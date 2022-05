Potřebujete poradit s kombinací léků? Nově to jde na účet zdravotní pojišťovny

Co nově hradí pojišťovny

Oficiálně se nově hrazený výkon jmenuje „Konziliární zhodnocení medikace pacienta ošetřovaného v rámci ambulantní péče klinickým farmaceutem“. Alespoň pod tímto názvem je uveden ve vyhlášce se seznamem hrazených výkonů.

Zdravotnická zařízení jej mohou pojišťovnám vykazovat pod kódem 05752. „Jedná se o posouzení zdravotnické dokumentace u definovaného spektra pacientů na žádost ošetřujícího lékaře,“ vysvětluje mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (ZP MV) Jana Schillerová.

Kdo je klinický farmaceut

Jak už název novinky napovídá, nejde o rady ohledně léčiv, které lidé znají z lékáren. Zmíněné úhrady pojišťoven se týkají konzultací provedených tzv. klinickým farmaceutem.





Jde o specializovaného zdravotnického pracovníka, jenž vyhodnocuje farmakoterapii především pacientům na nemocničním lůžku. To znamená, že se např. radí s ošetřujícím lékařem, jaké léky by byly pro pacienta nejvhodnější. Nebo upravuje medikaci tak, aby byla co nejúčinnější a léky se neduplikovaly či se vzájemně nevylučovaly. Jeho snahou je také to, aby vedlejší účinky léků zatěžovaly pacienta co nejméně.

S čím pomůže klinický farmaceut Posoudí u pacienta dávky léčiv, způsob jejich podání, indikaci užívání a nežádoucí účinky.

Zhodnotí lékové interakce (tj. to, jak na sebe v těle pacienta léky vzájemně působí v případě, že 1 pacient bere více preparátů).

Stanoví vhodné kombinace léčivých přípravků, výběr vhodného léčiva a jeho dávkování u chronicky nemocných pacientů.

Může navrhnout upravení medikace pacienta.

Pomáhá lékařům s nastavením optimální léčby pacientů. Zdroj: MNO, ZP MV

Na rozdíl od lékaře nesmí klinický farmaceut léky předepisovat. A na rozdíl od farmaceuta-lékárníka nesmí léky vydávat. Může ale nahlížet do tzv. sdíleného lékového záznamu, pokud k tomu pacient nevyslovil nesouhlas.

Za radami zatím jen do nemocnice

Klinický farmaceut je relativně nová specializace a v ČR jich zatím mnoho není. Zájemci o zhodnocení medikace se proto musí připravit, že za odborníkem budou cestovat. Někdy i daleko. Kliničtí farmaceuti totiž působí především v nemocnicích. A to jen v některých.

„Klinická farmacie je mladý obor, u nás se teprve rozvíjí. Odborníků je málo, okolo 170, takže zatím pracují jen asi v každé 4. nemocnici. A většina lidí ani lékařů, kteří mohou klinické farmaceuty žádat o konzultace, o této možnosti ještě ani neví,“ cituje server iDNES.cz předsedkyni České odborné společnosti klinické farmacie Janu Gregorovou.

Ambulanci specializovanou na klinickou farmacii má již zmiňovaná MNO. „Na konzultaci je nutné se předem objednat na telefonních číslech 596 934 328 nebo 596 932 837, od pondělí do pátku od 7 do 15 hodin,“ upozorňuje mluvčí nemocnice Andrea Vojkovská.

Další ambulance podle informací iDNES.cz funguje také při Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov.

Klinické farmaceuty využívají také velké nemocnice. „ZP MV nasmlouvala tento nový výkon celkem 26 nemocnicím. Mezi ty největší patří Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Fakultní nemocnice v Motole a Fakultní nemocnice Brno,“ informovala Jana Schillerová. Otázkou je, nakolik nemocnice jejich služby zpřístupní široké veřejnosti a nakolik je budou využívat pouze pro vlastní pacienty.

Ke konzultaci je třeba žádanka a zdravotnická dokumentace

Podmínkou porady je, aby pacient měl od svého ambulantního lékaře žádanku typu K. Tu mu vystaví jeho ambulantní lékař.

„O zhodnocení medikace si nemůže požádat sám pacient. Tento výkon musí být vždy indikován lékařem. Je navržen pro komplikované pacienty v ambulantní sféře a vždy musí být proveden se souhlasem pacienta,“ vysvětluje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.

S sebou by měl mít také zdravotnickou dokumentaci včetně diagnóz a laboratorních vyšetření.

Výstupem práce klinického farmaceuta je návrh na případnou úpravu užívání léků. Ten slouží ošetřujícímu lékaři pacienta. „Cílem je účinná a bezpečná léčba ušitá na míru každému pacientovi,“ dodává Andrea Vojkovská.

Konzultace klinických farmaceutů neslouží jen pacientům. Např. v MNO se může telefonicky či e-mailem o medikaci pacienta poradit i jeho lékař. Podmínkou je pacientův souhlas. Nutné naopak není, aby lékař pacienta do ambulance klinické farmacie posílal osobně. „V některých případech lékař posílá pacienta ke klinickému farmaceutovi, aby ho dovyšetřil, většinou ale konzultace proběhne bez jeho účasti,“ potvrzuje Viktorie Plívová.