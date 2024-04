Nebojte se první pomoci, dýchání z úst do úst není vůbec potřeba

„Na prvním místě bychom měli vždycky myslet na vlastní bezpečnost čili aspoň se rozhlédnout, toho člověka určitě nejdřív nahlas oslovit, než na něj budete šahat, protože se může stát, že se po vás ožene. Takže je třeba být opatrný,“ popisuje doktor Jan Vítek.

Podrobnosti si můžete poslechnout v našem podcastu





Někdo se může zdráhat poskytnout první pomoc při zástavě oběhu z obavy, že „bude muset“ dávat dýchání z úst do úst. To ale nutné vůbec není. „Je to skutečně tak, že není v doporučených postupech říkat laikům, aby dýchali z úst do úst přesně z těch uvedených důvodů, že pokud nemusejí dýchat, je větší pravděpodobnost, že se budou snažit stlačovat hrudník. Stlačování hrudníku bude účinnější, když nebude přerušované, a do příjezdu záchranné služby opravdu není ani moc potřebné v případě, že jde o náhlou zástavu oběhu u dospělého člověka,“ dodává Vítek.

Hrudník pak stlačujeme přibližně v polovině hrudní kosti, zhruba na spojnici bradavek, poměrně velkou silou. Tak, abychom ho stiskli o pět až šest centimetrů. Frekvence je pak asi 100 až 120 stlačení za minutu. Někdo říká, že to je třeba rytmus písničky Rolničky, rolničky, ale nad tím není potřeba přemýšlet, protože pokud budete mít telefon na hlasitý odposlech, operátorka vám bude radit.

A další rada? Zapadlý jazyk neznamená, že by špička jazyka spadla někam do krku. Není potřeba vůbec na jazyk sahat a tahat ho ven nebo ho špendlit k bradě. Úplně postačí záklon hlavy nebo předsunutí dolní čelisti.





Pokud jde o incidenty, které se mohou stát doma, a to především s dětmi a dětem, radí doktor Vítek především prevenci. Tedy snažit se jim předejít. Dávat šálky s kávou a hrnce dál od kraje, nenechat viset šňůru od rychlovarné konvice v dosahu dětských ručiček, mít chemikálie uskladněné na nedostupném místě, zaslepené zásuvky a rohy nábytku chráněné krytkami…

Jak pomoci, když se incidentu předejít nepovede? Jak si poradit v případě, že se dítě nebo někdo dospělý dusí? A jak vlastně vypadá den lékaře záchranné služby? K jakým nejčastějším událostem vyjíždí a proč nejezdí v sanitce, ale v samostatném autě? Chodí pacienti poděkovat? A jaké případy má nejradši? I o tom mluvil doktor Jan Vítek v nejnovějším dílu podcastu 120 na 80 portálu Vitalia.cz.