivňuje a trvale nenarušuje ani funkci čelistí.