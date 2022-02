Co je melatonin a kdy jej tělo vytváří

Melatonin je hormon, někdy též nazývaný jako hormon spánku či tmy, který se tvoří v mozku a je důležitý pro správný biorytmus spánku a bdění.

Jeho produkce je závislá na světle. Zvýší se, jakmile dojde ke ztlumení světla, a naopak, jakmile je světla více, jeho produkce se snižuje. To platí v průběhu jednoho dne, ale týká se to i ročních období. V zimě, kdy je méně světla, je produkce melatoninu vyšší, na jaře se postupně snižuje. Produkce melatoninu souvisí také s věkem. U kojenců je nejvyšší a s přibývajícími léty postupně klesá.

Lékárny loni prodaly až dvojnásobek preparátů

V České republice se aktuálně v lékárnách i na internetu prodává řada doplňků stravy s obsahem melatoninu. Jde o volně prodejné přípravky, které patří mezi potraviny. Jejich prodej se přitom těší nebývalému zájmu.

Například společnost Česká lékárna holding, pod niž spadá síť lékáren Dr. Max a distributor léčiv Via Pharma, prodal předloni 38 000 kusů přípravků s melatoninem. Loni už to bylo bezmála 79 000 kusů.

Nárůst potvrzuje také síť lékáren Benu. Češi podle ní loni za přípravky na podporu spánku, kam patří i doplňky s melatoninem, utratili celkově 87 milionů korun. „Poslední dva roky tato kategorie roste, za rok 2021 dokonce dynamikou +38,4 %,“ uvádí mluvčí Benu Česká republika Veronika Lucká Loosová.

Roste počet nelegálních preparátů s melatoninem

Trh se melatoninovými doplňky stravy roste i přes to, že už v roce 2016 Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) varoval před zvyšujícím se množstvím nelegálních přípravků.

Za poslední rok SÚKL upozornil na deset výrobků s melatoninem, jež musely být staženy z trhu, protože šlo o nelegální léčiva bez povinné registrace. Tedy preparáty nabízené jako doplňky stravy, ač měly být prodávány jako léky podléhající registraci.

Počet nařízení stáhnout výrobek s melatoninem z trhu přitom narůstá. V roce 2020 databáze SÚKL zmiňuje osm nelegálních preparátů, v roce 2019 jeden a v roce 2018 čtyři.

SÚKL: Melatonin má být jen na předpis, jinak je rizikový

SÚKL přitom výrobky s melatoninem obecně považuje za léky, které by měl předepisovat pouze lékař. „Melatonin patří mezi farmakologicky účinné látky a jeho užívání bez dozoru lékaře může negativně ovlivnit zdraví pacienta, a to i při podávání nižších denních dávek,“ podotýká mluvčí SÚKL Klára Brunclíková.

„S ohledem na farmakologické účinky látky melatonin považuje SÚKL přípravky, které tuto látku obsahují, za léčivé přípravky. (…) V České republice jsou léčivé přípravky obsahující melatonin registrované a jejich výdej, mimo jiné z výše uvedených důvodů, je vázán na lékařský předpis. Délka jejich užívání je zároveň časově omezena,“ uvádí lékový ústav ve svém stanovisku z roku 2016.

Rizika užívání melatoninu Interakce s jinými léčivy – např. estrogen obsažený v hormonální antikoncepci nebo některá antidepresiva mohou způsobit zvýšení hladiny melatoninu v krvi, proto mohou zvýšit účinek potravinového doplňku s melatoninem.

Zvýšená ospalost – užívání melatoninu může ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, jakým je například řízení dopravního prostředku nebo obsluha některých strojů. Zdroj: SÚKL

Jak je tedy možné, že se u nás prodává řada doplňků stravy s melatoninem? Server Vitalia.cz kontaktoval síť lékáren Pilulka.cz, která dovážela a prodávala v minulosti dva ze zakázaných výrobků. Její mluvčí Kateřina Schotliová ale na otázku, proč k tomu došlo, ani po urgencích neodpověděla.

Z odpovědí SÚKL vyplývá, že ústav musí posuzovat každý výrobek s melatoninem zvlášť. A to buď na základě vlastní činnosti, nebo podnětu, který podle informací Vitalia.cz podávají třeba samy lékárny (většinou na konkurenci). Na internetu a v lékárnách se volně prodávají minimálně desítky výrobků s melatoninem. Rozhodnutí SÚKL o tom, že má být některý z nich stažen, jsou však jen jednotky (viz čísla výše), ačkoliv tento trh SÚKL sleduje léta.

Jedním z důvodů může být to, že většina podnětů končí správním řízení. A to nějakou dobu trvá. Navíc pokud není správní řízení pravomocně skončeno, výrobek se smí prodávat dál.

„Obecně lze říci, že téměř všechny přípravky s obsahem melatoninu, které prověřujeme, jsou ve stadiu šetření, vede se s nimi správní řízení o tom, zda se jedná o léčivý přípravek, nebo jiný výrobek,“ uvádí Klára Brunclíková. „Pokud správní řízení nebylo ještě pravomocně skončeno, například z důvodu odvolání proti rozhodnutí SÚKL, o kterém rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví ČR, pak do nabytí právní moci rozhodnutí ve správním řízení se na výrobek hledí, jako by léčivým přípravkem nebyl. To je důvod, proč na trhu jsou některé výrobky s obsahem melatoninu. Jsou to ty, kde správní řízení nebylo ještě ukončeno,“ dodává mluvčí SÚKL.

Kolika výrobků se neukončená řízení týkají, není jasné. SÚKL obecně o rozhodování, které běží, neinformuje.

Pandemie covidu spánku nesvědčí

Proč je po výrobcích taková poptávka, nechtěly lékárny spekulovat. Odpovědí na růst prodeje ale může být pandemie způsobená virem SARS-CoV-2, s níž jsou spojeny obavy a různá opatření nabourávající běžný chod života.

Podle odborníků z Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ) může covid-19 vést k poruchám spánku, protože postihuje nervový systém. Průzkum, který NÚDZ inicioval, ukazuje, že potíže se spánkem ve formě například nespavosti, nočních můr, atypického chování ve spánku nebo naopak nadměrné denní spavosti udává po covidu 70 procent pacientů. „Jsou to nově vzniklé poruchy spánku. Udávají je tedy lidé, kteří před onemocněním takové obtíže neměli a objevily se u nich až po prodělání covidu,“ říká pro server Vitalia.cz lékařka Tereza Dvořáková z Centra spánkové medicíny a chronobiologie NÚDZ.

Průzkumu, na kterém se Tereza Dvořáková podílí, se dosud zúčastnilo více než jeden tisíc pacientů a dotazování ještě není ukončeno. Už nyní je ale jasné, že covid-19 může vést k různým poruchám spánku, neboť postihuje nervový systém. Opatření, jakými byly opakované lockdowny, pak vedly ke změně denního režimu, posouvání spánku do pozdějších hodin a tím i nabourání spánkových návyků a spánkové hygieny.

„Absence nebo nedostatek spánku patří mezi dlouhodobý stresový faktor, který může ovlivnit psychické, ale i fyzické zdraví. Je spojen s psychickou nepohodou, ale může vést také k propuknutí civilizačních chorob, jakými jsou například třeba zvýšený krevní tlak nebo cukrovka,“ popisuje lékařka.

Jak si pomoci sám a kdy vyhledat lékaře?

Lidé, kteří trpí nějakými potížemi se spánkem, by měli začít tím, že zkusí dodržovat pár pravidel pro zlepšení spánku. Například chodit spát v pravidelný čas, před spaním nejíst těžká jídla, spát ve tmavé, větrané místnosti. Před spaním se nevystavovat hluku ani modrému záření z telefonů, tabletů, televizorů či počítače.

Pomoci mohou také některé bylinky, o kterých jsme v minulosti již na Vitalia.cz psali. Tereza Dvořáková nezavrhuje ani vyzkoušení doplňků stravy s melatoninem či aminokyselinou tryptofan. „Není to na škodu a u nespavosti je to taková první volba, která někomu pomůže a většinou je lepší než medikace hypnotiky,“ míní lékařka. Kvůli možným interakcím s již užívanými léky ale vždy doporučuje minimálně konzultaci s lékárníkem.

Pokud se situace nelepší, neměl by ten, kdo cítí nedostatek nebo naopak nadmíru spánku, otálet a jít za lékařem. Nejprve za svým obvodním praktickým. A ten může pacienta odeslat ke specialistovi.

Cestou k úlevě od potíží je například vyšetření v takzvané spánkové laboratoři. Těch je ovšem v ČR velmi omezený počet, a čekací lhůty jsou proto dlouhé. Pomoc s nespavostí může poskytnout také kognitivně-behaviorální terapie u psychologa. Lidem se spánkovou apnoe uleví speciální přístroj. Naopak hypnotika jsou například pro lékaře z NÚDZ spíše až poslední volbou, někdy však nezbytnou.

