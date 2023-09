Rodina se dvěma dětmi může letos ušetřit až 14 076 korun za jídlo

Před pár dny se díky podpoře společnosti Tesco uskutečnil první český creathon WastedHack pro mládež, který upozornil na problematiku plývání jídlem. Byla to příležitost pro mladé tvůrce předvést vlastní kreativitu a vytvořit originální umělecké dílo, jejímž cílem bylo motivovat k udržitelnějšímu životnímu stylu v oblasti stravování. Zúčastnilo se ho na čtyřicet autorů ve věku od 15 do 40 let.

Výhru si odnesl tým Zaraguza, jehož jednoduché video upozornilo na to, že v koši můžeme mít někdy více potravin než v lednici a že každý z nás vyhodí do odpadkového koše třicet pět kilogramů potravin ročně.

Máte pocit, že jde o vysoké číslo, na které vaše domácnost naštěstí nedosáhne, že tedy zkrátka plýtvá někdo za vás? Přepočítejte si to – jde vlastně o něco přes půl kilogramu potravin týdně, necelých sto gramů denně. Takže týdně stačí vyhodit dva prošlé jogurty, tři rohlíky, jednu scvrklou papriku a přesně zapadáte mezi plýtvače.

Výherní video týmu Zaraguza





Kdo nejvíc plýtvá? Lidé do 26 let

„Podle nejrůznějších průzkumů veřejného mínění u nás i ve světě patří právě mladí lidé do 26 let k největším plýtvačům s potravinami,“ řekl za pořadatele Tomáš Studeník, ředitel společnosti Insane Business Ideas, která pomáhá korporacím vytvářet udržitelnou budoucnost v oblasti zdraví, průmyslu i života.

Důvodem, proč mladí lidé potravinami plýtvají, může být např. chybějící informace o tom, jak potraviny efektivně zpracovávat. „Vzhledem k tomu, že jsou budoucími klíčovými spotřebiteli, je jejich vzdělávání o ekologických následcích plýtvání jídlem důležité,“ dodává Tomáš Studeník.

Mezi lídry v boji proti plýtvání potravin u nás patří vedle organizací, jako je Potravinová banka nebo Zachraň jídlo, také obchodní řetězec Tesco. Ten se stal vůbec prvním maloobchodním prodejcem v České republice, který měří a zveřejňuje údaje o plýtvání potravinami.

„Prevence plýtvání potravinami je pro Tesco naprosto přirozené téma, proto jsme velice rádi podpořili Wastedhack a napomohli osvětě v plýtvání potravinami u mladé generace. Sami plýtvání pečlivě měříme a reportujeme, od roku 2016 se nám podařilo snížit potravinový odpad o 78 procent, což má značný ekonomický i ekologický dopad na celou společnost. Stejné je to i u koncových spotřebitelů, když si uvědomí, jak a kde plýtvají, dokáží šetřit nejen finance, ale i planetu,“ uvedla Lucie Loučková, manažerka firemních vztahů a společenské odpovědnosti Tesco ČR.

Jak neplýtvají řetězce

Ke snížování potravinového odpadu společnosti například Tesco přispělo zaměření se na systém objednávek a plánování, stejně jako hospodaření s potravinami, které se blíží datu spotřeby a jsou zákazníkům v rámci speciálních sekcí v obchodech nabízeny s výraznou slevou. Obdobně potom k(ne)plýtvání přistupují i ostatní řetězce. Vybrané potraviny olepují nálepkami s až 30% slevou.

Bedýnky s ovocem a zeleninou za pár korun už po Lidlu nabízí i Penny a Albert, řetězce také potraviny vozí do Potravinových bank, zpracovávají v další výrobky (například banány), nebo potraviny kompostují. A k firmám, které, které se snaží snižovat plýtvání jídlem se řadí i IKEA.





Do potravinových bank míří tuny a tuny jídla

Prostřednictvím partnerství s potravinovými bankami například Tesco darovalo v loňském roce potravinové přebytky, které představovaly 3,7 milionů porcí jídel, které pomohly lidem v nouzi. Albert se podně čerstvých dat opět stal největším firemním dárcem potravinových bank. Díky darům z jejich obchodů se k potřebným dostalo 2 800 tun jídla. A Penny se ve své zprávě o udržitelnosti pyšní tím, že od roku 2018 věnovalo potravinovým bankám 500 tun drogerie a potravin.

Galerie: Největší centrum potravinových bank v ČR

„Smyslem potravinových bank je předcházet plýtvání potravinami. Denně svážíme od potravinových řetězců i od výrobců neprodejné výrobky a rozdáváme je organizacím, které podporují lidi v nouzi,“ vysvětluje Věra Doušová, ředitelka Potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj. „Současně se však snažíme edukovat spotřebitele, jak správně ukládat potraviny, proč neplýtvat a jaké jsou následky plýtvání na prostředí, v němž žijeme. Tento hackathon je součástí mezinárodního projektu zaměřeného na oslovení mladých lidí s výzvou: neplýtvejte jídlem, protože škodíte životnímu prostředí.“

Projekt upozorňuje také na skutečnost, že výrobou jídla, které jsme vyhodili, vznikla nadarmo znečištěná voda, půda a uhlíková stopa v ovzduší. Tlením vyhozeného jídla vzniká navíc ještě škodlivý metan.

Řetězce plýtávání omezují a my doma? Kolik toho vyhodíme doma?

Podle organizace Zachraň jídlo, která se svými partnery sestavila výpočet pro odhad ceny znehodnocených potravin v domácnostech, lze předpokládat, že v roce 2023 skončí v koši potraviny v hodnotě 3 519 Kč na obyvatele. Pokud průměrnou domácnost podle Českého statistického úřadu tvoří 2,33 člověka, jedná se o 8 199 Kč na rok 2023. Rodina se dvěma dětmi může letos ušetřit až 14 076 Kč, pokud nebude plýtvat. Tipy, jak neplýtvat najdete v odkazech v tomto textu.