I svařák bez cukru může chutnat docela dobře. Dochutit jej lze třeba vanilkovým aroma

Asi většina z vás ví, že nadměrná konzumace rafinovaného cukru není zdravá. Přesto však mnoho lidí tento fakt přehlíží a dopřává si spoustu produktů, které tohoto bílého zabijáka, jak jej lékaři trefně nazývají, obsahují ve velkém množství. Kromě cukrovinek a pečiva jsou jeho zdrojem také slazené nápoje včetně alkoholu. O adventu bychom si tak měli dát obzvláště pozor na to, co a v jakém množství konzumujeme nejen doma, ale také například na vánočních trzích.

Proč bychom neměli konzumovat mnoho cukru?

Nadměrná konzumace cukru negativně ovlivňuje stav vašich zubů, kloubů, kůže, ale také jater nebo srdce. Přebytečný inzulin ve vaší krvi může mít na svědomí zesílení a ztuhnutí tepen, následkem čehož může dojít k různým srdečním onemocněním, včetně infarktu myokardu.

Kromě výše uvedeného omezení cukru údajně dokáže snižovat krevní tlak, který je hlavním rizikovým faktorem některých vážných srdečních nemocí. O možnosti rozvoje cukrovky snad ani není nutné mluvit.

Vedle zdravotních potíží má konzumace cukru ve velkých dávkách navíc také vliv na vaši tělesnou hmotnost. Proto je potřeba zamýšlet se nad tím, co jíme, a dopřávat si cukrovinky a slazené nápoje jen výjimečně. Ne jinak je tomu právě i se svařeným vínem, které je jedním z charakteristických vánočních nápojů.





Odkud se vzalo svařené víno?

Svařené víno má v různých zemích různé názvy. Například ve Skandinávii mu říkají glögg, ve Francii chaud a ve Velké Británii je známý jako wassail. Pravdou ovšem je, že původně pochází už ze starověkého Říma, odkud se později rozšířil do Evropy a dále do celého světa. Jedná se tedy o opravdu starou recepturu, která se však v průběhu staletí různě upravovala až do podoby oblíbeného horkého nápoje, který známe dnes.

Jaké víno na svařák je nejlepší?

Obecně platí pravidlo, že svařák byste neměli dělat z luxusních vín. A to z jednoho prostého důvodu – je to zkrátka škoda. Kvalitní vína by se měla vychutnávat bez tepelné úpravy, aby vynikla jejich specifická chuť a aroma, které se při přípravě svařáku vlivem zahřívání a dochucování kořením mění.

Není však vhodné připravovat jej ani z těch nejméně kvalitních vín. Ideální je zvolit zlatou střední cestu, tedy víno, které je chutné, ale ne příliš drahé. Zároveň je dle sommelierů nejvhodnější víno na svařák takové, které obsahuje méně tříslovin, má nižší kyselinu a ovocnou chuť. Ideální jsou tak například odrůdy Merlot nebo Pinot Noir.

Pokud se chcete co nejvíce vyhnout cukru, vybírejte z nabídky suchých červených vín. Ta ho totiž obvykle obsahují pouhé 4 gramy na jeden litr tekutiny. Kvalitní suchá červená vína by neměla obsahovat žádný přidaný cukr, ale pouze ten z hroznů, který ve víně zbyl po procesu kvašení.

Svařákové koření

Ačkoliv je základem svařáku víno, bez tradičního koření byste těžko docílili jeho unikátní chuti. Zapamatujte si tedy, že do správného svařáku patří skořice, hřebíček, badyán a kardamom. Kdo má rád, může do nápoje přidat také anýz, jalovec, zázvor nebo muškátový oříšek.

V případě tradiční přípravy svařeného vína se z koření a zkaramelizovaného cukru udělá vývar, který se následně přidá do vína. Pokud jej však připravujete bez cukru, můžete si proces usnadnit a vše smíchat a ohřát dohromady.

Recept na svařák bez cukru

Pakliže nechcete konzumovat přidaný cukr, anebo si prostě jen netroufnete na přípravu zkaramelizovaného cukru, připravili jsme pro vás recept na svařené víno, které se bez této ingredience zcela obejde. Postup je přitom úplně jednoduchý, takže jej hravě zvládne každá hospodyňka.

Ingredience:

1 litr červeného vína,

5 ks hřebíčku,

2 celé skořice,

1 čajová lžička pomerančové kůry,

1 badyán,

pár zrnek kardamomu.

Postup:

V hrnci smíchejte všechny výše uvedené ingredience. Kastrol dejte na plotnu a směs ohřívejte na středním stupni, aniž by se ale začala vařit. Jakmile se na hladině objeví malé bublinky, ihned hrnec stáhněte z plotny. Abyste docílili intenzivnější chuti, nechejte koření ve svařáku přes noc ještě louhovat. Druhý den tekutinu sceďte. Svařené víno před jeho podáváním ohřejte, ale opět si dejte pozor, aby se nevařilo.

Pokud chcete nápoj vylepšit, můžete do něj přidat trochu koňaku nebo calvadosu. V případě, že je na vás svařák moc kyselý, oslaďte si ho libovolným sladidlem. Pro zvýraznění chuti lze do drinku přidat také kapku vanilkového či skořicového aroma. Chcete-li si přípravu svařeného vína ještě o něco zjednodušit, je možné zakoupit již hotovou kořenicí směs v sáčcích.

Alternativy svařeného vína

V případě, že nechcete konzumovat ani přidaný cukr, ani alkohol, existuje řada alternativ, kterými je možné svařené víno nahradit. Nejčastěji se přitom jedná o svařený džus nebo mošt. Stačí vybraný nápoj společně se svařákovým kořením zahřát a můžete si dopřát lahodnou zdravější verzi tohoto vánočního drinku.

Kromě toho je možné zakoupit také čaj s příchutí svařeného vína, který neobsahuje alkohol ani cukr. Jedná se o klasické čajové sáčky, které necháte po dobu uvedenou na obale výrobku vylouhovat v horké vodě a pak už můžete nápoj konzumovat. Pokud by vám čaj přišel moc kyselý, lze jej opět dosladit nějakým zdravým sladidlem, jako je například stévie.