Je mi dobře, prášek si nevezmu. Lidé si nerozumně mění léčbu tlaku či cholesterolu

„Běžně se u pacientů setkáváme s tím, že užijí více prášků na tlak než běžně, protože si zrovna naměřili vysoké hodnoty. Anebo si naopak nevezmou žádný, když jsou výsledky v normě a cítí se dobře. To samé platí pro léčbu cholesterolu. Když odejdou z testů s dobrými výsledky, občas léky sami – i přes naše doporučení užívat je dlouhodobě – vysadí, protože už se cítí zdraví,“ jmenuje některé z typických situací profesor Jan Václavík, přednosta Interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity.
Doporučeními lékařů a lékárníků se neřídí až třetina pacientů léčených pro vysoký tlak.
„Samoléčba, kdy si pacient podle vlastního uvážení upravuje předepsanou léčbu, není nijak neobvyklá. Platí však, že čím lépe je pacient informován a rozumí významu své terapie, tím menší má tendenci ji sám měnit. S dodržováním léčby mají potíže především ti, kteří denně užívají více než pět různých léků,“ vysvětluje internista z Fakultní nemocnice v Hradci Králové, doktor Petr Grenar.
Starší lidé berou léků moc
Pacienti si rádi ordinují takzvané lékové prázdniny. Léky po nějaké době vysadí, protože zrovna nepociťují žádné potíže, a k lékaři se dostaví zase až třeba po roce. Tohle je podle lékařů doména hlavně mladších pacientů.
Starší a úzkostné ženy zase s oblibou užívají více léků na tlak, než potřebují. A seniorů a starších osob obecně se týká hlavně nadužívání léků celkově. Takoví pacienti mají denně brát třeba deset až patnáct léků, polovina z toho přitom může být zbytečná.
Především se zbytečně nasazují léky na léčbu cév, křečových žil a protivředové léky. Ty berou i lidé, kteří vředy nebo potíže nikdy neměli. Obecně se podle lékařů nadužívají taky potravinové doplňky.
Kampaně radí, jak s léky
Podle odborníků užívají čeští pacienti zbytečně moc léčiv a procházejí řadou vyšetření, která nejsou vždy nutná a zatěžují je. Ve snaze tento stav zlepšit se čeští internisté již před časem připojili ke kampani Choosing Wisely (aneb Vybírej moudře).
Do aktivity se zapojila také Česká odborná společnost klinické farmacie (ČOSKF), která vytvořila český manuál pro zdravotníky a pacienty. V něm přehledně popisuje, které léky může pacient při akutní nemoci na pár dní vysadit a kdy je bezpečné je znovu začít brát.
„Je poměrně běžné, že když mají lidé horečku nebo zvrací, neužívají své léky na chronická onemocnění. Aby však dočasně vysadili jen ty léčivé přípravky, u kterých je to skutečně vhodné, připravili jsme přehledný návod SAMI DOMA. Ten přesně popisuje, jaké skupiny léků lze v době nemoci dočasně vynechat. Některé běžně užívané léky totiž mohou být při horečce, zvracení nebo nedostatku tekutin pro tělo nebezpečné, i když jsou za normálních okolností nezbytné. Cílem projektu SAMI DOMA je, aby se tato pravidla stala v Česku běžně známá, byla doporučována lékaři a pomáhala předcházet komplikacím z léků u seniorů a chronicky nemocných,“ vysvětluje vedoucí Oddělení klinické farmacie Fakultní nemocnice Hradec Králové Petra Rozsívalová.
Na správné zacházení s léky upozorňuje i kampaň Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) s názvem Léky nejsou bonbóny. Kampaň cílí na spotřebitele volně prodejných léčivých přípravků, aby se i při samoléčbě seznámili s informacemi o správném užívání, dávkování a nežádoucích účincích zakoupeného volně prodejného léčivého přípravku. I léky dostupné bez předpisu totiž mohou při nesprávném použití ohrozit zdraví.
„Léky pomáhají, jen pokud jsou užívány správně. Je důležité, aby si každý pacient uvědomil, že i volně prodejné léčivé přípravky mají svá rizika a omezení. Nejsou to bonbóny – jejich účinek i rizika závisí na dávkování, délce užívání, individuálním zdravotním stavu a společném užívání s jinými léky,“ upozornil Tomáš Boráň, ředitel SÚKL.
A například Všeobecná fakultní nemocnice v Praze nabízí všem ambulantním pacientům, kteří potřebují konzultovat užívání léků nebo jejich vzájemnou interakci službu lékového poradenství. To, zda potřebujete konzultaci, zjistíte vyplněním jednoduchého dotazníku na webu nemocnice.