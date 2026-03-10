Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Lékaři otestují lysohlávkový halucinogen na pacientech s roztroušenou sklerózou

Lékaři otestují lysohlávkový halucinogen na pacientech s roztroušenou sklerózou

Hana Válková
Dnes
Detail ruky mladé ženy, ve které drží jednu kapsli s bílým práškem
Autor: Shutterstock/Alina Stor
Národní ústav duševního zdraví nabírá dobrovolníky pro studii, v níž budou lékaři ověřovat účinky psilocybinu na duševní zdraví pacientů s roztroušenou sklerózou. Látku budou podávat dospělým s příznaky deprese.

Lékaři Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) budou ve studii pacientům s roztroušenou sklerózou podávat látku psilocybin. Hledají celkem třicet dobrovolníků. Osm jich v tuto chvíli mají dohodnutých z centra léčby roztroušené sklerózy ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, s nímž NUDZ spolupracuje. Přihlásit se ale může kdokoli. Pro Vitalia.cz to uvedl Tomáš Páleníček, vedoucí Centra výzkumu psychedelik.

Co se dozvíte v článku
  1. Pro koho je studie určena
  2. Tři fáze léčby psilocybinem
  3. Jaké další studie proběhnou?
  4. Mimo studie se zatím nepoužívá

O účast je možné projevit zájem prostřednictvím e-mailu infopsypal@nudz.cz. V dohledné době jej doplní nwebu s informacemi o výzkumu ještě telefonní číslo na koordinátorku, jež bude podávat základní informace a provádět prvotní posouzení, kteří pacienti by mohli být pro studii vhodní. Ty odešle k neurologovi a v případě zařazení do studie poputují také k psychiatrovi.

Pro koho je studie určena

Podávání psilocybinu se mohou zúčastnit pacienti od 18 let s diagnózou roztroušené sklerózy doprovázenou příznaky deprese, pocity smutku, beznaděje nebo úzkosti, případně přímo s diagnózou deprese.

Důležité také je, aby pacient byl dostatečně mobilní, protože za tříměsíční terapií bude muset osobně dojíždět do Klecan, kde NUDZ sídlí. V součtu se jedná o deset návštěv v NUDZ, některé lze absolvovat online. Během studie lékaři pacientům třikrát odeberou krev a provedou měření mozkové aktivity EEG, popisuje zdravotnické a vědecké pracoviště v tiskové zprávě.

Tři fáze léčby psilocybinem

Jde o studii, v níž každý z účastníků projde podáním psychedelika, byť někteří dostanou nižší dávky. Nebude ale žádný pacient, který by zůstal jen na placebu. 

  1. Příprava: Tři rozhovory se dvěma terapeuty, které dobrovolníka zařazeného do studie seznámí a připraví na fázi dávkování. 
  2. Dávkování: Dvě sezení s podáním psilocybinu pod dohledem dvou terapeutů. Dobrovolník spolkne buď nízkou (1 mg) nebo vysokou dávku psilocybinu (15 mg a 25 mg). Nejvyšší dávku lékaři aplikují jen pacientům bez antidepresivní odpovědi na dávku nižší.
  3. Integrace: Sdílení zkušenosti na pěti sezeních se dvěma terapeuty včetně diskuze o prožitcích po podání psychedelika.

Zdroj: NUDZ/klinické studie/PsyPal

Podmínkou také je, aby v posledním půlroce neužívali žádná psychedelika. Těmi se sice v ČR zatím rutinně neléčí, ale mohou být dostupná jako nelegální drogy na černém trhu nebo v případě psilocybinu skrze pojídání hub lysohlávek. V klinickém výzkumu má ovšem podobu prášku, nikoliv houbového, nasypaného do kapsle a jeho zneužití jako drogy není možné.

Není to tak, že lékaři tady léčí drogami. Jedná se o seriózní přístup a psychedelika jsou nyní na špičce světového psychiatrického výzkumu a zajímají se o ně obrovské nadnárodní farmaceutické firmy, vysvětluje Tomáš Páleníček.

Jaké další studie proběhnou?

Nabírání dobrovolníků z řad pacientů s roztroušenou sklerózou může trvat do letošního podzimu. Samotná studie ale bude delší, protože lékaři budou dobrovolníky sledovat dva roky.

V současné době probíhá také nábor do studie, v níž je látka podávaná depresivním onkologickým pacientům v závěrečné fázi onemocnění. Naopak ukončen byl u studie zaměřené na pacienty s rezistentní depresí, kteří užívají také ketamin. V každé z nich je třeba 60 dobrovolníků.

Lékaři by v budoucnu chtěli výzkum otevřít také pro pacienty s ALS, tedy amyotrofickou laterální sklerózou, jež vede k postupnému ochabování svalstva. Nebo pro nemocné s některými formami atypického parkinsonismu. Mezi ně patří třeba multisystémová atrofie s celou řadou závažných příznaků. Mimo jiné poruchami dýchání, polykání, rovnováhy a chůze.

Mimo studie se zatím nepoužívá

Psilocybin je látka patřící k psychedelikům, jejichž užívání provází mimo jiné sluchové, zrakové a čichové halucinace. Léčba využívá ale zejména jiné vlastnosti – pozměňují stav vědomí, a tím mění prožívání myšlenek a emocí. Právě to pomáhá zmírnit projevy deprese a existenciálního distresuSamotné onemocnění rakovinou nebo neurodegenerativní chorobou halucinogen nevyléčí.

dane

V ČR je od ledna 2026 podávání psilocybinu pro léčebné účely povoleno, a to u pacientů s depresí, jež nereagují na jinou léčbu. Jak potvrdil Tomáš Páleníček, v praxi jej ovšem zatím pacienti nedostávají, byť jen v NUDZ by se užívání týkalo v počátku desítek lidí. Lékaři totiž ještě řeší, jak sem látku, jež musí splňovat parametry léčiva, dovézt. A také odkud. Pevně věřím, že administrativně náročný proces kolem dovozu se podaří dořešit letos, podotýká lékař.

Nedořešená je i otázka úhrad z veřejného zdravotního pojištění. Pokud by do terapie nevstoupily pojišťovny, jedna terapie psilocybinem by vyšla na desítky tisíc korun. Léčebný efekt přetrvává několik měsíců, u některých pacientů kolem jednoho roku, poté je třeba psilocybin podat znovu.

Odborná spolupráce

Autor: NUDZ

MUDr. Tomáš Páleníček, PhD.

Vedoucí Centra výzkumu psychedelik Národního ústavu duševního zdraví. Zaměřuje se na výzkum neurobiologie účinku psychedelik, entaktogenů, nových syntetických drog a na klinickou práci s psychedeliky.

Autor článku

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

