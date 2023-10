Rakovina prostaty nemusí mít žádné příznaky, odhalit ji může jednoduchý krevní test

Zájem mužů o prevenci rakoviny prostaty ovlivňuje mnoho předsudků a mýtů. Není dobré jim věřit už proto, že možnosti léčby zhoubného onemocnění se stále zlepšují a platí to i u nádorů předstojné žlázy. Je ale potřeba přijít včas, aby se případná nemoc odhalila co nejdříve.

Jakým nesmyslům byste neměli věřit?

Mýtus: Když nemám příznaky, nic mi není

Čekat na to, až se rakovina prostaty projeví navenek, je nebezpečné. V raných stádiích, kdy je nádor lokalizován na prostatu a jeho léčba je nejúspěšnější, totiž zpravidla žádné příznaky nemá. Časté močení nebo potíže s erekcí mohou přicházet až v pokročilejší fázi. Rakovina prostaty je velice charakteristická svým pomalým a nenápadným růstem, a to zcela bez, nebo s minimálními klinickými příznaky. Tato fakta však bohužel zvyšují riziko, že pacient onemocnění přehlédne, nebo podcení. Z počátku jsou přitom nádory méně agresivní, ohraničené, a včas zahájená léčba tak znamená pro většinu pacientů vyléčení, upozorňuje Libor Staněk z laboratoře SYNLAB. Pro odhalení karcinomu prostaty včas a zajištění vyšší šance na uzdravení je tak naprosto klíčové podstupování pravidelného preventivního vyšetření.





Mýtus: Vyšetření je bolestivé a nepříjemné

Základní prevence rakoviny prostaty není ničím zvlášť odlišná od mnoha dalších preventivních vyšetření. Stačí k ní test krve. Z ní se následně v laboratoři měří takzvané PSA neboli prostatický specifický antigen. V případě přítomnosti některého onemocnění prostaty se hladina tohoto antigenu v krvi zvýší. O test lze za poplatek požádat u svého praktického lékaře, specialisty urologa nebo bez objednání v odběrových pracovištích SYNLAB, kde za něj v rámci říjnové osvětové kampaně Zdraví národa zaplatíte 99 korun. Běžně se cena vyšetření pohybuje v řádu nižších stokorun.

Mýtus: Mužů pod 50 se to netýká

O rakovině prostaty se většinou vzhledem k počtu případů hovoří až v souvislosti s věkovou kategorií mužů 50+. Riziko jejího vzniku totiž roste s věkem a nejvíce ohroženi jsou muži nad padesát let. Neznamená to však, že mladších ročníků se onemocnění týkat nemůže. Není tak časté, ale ani zcela výjimečné. Vysokou hladinu PSA zaznamenáváme zhruba u čtyř procent testů provedených u věkové skupiny pod 50 let. Vyšetření PSA by tak měli muži, u kterých se toto onemocnění vyskytlo v rodině, pro jistotu podstupovat již v mladším věku. Muži nad 50 pak každý rok, doporučuje Libor Staněk.

Mýtus: Prevence je zbytečná, rakovinu nelze zastavit

Díky moderním léčebným postupům je rakovinu prostaty možné zcela vyléčit. Léčba je však mnohem úspěšnější, pokud je nemoc zachycena v raném stádiu, kdy je lokalizována na prostatu. Často se přitom nemusí přistoupit ani k radioterapii. Odhaduje se, že až polovina pacientů má tzv. nízkorizikový typ rakoviny prostaty, u kterého by léčba, která s sebou nese riziko dlouhodobých nežádoucích účinků, mohla být kontraproduktivní. Z toho důvodu se stále častěji uplatňují takzvané konzervativní postupy, které zajišťují pečlivé sledování pacienta a léčba je zahájena až v případě rozvoje onemocnění.





Mýtus: Nemáme rakovinu v rodině, takže mi nehrozí

Znát svou rodinnou anamnézu je velice důležité. Genetika může hrát v pravděpodobnosti rozvoje rakoviny prostaty zásadní roli, zdaleka ale není jediným ohrožujícím faktorem. V řadě případů nemocných s karcinomem prostaty nebyla přítomnost onemocnění v rodině prokázána. Obecně se usuzuje, že na rozvoj karcinomu prostaty může mít vliv například životní prostředí, špatná životospráva, nedostatek fyzické aktivity, ale také užívání některých léků. Pravidelná prevence je tak důležitá pro každého muže bez ohledu na rodinnou anamnézu, říká genetik Staněk.

A tohle je dobré vědět

Fakt: Jízda na kole může ovlivnit test

Před absolvováním krevního testu PSA pro prevenci rakoviny prostaty by muži neměli vykonávat náročnou fyzickou aktivitu. Například intenzivní jízda na kole může dočasně zvýšit hladinu PSA v krvi, což by mohlo vést k nepřesným výsledkům vyšetření. Pro získání co nejpřesnějších výsledků testu PSA doporučujeme, aby muži 48 hodin před vyšetřením vynechali náročnou fyzickou aktivitu, která může stimulovat prostatu. Kromě jízdy na kole či na koni se jedná například i o pohlavní styk, upřesňuje Libor Staněk.

Fakt: Výsledky do dvou dnů

Výsledky vyšetření jsou dnes díky moderním laboratorním metodám a přístrojům k dispozici do několika dní, v laboratořích SYNLAB do dvou pracovních. V případě pozitivního nálezu je tak možné rychle reagovat a s výsledky okamžitě pracovat.

Fakt: Vyšší hladina PSA neznačí vždy rakovinu

Pokud vám hladina prostatického specifického antigenu vyjde zvýšená, nepanikařte, nemusí se vždy jednat o rakovinu. Pozitivní výsledek testu PSA může poukazovat na různé stavy jako například zánět prostaty nebo benigní hyperplazii čili zvětšení prostaty. Před rozhodnutím o dalším postupu je tak nutné absolvovat další navazující vyšetření, která přítomnost karcinomu buď potvrdí, nebo vyvrátí.

Fakt: Červené maso může ovlivnit růst nádorových buněk

Častá konzumace červeného masa, zejména pokud jde o tepelně zpracované či uzené varianty, může obecně podpořit vznik rakoviny, tedy nejen v souvislosti s prostatou. Studie naznačují, že látky obsažené v červeném mase mohou ovlivnit růst nádorových buněk a zvýšit zánětlivé procesy v těle. Je proto doporučeno upřednostňovat alternativní zdroje bílkovin, jako jsou drůbež, ryby, luštěniny nebo ořechy. Zdravá a vyvážená strava bohatá na ovoce a zeleninu, ale i dostatečný příjem vitamínů, hraje klíčovou roli v prevenci rakoviny prostaty a dalších chronických onemocnění.