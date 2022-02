Od středy už nebude nutné prokazovat bezinfekčnost. Zatím jen někde

Ukazovat certifikát o nemoci covid-19 prodělané za posledního půl roku nebo certifikát o dokončeném očkování se musí dnes na řadě míst. Třeba při vstupu do restaurace nebo hospody. Potřeba je také, když vyrazíte za sportem, kulturou nebo na prodloužený víkend do některého z penzionů. Bez certifikátu nelze oficiálně jít ani třeba na vesnickou tancovačku. Certifikát na těchto místech od konce listopadu nelze nahradit negativním výsledkem PCR testu.

Soud zrušil část mimořádného ministerského opatření

Velkou pozornost proto vyvolalo rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS). Ten ve středu 2. února uvedl, že na základě návrhu ženy z Brna zrušil část mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví z loňského 29. prosince, jež se týká právě takzvaného prokazování O-N (dokončeného očkování proti covidu nebo prodělání nemoci covid-19 za posledního půl roku).

Podle NSS nemá ministerstvo pro část svého mimořádného opatření oporu v zákoně. Navíc cílem opatření nemůže být snaha nepřímo donutit občany k očkování proti covidu. „Tím by se totiž z dobrovolného očkování stalo prostřednictvím mimořádného opatření očkování povinné, neboť osobám neočkovaným by nezbývalo nic jiného, než se nechat naočkovat, pokud by chtěli běžně žít,“ říká předseda senátu NSS Petr Mikeš.

Kde soud zrušil nutnost prokázat certifikátem O-N Při vstupu do provozoven stravovacích služeb,

v hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubech a na diskotékách,

v hernách a kasinech,

při využití krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb. Zdroj: Tisková zpráva NSS

Soud ovšem povinnost předkládat certifikát nezrušil hned ke 2. únoru. Řekl, že od nabytí právní moci poběží sedmidenní lhůta, ve které může ministerstvo zdravotnictví nebo vláda přijmout taková opatření, aby omezení v podobě prokazování O-N mohlo dál platit. Podle NSS by to bylo možné pouze třemi způsoby:

novým opatřením ( podle zákona o ochraně veřejného zdraví, nikoliv dle pandemického zákona, jak tomu bylo u zčásti zrušeného mimořádného opatření ),

prokázáním, že podezřelým z nákazy může být každý na území ČR,

vyhlášením nouzového stavu vládou, která by mohla za této situace opět kontrolu O-N plošně nařídit.

Služby i akce budou od středy přístupné bez certifikátu

Tato sedmidenní lhůta končí ve středu 9. února. „Rozsudek nabyl moci 2. února, protože rozhodnutí bylo oběma stranám doručeno,“ potvrzuje pro Vitalia.cz mluvčí NSS Sylva Dostálová. Přičemž již dříve v tiskové zprávě uvedla, že v takovém případě zrušení části mimořádného opatření nastane „k půlnoci příští středy“, což vychází právě na 9. února.

Premiér Petr Fiala již avizoval, že vláda ani ministerstvo zdravotnictví nesplní ani jednu z podmínek NSS a ke zrušení povinnosti prokázat se certifikátem skutečně dojde. „Vláda s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji pandemie covidu-19 zruší k 9. únoru povinnost prokázat se certifikátem o platném očkování nebo o prodělané nemoci při vstupu do restaurací, služeb, na kulturní, sportovní a další akce,“ sdělil po schválení novely pandemického zákona sněmovnou. A dodal, že vláda k tomuto kroku přistoupí především na základě doporučení odborníků, na základě dat a podle aktuálního vývoje nemoci covid-19 v České republice, nikoliv jen na základě rozsudku NSS.

Vláda o tomto bude jednat právě ve zmiňovanou středu, potvrdil to její mluvčí Václav Smolka. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob serveru Vitalia.cz sdělil, že rezort počítá se zrušením povinnosti prokazovat se certifikáty ve všech službách. „Případné výjimky jsou stále předmětem momentálních diskuzí,“ dodává Ondřej Jakob.

Situace je v praxi tedy bude taková, že počínaje půlnoci z úterý na středu začne platit rozsudek NSS, který zruší prokazování O-N jen někde (viz box).

Ve středu dopoledne pak o covidových certifikátech bude jednat vláda, která prokazování O-N zřejmě s okamžitou platností rozšíří i na další služby a akce, kterých se rozhodnutí NSS netýká. Kontrolu O-N ponechal NSS například v případě kadeřnictví nebo krytých bazénů.

Vstup s nemocí bude stále zakázán

NSS ale nezrušil podmínku mimořádného opatření, která říká, že se do provozoven zakazuje vstup lidem, kteří vykazují klinické známky covidu. A ke zrušení tohoto zřejmě nedojde ani na středečním jednání vlády.

Je otázkou, zda budou chtít ministři a premiér nějak zasáhnout do avizovaného zkrácení platnosti očkovacích certifikátů pro lidi s dvěma dávkami vakcíny proti covidu nebo s jedinou vakcínou. Od 15. února by takové certifikáty měly po 9 měsících propadnout. Termín přitom byl již 2× posouván. Nejprve mělo dojít ke zkrácení platnosti od 1. 1. 2022, pak od 1. 2. 2022, poslední verzí je, že to bude od 15. 2. 2022. Je ale možné, že v tuto dobu bude tedy již využívání certifikátů v Česku značně omezeno (třeba v nemocnicích nebo domovech s pečovatelkou službou), nebo zcela zrušeno a nutné budou jen pro cesty do zahraničí.