Přeočkování proti covidu už je možné i u malých dětí, začne po víkendu

Evropské úřady před několika dny daly zelenou využití dosavadní dětské vakcíny Comirnaty od společnosti Pfizer/BioNTech i pro přeočkovávání dětí ve věku 5 až 11 let. Dosud mohly posilovací, tedy booster, dávku dostat jen děti od 12 let.

„Evropská komise vydala dne 16. 9. 2022 rozhodnutí o změně registrace pro vakcínu Comirnaty tykající se možnosti podání posilovací dávky u dětí ve věku 5 až 11 let,“ uvádí na svém webu Státní ústav pro kontrolu léčiv, který na změnu upozornil.

Přeočkování začne po neděli

Booster u malých dětí je v pořadí třetí očkovací dávkou. Navazuje na základní vakcinační schéma. To čítá dvě dávky v rozestupu tří týdnů. Posilující dávka může být podána za nejméně 6 měsíců po základním očkování. Oproti vakcínám pro starší děti a dospělé je dávka Comirnaty u dětí od 5 do 11 let cca třetinová.

Kvůli změně není nutné čekat na distribuci nových dodávek. Vakcíny upravené pro malé děti již mají pediatři a očkovací centra k dispozici. „Mají možnost použít stejnou dávku, jakou používáme pro základní očkování,“ potvrzuje Hana Cabrnochová, lékařka pro děti a dorost a místopředsedkyně České vakcinologické společnosti.

Přesto přeočkování dětí 5+ ještě v pátek 23. 9. 2022 nebylo možné. „Čekáme na český překlad příbalové informace vakcíny a na to, až se v něm objeví možnost přeočkování,“ vysvětluje dětská lékařka. Trvat by to nemělo dlouho. „Přeočkování pětiletých a starších dětí bude možné každým dnem,“ doplňuje Hana Cabrnochová.





Booster pro malé děti není cílený na omikron

Děti ve věku 5 až 11 let budou očkovány původní vakcínou Comirnaty. Nikoliv tou, která nedávno dorazila do ČR a je upravena proti mutaci zvané omikron. „Vakcína, která obsahuje složku proti omikronu, je použitelná pouze pro děti od 12 let. Ty dostávají množství antigenu ve stejné dávce jako dospělí,“ podotýká Hana Cabrnochová. Přesto lékařka předvídá zájem: „Rodiče se nás na přeočkování ptají, takže očekáváme, že přeočkování zahájíme hned, jak bude vše formálně v pořádku.“

Lékaři by o možnosti posilovací dávky pro malé děti měli aktivně informovat rodiče rizikových skupin dětí. Mezi ně patří například ty, které trpí závažnými neurologickými onemocněními, vrozenými vývojovými a genetickými vadami, postižením dýchacího systému a jeho chronickým onemocněním nebo rodiče dětí s omezenou pohyblivostí, při níž vázne vykašlávání sekretu.

Jen pro ně ale booster není. „Je-li vakcína, u které máme doloženou bezpečnost a účinnost, dostupná, neměli bychom jakéhokoliv zájemce o ni omezovat a očkování dětí umožnit,“ domnívá se lékařka. „Je to otázkou určitého podílu individuální jistoty a prevence komplikací po covidovém onemocnění, prevence covidu v závažnější podobě, která se může vyskytovat i u dětí, byť vzácněji,“ upozorňuje Hana Cabrnochová. Podle ní i bez komplikací covid rodinu omezuje. „Děti kvůli tomu, že jsou nemocné, chybí ve škole. Rodiče kvůli tomu nemohou chodit do práce. A to jsou také často důvody, kvůli kterým se rodiče rozhodli děti naočkovat,“ popisuje motivaci dětská lékařka.