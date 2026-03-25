Odborníci radí, jak reagovat při epileptickém záchvatu. Do úst nesahejte

Epileptický záchvat může přijít kdykoliv a kdekoliv – na ulici, ve škole nebo v městské hromadné dopravě. Jak se zachovat, když jsme svědkem takového záchvatu? Podle odborníků není pomoc nijak složitá.
„Nejdůležitější je zachovat klid a snažit se člověka během záchvatu chránit před zraněním. Není potřeba křeče zastavovat ani jim bránit. Zároveň je důležité nevkládat dotyčnému nic do úst, což je jeden z nejrozšířenějších mýtů spojených s epilepsií,“ vysvětluje neurolog Martin Kudr z Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol a Homolka.
Jak se zachovat při záchvatu?
Andrea Gawron z organizace Život s epileptikem vyjmenovává několik základních pravidel první pomoci: mezi ta nejdůležitější patří odstranit z okolí nebezpečné předměty, chránit dotyčnému hlavu a po odeznění záchvatu ho uložit do stabilizované polohy.
„Zkušenosti z našich workshopů ukazují, že řada lidí má z epileptického záchvatu strach, protože přesně neví, jak vypadá a jak na něj reagovat,“ popisuje Andrea Gawron.
I proto, aby veřejnost lépe věděla, co a jak, vyjede při příležitosti světového dne podpory lidí s epilepsií, tzv. Purple Day (připadá na čtvrtek 26. března), do centra Prahy tramvaj, ve které se lidé všechno potřebné dozvědí. Půjde o linku č. 22 a do vozu budou postupně na jednotlivých zastávkách nastupovat lékaři Centra pro epilepsie Motol, pacienti a zástupci Oblastního spolku Českého červeného kříže Praha 1.
První pomoc při epileptickém záchvatu
Jak postupovat, když se setkáte s osobou, která má epileptický záchvat?
- Zachovejte klid a zabezpečte okolí: Ujistěte se, že osoba je na bezpečném místě. Odstraňte ostré předměty, které by mohly způsobit zranění během záchvatu. Položte osobu na zem, ideálně na měkký povrch, aby se předešlo úrazu.
- Minimalizujte riziko zranění: Položte něco měkkého pod hlavu (například složenou bundu), aby se chránila před údery o tvrdý povrch. Nepokoušejte se zastavit pohyby těla ani nenuťte osobu do žádné polohy; nechte záchvat, aby probíhal přirozeně.
- Uvolněte oblečení kolem krku: Uvolněte kravatu, šálu nebo límec košile, aby osoba mohla snadněji dýchat.
- Sledujte čas: Poznamenejte si, kdy záchvat začal a jak dlouho trvá. Záchvaty, které trvají déle než 5 minut, nebo když osoba zažije několik záchvatů bez navrácení do vědomí mezi nimi, vyžadují okamžitou lékařskou pomoc.
- Zajistěte volnou dýchací cestu: Po skončení záchvatu obratě osobu na bok do stabilizované boční polohy, aby se předešlo vdechnutí zvratků a udržela se volná dýchací cesta.
- Zůstaňte s osobou: Po skončení záchvatu zůstaňte s osobou, dokud se plně nevzpamatuje. Osoba může být zmatená a dezorientovaná; mluvte k ní klidně a utišujícím hlasem.
- Nezasahujte do úst: Nikdy nevkládejte nic do úst osoby během záchvatu. Existuje mylný předpoklad, že osoba může „spolknout svůj jazyk,“ ale to není možné a pokus o zasunutí předmětů do úst může způsobit zranění.
- Vyžádejte lékařskou pomoc, pokud je to potřeba: Volání záchranné služby je nutné, pokud jde o první známý záchvat osoby, záchvat trvá déle než 5 minut, nebo pokud osoba po záchvatu nedýchá nebo se nevzbudí.
Poskytnutí první pomoci u epileptických záchvatů je důležité pro ochranu zdraví a bezpečnost osoby postižené záchvatem. Vždy jednejte s ohledem na aktuální zdravotní stav a potřeby postiženého.
Zdroj: Život s epileptikem
„Epilepsie je poměrně časté onemocnění a je velmi pravděpodobné, že každý z nás se někdy setká s člověkem, který epilepsií trpí, nebo bude svědkem záchvatu. Právě proto je důležité, aby veřejnost věděla, jak správně reagovat, a nebála se pomoci,“ říká doktor Kudr.
„Většina lidí s epilepsií žije běžné životy a na první pohled byste nepoznali, že nějakou diagnózu mají. Právě proto je důležité o epilepsii mluvit otevřeně a pomáhat veřejnosti lépe porozumět tomu, co toto onemocnění skutečně znamená,“ doplňuje Květa Janoušková z 2. LF UK a spolku EpiStop.
Jak se projevuje epilepsie?
Epilepsie je neurologické onemocnění, které se projevuje opakovanými epileptickými záchvaty. Ty jsou výsledkem nadměrné až abnormální neuronové aktivity v mozku. Tato aktivita může způsobovat různé symptomy, včetně dočasné ztráty vědomí, nekontrolovaných pohybů těla, změn v chování, pocitů nebo vnímání, a dokonce i ztráty kontroly nad tělesnými funkcemi.
Jak uvádí web organizace Život s epileptikem, příčiny epilepsie mohou být různé, včetně genetických predispozic, poškození mozku, infekcí, nádorů, metabolických poruch nebo poškození mozku způsobeného úrazem. Možností léčby je více od antiepileptických léků přes chirurgické zákroky, diety (například se uvádí ketogenní dieta) až po nervové stimulační terapie.
Závažnost a frekvence záchvatů se může v průběhu života lišit. U některých lidí může být epilepsie léčitelná nebo se může postupem času zlepšit, zatímco u jiných může zůstat chronickým stavem vyžadujícím trvalou léčbu a pozornost.
Nejčastějšími spouštěči epileptických záchvatů mohou být:
- nedostatek spánku
- stres a úzkost
- blikající nebo pulzující světla
- horečka nebo nemoc
- konzumace alkoholu nebo drog
- hormonální změny
- užívání některých léků nebo vynechání dávky léků proti epilepsii
- přepracování nebo nadměrná fyzická aktivita