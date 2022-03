Proč je viagra modrá? O významu barev u léků

Podle výzkumu agentury Foxo se celých 17 procent Čechů potýká s bolestí minimálně každý týden. Řešíme ji nejčastěji za pomoci pilulek, sáhne po nich 44 procent lidí; jen necelých 9 procent používá přírodní léčbu a čtvrtina se snaží vyzmizíkovat bolest odkloněním pozornosti k jiným aktivitám. Potud celkem nic překvapivého. Co však z výzkumu vyplynulo jen tak mimochodem, je fakt, že pro téměř třetinu dotázaných je výhodou, když má lék jinou než bílou barvu.

Barviva jsou přitom v lécích něčím navíc. Tablety jsou proto v dnešní době nejčastěji bílé. Je to dáno především vlivem plniv v tabletách, která jsou také bílá. Aby byly léky barevné, musí do nich být přimíchána, ať přímo do tablety nebo jejího obalu, barviva. Někdy je barevná přímo účinná látka, proto je barevný i výsledný lék.

Lépe léčí barevné léky

„Barva léků, v tomto případě tablet i tobolek, hraje samozřejmě v přístupu pacienta k léčbě svou roli,“ říká lékárnice Michaela Bažantová, spoluzakladatelka webových stránek Lékárnice jsou také maminky. „Důvodem, proč se barviva do léku přidávají, bývá, aby pacient lépe spolupracoval při léčbě,“ dodává.

Jak je to možné, že barevné léky mají lepší efekt? „Existují na to statistiky a podle nich přijímají pacienti lépe léky červené, oranžové nebo růžové, a naopak hůře tablety šedé nebo černé,“ říká Michaela Bažantová „Ve své praxi jsem připravovala pro některé pacienty barevné tobolky bez účinné látky, avšak vyvolávající kýžený efekt – takzvané placebo, a nejlépe byly pacienty přijímány tobolky červeno-bílé, zatímco tobolkám černým jsem se raději vyhýbala, protože ty pacientům ´nezabíraly´ nebo působily nějaké potíže, i když obě barevné varianty byly z hlediska obsahu totožné,“ dodává zkušenosti z vlastní praxe.

Pozor na „éčka“ v lécích

Zvláštní postavení má však i barva bílá, která je považovaná za barvu čistou, barvu „zdravotnickou“ a dnes i za barvu, která pro pacienty neznamená žádnou zátěž ani žádná éčka navíc. Což ovšem může být velký omyl.

Použitá barviva je ze zákona nutné uvést do každého SPC (souhrn údajů o přípravku) a příbalového letáku, stejně jako veškeré další pomocné látky. Přidávají se do většiny léků. Je omylem domnívat se, že bílé pilulky jsou „zdravější“, protože neobsahují barviva – mohou totiž obsahovat například titanovou bělobu, E 171. Ta se používá jako bílý pigment například do žvýkaček, bonbónů, cukrovinek, želé, džemů nebo do krmiv pro zvířata.

Hlavně neměnit barvu…

Barva léčiv je důležitým faktorem pro snadnější zapamatování a podporu dodržování správného dávkování. Což mají odborníci osobně vyzkoušeno. „Osobně preferuji barevně i tvarově výrazné pilulky, protože snižují pravděpodobnost, že pacienti omylem polknou jinou pilulku, než mají,“ vysvětluje Eva Pluhařová, lékařka z Brandýsa nad Labem.

Zajímavé taky je, že podle zkušeností lékařů a lékárníků pacienti nechtějí barvy pilulek, na které jsou zvyklí, vůbec měnit. „Zatímco změnu krabičky jsou schopni někteří pacienti přijmout velmi rychle a nedělá jim v dnešní době nových balení a inovací problém, změnu barvy nebo tvaru tablety nesou s nelibostí hraničící až s nedůvěrou,“ popisuje lékárnice Michaela Bažantová.

Psychologický dopad barev

Barva léků je důležitým psychologickým efektem pro výsledek léčby. Vlastně se díky ní umocňuje psychologický účinek léku. Proto se například světle modrá často využívá pro léky na spaní, a ač je to i barva dalšího známého léku na erekci, nebyla zvolena náhodně: modrá je barva serióznosti, a má muže zkrátka uklidnit, že to dobře dopadne…

Také není náhoda, že známý lék na bolest hlavy má růžovou barvu. Jednak se tím na trhu, kde převládá bílá, výrazně odlišuje od ostatních, a především: růžová skvěle odpovídá zamýšleným účinkům – tedy psychicky uklidňuje, hladí, a napomáhá tak odstranit bolest.

Červená barva se zase používá pro léky, které mají přinést rychlou úlevu – patří sem třeba antibiotika. Možná i díky lékům do růžova a tónů červené mezi Angličany zdomácnělo sousloví „in the pink“, čímž mají na mysli „v dobré kondici jak psychicky, tak i fyzicky“. Červená je také spolu se žlutou barvou spojována s povzbuzujícími účinky, jsou to spíše barvy stimulujících léků a také antidepresiv. Zelená barva je spojována s uklidňujícími účinky a využívá se převážně u uklidňujících léků, jako jsou sedativa a hypnotika.

