Rakovinou prsu onemocněly ve třiceti. Bulku si našly samy, léčba byla úspěšná

Kamila si bulku nahmatala v roce 2021. Diagnóza? Oboustranný karcinom prsu. „Den po třictátých narozeninách jsem už seděla na stacionáři a kapala mi první chemoterapie. Celkem jsem prošla 16 cykly. Poté následovala operace, během níž jsem přišla o obě prsa, protože jsem měla nádor v obou a jsem nositelkou mutace BRCA1,“ svěřila se. Dalšího půl roku podstupovala zajišťující léčbu v podobě chemoterapie v tabletách.
Po léčbě se začaly projevovat negativní účinky v podobě bolestí. Kamila si prošla i psychickými problémy, kdy se u ní začaly objevovat panické ataky a strach z návratu nemoci. Trvalo to skoro rok.
„Nyní ale prožívám nejhezčí období života. Díky bohu jsem stále zdravá a letos jsem se stihla vdát a porodit nádhernou dceru,“ dodává.
Samovyšetření trvá pár minut
I proto odborníci kladou na srdce všem ženám, aby si prsa samy vyšetřovaly, i když jsou mladé. Trvá to jen pár minut a může jim to zachránit život. „Začít je dobré již v pubertě a samovyšetřovat se jednou měsíčně, nejlépe po menstruaci. Pokud ji nemáte, vyberte si libovolný den v měsíci. Přestože se v souvislosti se samovyšetřením mluví zejména o bulkách, varovnými příznaky mohou být i jiné změny na prsou, například odlišný tvar, zarudnutí, výtok z bradavky nebo její vtažení,“ uvádí Kateřina Šédová, zakladatelka neziskové organizace Loono, která se zabývá právě prevencí nádorů a civilizačních chorob.
Jak na to? Samovyšetření má dvě části – pohledovou a pohmatovou. „Nejprve se postavte před zrcadlo v dobře osvětlené místnosti a prsa si prohlédněte. Vypadají jako minule? Zvedněte ruce nad hlavu a zkontrolujte je i ze strany. Poté přejděte k pohmatové části. Pomocí tří prstů prsa systematicky prohmatejte a nezapomeňte ani na oblast podpaží. Celým samovyšetřením vás detailně a zcela zdarma provede aplikace Preventivka, která vám samovyšetření každý měsíc připomene,“ popisuje Šédová.
„Pokud si během samovyšetření všimnete něčeho neobvyklého, nepanikařte a objednejte se ke svému gynekologovi, který vás v případě potřeby odešle na další vyšetření do mamocentra,“ dodává lékařka.
Většina útvarů, které si ženy v prsu nahmatají, nebývá zhoubná. Může jít o nezhoubné cysty, tukové uzlíky či zduřelé žlázky. Důležité je však žádný nález neignorovat a vždy se obrátit na odborníka.
Bulku si našla při kojení
Samovyšetřovat by se měly také ženy, které kojí, přestože kojení snižuje riziko vzniku rakoviny prsu. Své o tom ví i Edita. „Rakovina prsu pro mě byla něčím, co se mě absolutně netýká. Zvlášť když jsem v té době tři roky v kuse kojila, nejprve dceru, poté i syna. A všude se píše, že kojení je nejlepší prevence,“ řekla.
„Moje jediná informace o samovyšetření byla ze seriálu Beverly Hills 90210, kdy si Brenda nebo Kelly během samovyšetření našla bulku a byla celá vyděšená. Já si ho nedělala. Proč taky, jsem mladá, kojím, v rodině rakovinu nemáme, zbytečný. Jenže to byl velký omyl,“ popsala.
Jak často si provádíte samovyšetření prsu?
Den před svými 31. narozeninami si v podpaží úplně náhodou objevila bulku. Přestože tomu nepřikládala velkou pozornost, další den na popud své maminky vyrazila k lékaři. Sestřička jí ihned vystavila žádanku na vyšetření ultrazvukem.
„Den vyšetření si pamatuji úplně přesně. Měla jsem narozeniny a rozhodla jsem se, že začnu trénovat na maraton. Šla jsem tedy běhat a málem jsem kvůli tomu ten osudný ultrazvuk nestihla. Byl to poslední výběh,“ pokračuje.
Hned další den šla Edita na biopsii. Nález potvrdil, že se jedná o rakovinu. Podstoupila chemoterapii, operaci a 33 cyklů ozařování. Následně byla dlouho v remisi. Rakovina prsu se ale po šesti letech znovu přihlásila. Do dvou týdnů od verdiktu nastoupila do nemocnice, kde jí bylo odejmuto celé prso. „Samovyšetření si neprovádíme proto, abychom si něco našly, ale naopak, abychom se každý měsíc ubezpečily, že je naše tělo v pořádku,“ dodává.
Nezapomínejte na preventivní prohlídky
Kromě samovyšetřování jsou základem prevence rakoviny prsu i pravidelné návštěvy screeningových programů. Ženy po 45. roce věku by měly chodit jednou za 2 roky na mamografický screening, u mladších žen se pak doporučuje návštěva ultrazvuku jednou za 2–3 roky.
Bez žádanky se za vyšetření ultrazvukem platí, většina zdravotních pojišťoven na něj ale přispívá.
Mutace BRCA 1 a BRCA 2
Mezi rizikové faktory patří věk, riziko výrazně stoupá po 50. roce života. Vyšší riziko vzniku rakoviny prsou mají například ženy, které začaly brzy menstruovat, stejně tak ženy, u kterých nastal přechod později, než je běžné. Čím více menstruačních cyklů žena během života prodělá, tím více je vystavena působení estrogenu, a tím více je ohrožena vznikem zhoubného nádoru prsu.
Vzniku rakoviny prsu je možné částečně předcházet zdravým životním stylem. Klíčové je udržovat si zdravou váhu a předcházet obezitě, jelikož tuková tkáň produkuje již zmiňovaný estrogen, jehož nadměrné působení může riziko zvyšovat. Až o čtvrtinu může riziko vzniku rakoviny snížit pravidelná fyzická aktivita alespoň 5 hodin týdně. Zásadní je také nekouřit a omezit pití alkoholu. Kouření navíc přispívá ke svěšení prsou, neboť chemikálie z cigaret narušují elasticitu prsní tkáně.
Přestože u většiny žen vzniknou zhoubné nádory souhrou náhody a rizikových faktorů, některé jsou způsobené mutací v genu BRCA 1 nebo BRCA 2. Pokud tyto geny fungují správně, opravují chyby v DNA a pomáhají předcházet vzniku rakoviny. Pokud se u nich ale objeví mutace, tato schopnost se naruší, což výrazně zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu a vaječníků.
Mutace genů BRCA 1 a BRCA 2 jsou dědičné, dědí se tzv. autosomálně dominantním způsobem, což znamená, že pokud jeden z rodičů má mutaci v jednom z těchto genů, existuje 50procentní pravděpodobnost, že ji předá svým dětem. Mutace se předává z generace na generaci. Pokud tedy nenesou mutaci rodiče, nemohou ji předat ani svým potomkům. Mutaci BRCA genů lze zjistit genetickým vyšetřením z krve.
„Prevence je naše nejsilnější zbraň. Neodkládejte preventivní prohlídky, provádějte samovyšetření každý měsíc, jezte zdravě, hýbejte se a naslouchejte svému tělu. I pár minut měsíčně může zachránit životy,“ uzavírá Kateřina Šédová.