Před pár lety jsme kupovali bio mléčné výrobky, teď nás zajímá obsah bílkovin

72 mlékárenských výrobků se ocitlo pod drobnohledem 21 nezávislých porotců, kteří posuzovali kvalitu přihlášených soutěžních vzorků, a to z mnoha úhlů pohledu. Kdo si odnesl vavříny v jednotlivých kategoriích a jak dlouhá je vlastně historie soutěže o Mlékárenský výrobek roku?

Soutěž založil sběratel sýrových etiket

Novodobou soutěž o Mlékárenské výrobky roku inicioval v roce 2004 propagátor mléka a slavný sběratel sýrových etiket Ladislav Likler a Českomoravský svaz mlékárenský ho v tom plně podporoval. „Já jsem byl zapojen do soutěže hned od počátku, účastnil jsem se jako porotce hodnocení a pomáhal jsem vždy s celou organizací. Z této doby se také používá známe logo se symbolem kravičky, ve kterém se každý rok mění konkrétní rok,“ řekl pro server Vitalia.cz Jiří Kopáček, předseda mlékárenského svazu.

Prvního ročníku se účastnilo pouze 15 mlékáren, tehdy ještě z přibližně šedesáti, a přihlášených výrobků bylo 39 (letos jich, pro srovnání, bylo 72).

Od prvního ročníku probíhá tato soutěž v Ústavu mléka, tuků a kosmetiky VŠCHT v Praze, která zabezpečuje po odborné stránce vlastní průběh hodnocení a rovněž zpracovává výsledky odborných porot.

V prvním ročníku soutěže se soutěžilo v pěti kategoriích (dnes je jich 13). Mezi tekutými výrobky vyhrálo plnotučné Biomléko z Olmy, ve fermentovaných výrobcích to byl nový jogurt Pierot také z Olmy, v kategorii tvarohů zvítězil Klasický čerstvý tvaroh z dnes již neexistující Místecké mlékárny. Mezi tavenými sýry zvítězil výrobek s názvem Hořec lahůdkový ze společnosti též již neexistující společnosti PROMIL.





Galerie: Etikety sýrů z celého světa od Ladislava Liklera

„V přírodních sýrech získal prvenství Libínský sýr z Madety, který se stal prvním absolutním vítězem soutěže. Tento archivní sýr eidamského typu vyrobil závod společnosti Madeta a.s. v Prachaticích, který dnes již také neexistuje a na jehož místě nyní stojí supermarket Kaufland,“ vzpomíná Jiří Kopáček.

Soutěž je zrcadlem toho, co si trh žádá

V roce 2010, když se Jiří Kopáček stal předsedou Českomoravského svazu mlékárenského, převzal i hlavní organizační roli v soutěži, díky čemuž došlo k řadě inovací a rozšíření řad soutěžitelů. Letošní jedenadvacátý ročník byl dokonce nejsilnější, celkem 24 mlékáren (ze 30) přihlásilo do soutěže 72 výrobků.

Výrobky byly hodnoceny celkem ve 13 soutěžních kategoriích Konzumní smetany Zakysané mléčné nápoje Jogurty nízkotučné do 3 % tuku Jogurty střednětučné (3,0–5,5 % tuku) Jogurty smetanové Smetanové a tvarohové krémy Mléčné dezerty Čerstvé sýry Sýry plísňové Sýry s mazem na povrchu Sýry polotvrdé Tavené sýry Sýrové speciality

Z letošního ročníku je patrné, že do popředí jdou zejména vysoce hodnotové produkty, kterými jsou například speciální druhy sýrů. „Soutěž o Mlékárenské výrobky roku je svým způsobem takovým ‚zrcadlem‘ toho, co si trh žádá a co se na trhu právě děje,“ vysvětluje Jiří Kopáček. A co tedy trh žádá v současnosti?

Nejlepším mlékárenským výrobkem roku 2024 je…

Při hodnocení přihlášených výrobků se posuzovala nejenom celková kvalita přihlášených soutěžních vzorků, ale také obchodní rozšířenost na trhu, marketingové aktivity směřované na podporu prodeje a rovněž správnost označování výrobků dle platné potravinové legislativy.

Nejvyšší počet soutěžních výrobků byl ve třech kategoriích jogurtů, výrobci přihlásili také vysoký počet sýrů, které byly rozděleny do celkem šesti kategorií. V letošním roce nebyl zaznamenán žádný mimořádný trend, oceněné byly zejména výrobky s mimořádnou chutí a mezi ochucenými pak výrobky s novými příchutěmi. Opět se objevila řada výrobků s reformulovaným složením, například bez laktózy nebo s vysokým obsahem proteinů, a pozornost porotců přitáhly gurmánské speciality.

VÝSLEDKY V JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽNÍCH KATEGORIÍCH

Kategorie Výrobky Výrobce Konzumní smetany Vítěz Smetana 10 % tuku, bez laktózy Mlékárna Pragolaktos, a.s. Zakysané mléčné nápoje Vítěz Acidofilní mléko z Valašska Mlékárna Valašské Meziříčí spol. s r.o. Jogurty nízkotučné (do 3 % tuku) Vítěz Opočenský jogurt broskev a meruňka Bohemilk a.s. Finalisté Opočenský jogurt jahoda Bohemilk a.s. Super jogurt bílý Polabské mlékárny a.s. Jogurty střednětučné (3,0–5,5 % tuku) Vítěz Olmíci lotus vanilkoví Olma a.s. Finalisté Rodinný jogurt borůvka AGRO-LA, spol. s r.o. Rodinný jogurt meruňka AGRO-LA, spol. s r.o. Jogurty smetanové Vítěz Smetanový jogurt z Valašska Marlenka – med, kakao, vlašské ořechy Mlékárna Valašské Meziříčí spol. s r.o. Finalisté Smetanový jogurt Florian stracciatella Olma a.s. Smetanový jogurt slaný karamel Olma a.s. Tvarohové a smetanové krémy Vítěz Pribiňáček banánový SAVENCIA Fromage & Dairy Czech Republic, a.s. Mléčné dezerty Vítěz Salko slaný karamel Mlékárna Hlinsko, a.s. Finalisté High Protein Pudding čokoládový Olma a.s. Krajanka DeLuXe! Pomeranč – vaječný likér Alimpex Food a.s. Čerstvé sýry Vítěz Lučina nadýchaná se sušenými rajčaty SAVENCIA Fromage & Dairy Czech Republic, a.s. Finalista Jaroměřické žervé Jaroměřická mlékárna, a.s. Plísňové sýry Vítěz Jihočeská Niva Premium 70 % MADETA a.s. Sýry s mazem na povrchu Vítěz Dobrý Václav Mlékárna Olešnice a.s. Sýry polotvrdé Vítěz Lipánek Zlaťáček MADETA a.s. Finalisté Tre Corti s chilli Brazzale Moravia a.s. Farmářský uzený sýr Moravia Lacto a.s. Tavené sýry Vítěz Smetanito Bel Sýry Česko a.s. Sýrové speciality Vítěz Sýráci, sýrové tyčinky Mlékárna Olešnice a.s. Finalista Štěchovický nález VOŠP a SPŠM Kroměříž

V soutěži o „Novinku roku“ soutěžilo celkem 37 výrobků, ze kterých na toto ocenění dosáhlo celkem 7 nových, inovovaných nebo reformulovaných výrobků.

Novinky roku Výrobce Vítěz Jihočeská Niva Fit 30 % MADETA a.s. Finalisté Jihočeská Niva Premium 70 % MADETA a.s. Super jogurt bílý Polabské mlékárny, a.s. Super jogurt jahoda Polabské mlékárny, a.s. Salko slaný karamel Mlékárna Hlinsko, a.s. Smetanový jogurt z Valašska Marlenka – med, kakao, vlašské ořechy Mlékárna Valašské Meziříčí spol. s r.o. Král sýrů, lahůdková paprika Savencia Fromage & Dairy Czech Republic a.s.

V novinářském hodnocení se do užšího finále ze 72 výrobků probojovaly tyto výrobky:

Ceny médií Výrobce Vítěz Štěchovický nález VOŠP a SPŠM Kroměříž Finalisté Dobrý Václav Mlékárna Olešnice a.s. Smetanový jogurt z Valašska Marlenka – med, vlašské ořechy Mlékárna Valašské Meziříčí spol. s r.o.

Galerie: Novinářské hodnocení Mlékárenského výrobku roku 2024

To jsou nejlepší z nejlepších?

Absolutním vítězem v letošní soutěži se stal plísňový sýr Jihočeská Niva Premium 70 % ze společnosti MADETA, kterému porotci přidělili rekordních 100 bodů z celkových 100 možných. Absolutní novinkou roku se stal sýr Jihočeská Niva Fit 30 % rovněž ze společnosti MADETA a.s. A Hlavní cenu médií získala sýrová specialita Štěchovický nález, výrobek studentů z Vyšší odborné školy potravinářské a Střední průmyslové školy mlékárenské v Kroměříži.

A co na ocenění říkají výše uvedení výherci? Jak výhru využijí ve svůj prospěch? Jak se například Mlékárně Valašské Meziříčí podařilo navázat spolupráci s výrobcem medovokaramelového dortu Marlenka? A proč nejvíc z celé soutěže těšila Jiřího Kopáčka výhra Střední školy z Kroměříže? Dozvíte se v navazujícím textu o mléčných výrobcích.