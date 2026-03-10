Lékaři otestují lysohlávkový halucinogen na pacientech s roztroušenou sklerózou

Lékaři Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) budou ve studii pacientům s roztroušenou sklerózou podávat látku psilocybin. Hledají celkem třicet dobrovolníků. Osm jich v tuto chvíli mají dohodnutých z centra léčby roztroušené sklerózy ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, s nímž NUDZ spolupracuje. Přihlásit se ale může kdokoli. Pro Vitalia.cz to uvedl Tomáš Páleníček, vedoucí Centra výzkumu psychedelik.
Co se dozvíte v článku
O účast je možné projevit zájem prostřednictvím e-mailu infopsypal@nudz.cz. V dohledné době jej doplní na webu s informacemi o výzkumu ještě telefonní číslo na koordinátorku, jež bude podávat základní informace a provádět prvotní posouzení, kteří pacienti by mohli být pro studii vhodní. Ty odešle k neurologovi a v případě zařazení do studie poputují také k psychiatrovi.
Pro koho je studie určena
Podávání psilocybinu se mohou zúčastnit pacienti od 18 let s diagnózou roztroušené sklerózy doprovázenou příznaky deprese, pocity smutku, beznaděje nebo úzkosti, případně přímo s diagnózou deprese.
Důležité také je, aby pacient byl dostatečně mobilní, protože za tříměsíční terapií bude muset osobně dojíždět do Klecan, kde NUDZ sídlí.
V součtu se jedná o deset návštěv v NUDZ, některé lze absolvovat online. Během studie lékaři pacientům třikrát odeberou krev a provedou měření mozkové aktivity EEG, popisuje zdravotnické a vědecké pracoviště v tiskové zprávě.
Tři fáze léčby psilocybinem
Jde o studii, v níž každý z účastníků projde podáním psychedelika, byť někteří dostanou nižší dávky. Nebude ale žádný pacient, který by zůstal jen na placebu.
- Příprava: Tři rozhovory se dvěma terapeuty, které dobrovolníka zařazeného do studie seznámí a připraví na fázi dávkování.
- Dávkování: Dvě sezení s podáním psilocybinu pod dohledem dvou terapeutů. Dobrovolník spolkne buď nízkou (1 mg) nebo vysokou dávku psilocybinu (15 mg a 25 mg). Nejvyšší dávku lékaři aplikují jen pacientům bez antidepresivní odpovědi na dávku nižší.
- Integrace: Sdílení zkušenosti na pěti sezeních se dvěma terapeuty včetně diskuze o prožitcích po podání psychedelika.
Zdroj: NUDZ/klinické studie/PsyPal
Podmínkou také je, aby v posledním půlroce neužívali žádná psychedelika. Těmi se sice v ČR zatím rutinně neléčí, ale mohou být dostupná jako nelegální drogy na černém trhu nebo v případě psilocybinu skrze pojídání hub lysohlávek. V klinickém výzkumu má ovšem podobu prášku, nikoliv houbového, nasypaného do kapsle a jeho zneužití jako drogy není možné.
Není to tak, že lékaři tady léčí drogami. Jedná se o seriózní přístup a psychedelika jsou nyní na špičce světového psychiatrického výzkumu a zajímají se o ně obrovské nadnárodní farmaceutické firmy, vysvětluje Tomáš Páleníček.
Jaké další studie proběhnou?
Nabírání dobrovolníků z řad pacientů s roztroušenou sklerózou může trvat do letošního podzimu. Samotná studie ale bude delší, protože lékaři budou dobrovolníky sledovat dva roky.
V současné době probíhá také nábor do studie, v níž je látka podávaná depresivním onkologickým pacientům v závěrečné fázi onemocnění. Naopak ukončen byl u studie zaměřené na pacienty s rezistentní depresí, kteří užívají také ketamin. V každé z nich je třeba 60 dobrovolníků.
Lékaři by v budoucnu chtěli výzkum otevřít také pro pacienty s ALS, tedy amyotrofickou laterální sklerózou, jež vede k postupnému ochabování svalstva. Nebo pro nemocné s některými formami atypického parkinsonismu. Mezi ně patří třeba multisystémová atrofie s celou řadou závažných příznaků. Mimo jiné poruchami dýchání, polykání, rovnováhy a chůze.
Mimo studie se zatím nepoužívá
Psilocybin je látka patřící k psychedelikům, jejichž užívání provází mimo jiné sluchové, zrakové a čichové halucinace. Léčba využívá ale zejména jiné vlastnosti – pozměňují stav vědomí, a tím mění prožívání myšlenek a emocí. Právě to pomáhá zmírnit projevy deprese a existenciálního distresu. Samotné onemocnění rakovinou nebo neurodegenerativní chorobou halucinogen nevyléčí.
V ČR je od ledna 2026 podávání psilocybinu pro léčebné účely povoleno, a to u pacientů s depresí, jež nereagují na jinou léčbu. Jak potvrdil Tomáš Páleníček, v praxi jej ovšem zatím pacienti nedostávají, byť jen v NUDZ by se užívání týkalo v počátku desítek lidí. Lékaři totiž ještě řeší, jak sem látku, jež musí splňovat parametry léčiva, dovézt. A také odkud.
Pevně věřím, že administrativně náročný proces kolem dovozu se podaří dořešit letos, podotýká lékař.
Nedořešená je i otázka úhrad z veřejného zdravotního pojištění. Pokud by do terapie nevstoupily pojišťovny, jedna terapie psilocybinem by vyšla na desítky tisíc korun. Léčebný efekt přetrvává několik měsíců, u některých pacientů kolem jednoho roku, poté je třeba psilocybin podat znovu.
Odborná spolupráce
MUDr. Tomáš Páleníček, PhD.
Vedoucí Centra výzkumu psychedelik Národního ústavu duševního zdraví. Zaměřuje se na výzkum neurobiologie účinku psychedelik, entaktogenů, nových syntetických drog a na klinickou práci s psychedeliky.