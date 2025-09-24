Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Lékárna  »  S léky lidem poradí aplikace, která je nově zdarma. Ukáže třeba nevhodné kombinace

S léky lidem poradí aplikace, která je nově zdarma. Ukáže třeba nevhodné kombinace

Hana Válková
Dnes
Mobil a léky
Autor: Shutterstock
Zpřístupní příbalový leták, upozorní na vypršení použitelnosti, ale hlavně na nevhodné kombinace užívaných léků, a to i těch volně prodejných. Tak autoři hovoří o aplikaci Molecula, kterou nyní poskytují v plné verzi zdarma.

Pacientská mobilní aplikace Molecula je dostupná od července 2023. Od poloviny letošního září je ale její plná, tedy rodinná verze k dispozici zdarma, a to dlouhodobě. Firma to oznámila v tiskové zprávě.

Věříme, že precizní medicína má být dostupná všem, rozhodl jsem se zpřístupnit plný rodinný účet Molecula v České republice zcela zdarma. Zároveň uživatelům, kteří si aplikaci zakoupili, vrátíme finanční prostředky, uvádí David Navrátilzakladatel Channel Lab, jež Moleculu vlastní a vyvíjí.

Co aplikace umí

Aplikace pracuje s čárovými kódy na krabičkách, které do ní uživatel skenuje. Čerpá také informace z databází Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Uživateli, ale i celé jeho rodině, dokáže pohlídat řadu záležitostí spojených s užíváním léků a doplňků stravy. Připomene třeba čas, kdy mají být užité.  Sleduje, zda léky nejsou prošlé a dokáže zobrazit složení i příbalový leták.

Dokáže se přitom přizpůsobit uživateli. Třeba při zadání věku, váhy a zdravotního stavu se pomůže zorientovat, kolik léku užít. Všímá si také toho, jaké všechny léky uživatel bere a zda si některé vzájemně ovlivňují účinek. Možnou lékovou interakci zobrazuje jako semafor. Zelená znamená, že kombinace léků jsou bezpečné, červená to, že by užívání měl dotyčný probrat s lékaři či lékárníky. 

Propojená s výrobci není

Firma uvádí, že svěřená data jsou v bezpečí a na dotazy redakce také to, že mezi investory aplikace nepatří farmaceutické firmy, ani jiní výrobci léčiv a doplňků stravy.

Plnou verzi ponechá bezplatnou dlouhodobě. Připravuje ale nové funkce, které zpoplatní a uživatelé si je budou moci dokoupit. Za kolik, to není zatím veřejné, stejně jako detaily nových služeb. Podle Channel Lab půjde o farmakogenetické testování nebo kontrolu kvality potravinových doplňků. Jejich doplnění do aplikace uživatelé mohou očekávat do konce letošního roku.

KVÍZ: Vyznáte se v lécích a víte, jak je správně užívat?

Zatímco část lidí se snaží zvládnout všechny potíže a zdravotní neduhy pokud možno bez léků, někteří jedinci naopak sahají po lécích poněkud bez rozmyslu. A užívají je buď na každou drobnost, nebo v situacích, kdy by naopak už byl čas zajít k lékaři.
Spustit kvíz
Hana Válková

