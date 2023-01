Dva dřepy denně, stovka týdně. Na novoroční předsevzetí musíte jít úplně jinak

Každý, kdo si někdy dal novoroční předsevzetí, může vyprávět o tom, jak obtížné je ho také dodržet. Bez ohledu na to, jak chvályhodné jsou dané záměry, dosáhnout trvalých změn dokážou jen někteří lidé. Průzkumy ukazují, že pouze 19 procent z nás je skutečně schopných držet se svých cílů dlouhodobě, zatímco 23 procent lidí opouští svá předsevzetí už po pouhém týdnu. Čím to tedy je, že je většina novoročních předsevzetí odsouzena k neúspěchu?

Mnohé se dá vyčíst také z toho, s jakým nadšením a intenzitou lidé používají aplikace zaměřené například na hubnutí nebo cvičení – autoři jedné z nich, populární aplikace Strava zaměřené hlavně na běhání a jízdu na kole, vyčetli, jak dlouho lidem novoroční nadšení vydrží. Ani ne tři týdny. Zvýšené pohybové aktivity, s níž začali po Novém roce, se lidé v průměru dokázali držet jen do 19. ledna.

Nerealistické mety

Podle odborníků patří k negativním faktorům stanovení mnoha cílů najednou anebo to, že předsevzetí jsou příliš velká. Pro úspěšné završení plánů je nejlepší vybrat si malé a krátkodobé cíle a naplňovat předsevzetí krok za krokem.

I když se velké změny mohou zpočátku zdát vzrušující, odbourání určité části každodenní rutiny může být stresující natolik, že lidé zkrátka ztratí trpělivost i elán a vrátí se zpět do zajetých kolejí. Problém spočívá také v tom, že výsledky na sebe často nechají dlouho čekat.

Psychologové proto doporučují udělat realistická předsevzetí, která budou dosažitelná.





Například místo slibu zhubnout patnáct kilo během roku je lepší si dát za úkol každodenní pohybovou aktivitu po dobu následujících dvou týdnů.

Dobrým tipem je také vynechání sladkostí a zařazení zeleniny i konzumace menších porcí po stejně dlouhou dobu. Pak bude snadnější pokračovat.

Navrhují také malý trik: extrémně malé změny. Například místo cvičení třikrát týdně začít dvěma dřepy denně, místo velkých úspor stovkou týdně, místo denní hodiny s angličtinou jen pěti minutami.

Změny jsou to tak malé, že většina lidí u nich nezůstane, ale přidají si jich víc, protože je to velmi snadné. A směšně malé změny se tak zvolna promění na velké.

Změny kvůli datu nefungují

Dělat správné věci pomalu, dostatečně dlouho a důsledně vede k úspěchu. Příliš velké narušení běžného denního rozvrhu, jako je třeba hodinová návštěva posilovny, totiž vede k neúspěchu stejně jako špatné načasování.

Někteří experti dokonce tvrdí, že nejlepším novoročním předsevzetím je žádná předsevzetí nedělat. Má to jedno opodstatnění: novoroční předsevzetí přicházejí po stresujících vánočních přípravách, hodování a silvestrovském popíjení.

Tyto aktivity často vedou k prohlášením o změnách v životě nebo životním stylu, ale málokdo je připravený začít s nimi hned první den, týden nebo měsíc v roce. Pokud to udělá, brzy také obvykle skončí. A pokud se pro ně rozhodnete jen a pouze kvůli tomu, že začíná nový rok a „prostě se to tak dělá“, raději s ničím nezačínejte. Musíte chtít sami kvůli sobě, ne kvůli změnám v kalendáři a všeobecným očekáváním.

Plánujte postup a předvídejte překážky

Je třeba se nad svými předsevzetími zamyslet a uvědomit si, čeho přesně chcete dosáhnout a co změnou získáte. A také nad tím, že budete muset něco obětovat. Pokud se například postupně dopracujete k tomu, že půjdete třikrát týdně do posilovny, budete mít méně času pro rodinu a také se například budete muset vzdát sledování svého oblíbeného seriálu, který běží v době, kdy se budete potit ve fitness centru.

Když se rozhodnete držet se rozpočtu a něco ušetřit, znamená to omezení určitých nákupů, které vám dělají radost, anebo posezení s přáteli v baru. Předvídání problémů a hledání jejich řešení je klíčem k dlouhodobému úspěchu.

Důležitým činitelem je také sebedůvěra. Její nedostatek může být příčinou zničených šancí na dosažení cílů, nadbytek však bývá někdy mnohem škodlivější. Přesvědčení, že všechno musíte zvládnout „levou zadní“, vede k tomu, že první neúspěch otráví člověka natolik, že přestane s veškerými dalšími snahami. Naopak pochopení toho, jak bude těžké změnit zažité zvyklosti a zůstat na zvolené cestě, není slabost, ale smysl pro realitu.

Pro úspěch je důležitá příprava

Není proto nutné zahájit plnění svých předsevzetí hned 1. ledna, ale teprve tehdy, až se budete cítit připraveni. I když to znamená, že počkáte několik dní nebo odložíte spuštění změn o několik týdnů nebo měsíců. Je to stále lepší, než když to úplně vzdáte. Neohlížejte se přitom na statistiky hovořící o tom, kolik lidí selhává při dodržování novoročních předsevzetí.

Mnoho z nich si stanovilo určité cíle bez toho, aby skutečně sami chtěli a byli připraveni, ale protože je běžné si předsevzetí na Nový rok dávat. Právě vy můžete být mezi těmi, kteří to dokážou. Pokud jste rozhodnuti čelit tomu, že ne vždy bude jednoduché vytrvat, a jste ochotní vynaložit tvrdou práci k dosažení svého cíle, pak je velká šance na úspěch.