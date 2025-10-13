Předem si můžete najít, co názvy jídel znamenají, zve pořadatelka na festival Restaurant Week

Tím, že lidí budou předem vědět, kolik zaplatí, a předem si také můžou vygooglit, co neznámé výrazy u jídel znamenají, odstraníme určitou část bariéry, domnívá se Anna Grosmanová, foodblogerka, ktero do Česka už před několika lety přivedla gurmánský festival Restaurant Week. Ten začíná už tenhle týden a na jeho webu je stále možné zarezervovat si menu v některé z desítek restaurací a to nejen v Praze. Cena? Zaplatíte 790 nebo 490 na osobu za tříchodové menu včetně jednoho kokotejlu v ceně.
Restaurant Week nabízí desítky míst – od hotelových restaurací s hvězdným servisem až po stálice české gastronomie. Hosté si mohou dopřát tříchodové menu za jednotnou cenu, ochutnat novinky jako Greenhouse v pražském Fairmontu či Grand Café v legendárním Šroubku na Václavském náměstí a nechat se překvapit, že i luxusní hotelová kuchyně může být dostupná a přívětivá.
Podzimní ročník RestaurantWeek potrvá více než měsíc. Nabízí rekordní počet zapojených restaurací, a to opět nejen v Praze, ale také v Brně, Ostravě a Plzni. V hlavním městě jich bude víc než šedesát, celkově pak přes sto.
Do podzimního ročníku se zapojí mnoho restaurací, které si hosté v minulých letech oblíbili. V Praze jsou to například Garden’s, Dejvická 34, River’s smokelab. Těšit se ale můžete i na novinky. Přidají se například oblíbené: Mazel, Finestrina a V Zátiší. Podniky Zdeňka Pohlreicha bude reprezentovat Divinis.
Podzimní edice RestaurantWeek® navazuje na tradici celosvětově oblíbeného festivalu. Labužníkům poprvé otevřel své brány v roce 1992 a od té doby ho obvykle dvakrát ročně pořádají v New Yorku, Chicagu, Londýně a dalších evropských městech, včetně Polska, kde tato myšlenka vznikla.
I letos na podzim se festival zaměří na hotelový segment.
Stále se v tom opakuju a opakovat se budu i dál, že pražské hotelové restaurace se velice podceňují, říká k tomu Anna Grosmanová alias Foodpioneer. Její slova potvrzujete také Michaela Židlický z Gault&Millau, a připomíná, že už na podzim vydají průvodce právě po českých hotelových restauracích.
Ze velký tahák považuje Anna Grosmanová nově otevřený restaurant Greenhouse v hotelu Fairmont, tedy v bývalém hotelu Intercontinental. Bude nejspíš zajímat všechny hosty, kteří se chtějí do této luxusně zrekonstruované budovy podívat.
Lákavá menu připravily i další podniky z hotelového portfolia. Podívat se můžete do Monkey Bar (Falkensteiner hotel), Artisan (Marriott), Brasserie Julius (Julius Meinl), Zinc (Hilton), Kafka restaurant (MGallery hotel), Le Petit Beefbar au Grand Café (Hotel W), Alcron a San Carlo Gourmet (Hotel Alchymist).
Tohle si můžete dát na podzimním festivalu Restaurant Week 2025
Nikol Pavlíčková, která je marketingovou manažerkou a má na starost pražskou část festivalu, připomíná další nedávno otevřený slavný pražský hotel. Je jím legendární Šroubek (neboli hotel Evropa), nyní Hotel W spadající pod Marriott, se svojí restauraci Grand Café.
V nabídce festivalu Restaurant Week jsou také asijské podniky tradičně řazené mezi oblíbené, jako Teplá Kačka, Bisutoro, PRU58, Nhà hai hành nebo Imperial Sushi Žižkov. K tomu se přidávají každoročně populární restaurace nabízející steaky, čili například Fuze nebo Dock House. Zastoupení mají i restaurace italské, nebo ty s jihoamerickou či japonskou kuchyní. Pozadu nezůstává ani tradiční české, případně francouzské nebo řecké kulinářství.
Cenové úrovně menu volí návštěvníci jako obvykle ze dvou: 790 a 490 korun (plus rezervační poplatek 49 korun, rezervace minimálně pro 2 osoby). Stále platí, že si účastníci můžou na webu vybírat vždy ze dvou různých menu, která obsahují předkrmy, hlavní chody a dezerty, a to většinou i ve vegetariánské verzi. Restaurace, které doporučuje nový partner Makro, nabídnou kromě tří chodů ještě před předkrmem amuse bouche.
Každý zákazník dostane aperitiv v podobě koktejlu Martini, který k festivalu od začátku patří. Mimochodem, hosté si stále častěji volí nealkoholickou variantu.