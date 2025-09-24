S léky lidem poradí aplikace, která je nově zdarma. Ukáže třeba nevhodné kombinace

Pacientská mobilní aplikace Molecula je dostupná od července 2023. Od poloviny letošního září je ale její plná, tedy rodinná verze k dispozici zdarma, a to dlouhodobě. Firma to oznámila v tiskové zprávě.
Věříme, že precizní medicína má být dostupná všem, rozhodl jsem se zpřístupnit plný rodinný účet Molecula v České republice zcela zdarma. Zároveň uživatelům, kteří si aplikaci zakoupili, vrátíme finanční prostředky, uvádí David Navrátil, zakladatel Channel Lab, jež Moleculu vlastní a vyvíjí.
Co aplikace umí
Aplikace pracuje s čárovými kódy na krabičkách, které do ní uživatel skenuje. Čerpá také informace z databází Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
Uživateli, ale i celé jeho rodině, dokáže pohlídat řadu záležitostí spojených s užíváním léků a doplňků stravy. Připomene třeba čas, kdy mají být užité. Sleduje, zda léky nejsou prošlé a dokáže zobrazit složení i příbalový leták.
Dokáže se přitom přizpůsobit uživateli. Třeba při zadání věku, váhy a zdravotního stavu se pomůže zorientovat, kolik léku užít. Všímá si také toho, jaké všechny léky uživatel bere a zda si některé vzájemně ovlivňují účinek. Možnou lékovou interakci zobrazuje jako semafor. Zelená znamená, že kombinace léků jsou bezpečné, červená to, že by užívání měl dotyčný probrat s lékaři či lékárníky.
Propojená s výrobci není
Firma uvádí, že svěřená data jsou v bezpečí a na dotazy redakce také to, že mezi investory aplikace nepatří farmaceutické firmy, ani jiní výrobci léčiv a doplňků stravy.
Plnou verzi ponechá bezplatnou dlouhodobě. Připravuje ale nové funkce, které zpoplatní a uživatelé si je budou moci dokoupit. Za kolik, to není zatím veřejné, stejně jako detaily nových služeb. Podle Channel Lab půjde o
farmakogenetické testování nebo
kontrolu kvality potravinových doplňků. Jejich doplnění do aplikace uživatelé mohou očekávat do konce letošního roku.