Kalcifikace v prsu: neškodný útvar, který ale může být předzvěstí nádoru

„Šla jsem na běžné preventivní vyšetření prsou. Vzhledem ke svému věku chodím jednou ročně jako samoplátkyně na ultrazvuk. Jenže doktorka se v jednu chvíli zarazila a poslala mě na mamograf, a to okamžitě. Snažila se mě uklidnit, že to pravděpodobně nebude nic vážného, ale že to nebudeme odkládat,“ vzpomíná Anna (37) na nedávný zážitek.

„V čekárně jsem se málem zhroutila. Strašně jsem se bála, výraz paní doktorky byl velmi výmluvný. Naštěstí výsledky byly skoro hned. Ukázalo se, že jde o kalcifikaci, tedy neškodný útvar, který prostě někdy v prsu vznikne, ale neměl by ničemu vadit.“

Neškodné útvary z vápníku

„Kalcifikace je útvar v mléčné žláze, který vzniká nahromaděním vápníku v okrscích mléčné žlázy. Jeho přítomnost nemusí značit nic, ale může být i jedním z příznaků karcinomu prsu,“ říká doktor Andrej Černý, primář gynekologicko-porodnické části pražské porodnice U Apolináře.





„Vznikají hromaděním sloučenin vápníku v mléčné žláze. Vznikají v místech, kde je například původní ložisko nezhoubného nádoru prsu, jizva, cysta mléčné žlázy, ale také jsou přítomné u některých typů zhoubných nádorů,“ dodává.

Jejich vznik neovlivníme

V minulosti se podle něj říkalo, že vznik mikrokalcifikací souvisí s hladinou vápníku v těle. „Tak to ale není, obvykle se přítomnost zvyšuje s věkem. Vznik ovlivnit nelze.“

Kalcifikace jako taková nijak nebezpečná není. „Paradoxně může někdy pomoci nádor odhalit,“ podotýká Černý. Může se k němu totiž připojit. Zkušený radiolog v mamodiagnostickém centru by měl být schopen rozlišit mezi kalcifikacemi ve spojitosti s nádorem a jejich nezhoubnou variantou.





Rakovina prsu Rakovina prsu je u žen nejčastějším nádorovým onemocněním.

Ročně jím v Česku onemocní přes 7000 pacientek.

Nejúčinnější prevencí je pravidelné mamografické vyšetření, které dokáže odhalit zhoubný nádor v počátku u 85–90 procent pacientek.

Neméně důležitá jsou rovněž pravidelná samovyšetření.

Při nálezu bulky či neobvyklých změn je potřeba hned navštívit lékaře.

Kalcifikace jako taková bývá většinou velká jen několik málo milimetrů. Někdy jich ale může být více na menší ploše, pak se takový shluk zdá větší. Postupem času se navíc mohou kalcifikace měnit, respektive zvětšovat. Přesto si jich žena sama nevšimne. „Kalcifikace samotné se jako takové nahmatat nedají. Pokud jsou ale součástí nádoru, který je větší, ten již nahmatat lze,“ přibližuje Černý.

Jakmile jednou kalcifikace vznikne, už nezmizí. V prsu zůstává dlouhodobě a není potřeba ji odstraňovat. K tomu lékaři přistupují jen v případě, že se pojí ke zhoubnému nádoru.

Jak často si provádíte samovyšetření prsu? Pravidelně – jednou za měsíc.

Výjimečně – několikrát do roka.

Nikdy jsem to nedělala.

„Vždy je nutné, aby byla žena sledovaná v mamocentru. Radiologové na základě vyšetření jsou schopni zjistit, jaké je riziko u konkrétní ženy, a podle toho plánují další sledování. Pokud není jiná známka zhoubného nádoru, ženy nemusí být sledovány častěji,“ uzavírá primář Andrej Černý.

Preventivní vyšetření na mamografu může žena v Česku bezplatně podstoupit od 45 let věku každé dva roky. Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) mamograf proplácí ženám od 40 let. Mladším ženám se doporučuje ultrazvukové vyšetření, na které mohou přijít jako samoplátkyně a pojišťovny jim na něj přispějí zpětně. Každý měsíc by také žena měla provádět samovyšetření prsu.