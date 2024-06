Top mlékárenské výrobky roku: Jogurt s Marlenkou, Niva a Štěchovický nález

Soutěžní klání o nejlepší mlékárenský výrobek roku je už 21 let ukázkou toho, co si trh žádá. A není to jen radost pro oceněné mlékárny, ale i pro všechny, kteří si bez mléčných výrobků nedovedou představit ani den.

Do záře reflektorů se dostávají jak absolutní novinky, které teprve pozvolna vstupují na trh, tak i reformulované výrobky či produkty, které jsou úspěšné v zahraničí. Zeptali jsme se letošních oceněných, co pro ně cena znamená, čím myslí, že porotu ohromili, i zda cenu využijí pro svou propagaci.

Bio mléko, tvaroh i řecké jogurty

Mezi přihlašovanými výrobky lze vidět měnící se spotřebitelské trendy. V době covidu, kdy byla uzavřená gastronomie, se lidé scházeli spíše doma na menších party, čímž nastartovali boom sýrů na grilování a jinou tepelnou úpravu. Významné změny přinesly také reformulační snahy výrobců a zájem spotřebitelů o „zdravější“ a výživově hodnotnější výrobky, takže se začaly objevovat například proteinové koncentráty, např. řecké jogurty, skyry či výrobky fortifikované mléčnými proteiny.

Velkou módou se staly také bezlaktózové výrobky a každoročně v ochucených variantách zejména fermentovaných výrobků a dezertů vítězí nové a nevšední příchutě, které jsou často i jen sezónního typu.





VÝSLEDKY V JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽNÍCH KATEGORIÍCH



Kategorie



Výrobky



Výrobce



Konzumní smetany



Vítěz



Smetana 10 % tuku, bez laktózy



Mlékárna Pragolaktos, a.s.



Zakysané mléčné nápoje



Vítěz



Acidofilní mléko z Valašska



Mlékárna Valašské Meziříčí spol. s r.o.



Jogurty nízkotučné

(do 3 %

tuku)



Vítěz



Opočenský jogurt broskev a meruňka



Bohemilk a.s.



Finalisté



Opočenský jogurt jahoda



Bohemilk a.s.



Super jogurt bílý



Polabské mlékárny a.s.



Jogurty střednětučné (3,0–5,5 % tuku)



Vítěz



Olmíci lotus vanilkoví



Olma a.s.



Finalisté



Rodinný jogurt borůvka



AGRO-LA, spol. s r.o.



Rodinný jogurt meruňka



AGRO-LA, spol. s r.o.





Jogurty smetanové



Vítěz



Smetanový jogurt z Valašska Marlenka – med, kakao, vlašské ořechy



Mlékárna Valašské Meziříčí spol. s r.o.





Finalisté



Smetanový jogurt Florian stracciatella



Olma a.s.



Smetanový jogurt slaný karamel



Olma a.s.



Tvarohové a smetanové krémy



Vítěz



Pribiňáček banánový



SAVENCIA Fromage & Dairy Czech Republic, a.s.





Mléčné dezerty



Vítěz



Salko slaný karamel



Mlékárna Hlinsko, a.s.





Finalisté



High Protein Pudding čokoládový

Olma a.s.

Krajanka DeLuXe! Pomeranč – vaječný likér

Alimpex Food a.s.

Čerstvé sýry

Vítěz

Lučina nadýchaná se sušenými rajčaty

SAVENCIA Fromage & Dairy Czech Republic, a.s.

Finalista

Jaroměřické žervé

Jaroměřická mlékárna, a.s.

Plísňové sýry

Vítěz

Jihočeská Niva Premium 70 %

MADETA a.s.

Sýry s mazem na povrchu

Vítěz

Dobrý Václav

Mlékárna Olešnice a.s.

Sýry polotvrdé

Vítěz

Lipánek Zlaťáček

MADETA a.s.

Finalisté

Tre Corti s chilli

Brazzale Moravia a.s.

Farmářský uzený sýr

Moravia Lacto a.s.

Tavené sýry

Vítěz

Smetanito

Bel Sýry Česko a.s.

Sýrové speciality

Vítěz

Sýráci, sýrové tyčinky

Mlékárna Olešnice a.s.

Finalista

Štěchovický nález

VOŠP a SPŠM Kroměříž

V soutěži o „Novinku roku“ soutěžilo celkem 37 výrobků, ze kterých na toto ocenění dosáhlo celkem 7 nových, inovovaných nebo reformulovaných výrobků.



Novinky roku

Výrobce

Vítěz

Jihočeská Niva Fit 30 %

MADETA a.s.

Finalisté

Jihočeská Niva Premium 70 %

MADETA a.s.

Super jogurt bílý

Polabské mlékárny, a.s.

Super jogurt jahoda

Polabské mlékárny, a.s.

Salko slaný karamel

Mlékárna Hlinsko, a.s.

Smetanový jogurt z Valašska Marlenka – med, kakao, vlašské ořechy

Mlékárna Valašské Meziříčí spol. s r.o.

Král sýrů, lahůdková paprika

Savencia Fromage & Dairy Czech Republic a.s.

V novinářském hodnocení se do užšího finále ze 72 výrobků probojovaly tyto výrobky:



Ceny médií

Výrobce

Vítěz

Štěchovický nález

VOŠP a SPŠM Kroměříž

Finalisté

Dobrý Václav

Mlékárna Olešnice a.s.

Smetanový jogurt z Valašska Marlenka – med, vlašské ořechy

Mlékárna Valašské Meziříčí spol. s r.o.

Letos ohromily krom jiných výrobky Madety, Mlékárny Valašské Meziříčí a benjamínka soutěže Vyšší odborné školy potravinářské a Střední průmyslové školy Kroměříž (VOŠP a SPŠM).

Niva se blýskla i v nízkotučné variantě

Společnost Madeta se do soutěže o Mlékárenský výrobek roku zapojuje již od prvního ročníku, kdy se se svým archivním sýrem Libínský stala absolutním vítězem soutěže. A i letos odcházela ověnčena vavříny. V kategorii plísňových sýrů zvítězila Jihočeská Niva Premium 70 %, novinkou roku se pak stala Jihočeská Niva Fit 30 %.

30% niva vyhrála Novinku roku 2024 Autor: Se souhlasem Madety

Čím to, že vyhrála vysokotučná a nízkotučná varianta jednoho typu sýru? „Oba jsou to úžasné a vynikající sýry, sedmdesátiprocentní niva je pro mě nejlepší modrý sýr, jaký jsem kdy ochutnal. Podle mě však hrálo roli i to, že odbornou veřejnost ohromilo, že je výroba technologicky velice složitá. V případě třicetiprocentní nivy totiž roste ušlechtilá plíseň kvůli relativně nízkému podílu tuku extrémně rychle a z nedostatku tuku hrozí mdlá chuť. U sedmdesátiprocentní nivy je pak potřeba zvýšit tučnost mléka na více než 8,2 procenta, a to už se opravdu musí umět, aby plíseň rostla a dopadlo to správně,“ řekl serveru Vitalia.cz provozní ředitel Madety, Jan Teplý.

Tyto sýry jsou navíc světovým unikátem, i odborná veřejnost ocenila, že sýraři v českokrumlovském závodě Madety je vyrobili jako první na světě. V současné době tyto „zlaté sýry“ ještě nekoupíte ve všech obchodech, ale řetězce Billa, Globus, Kaufland, Ahold nebo Makro jsou sázkou na jistotu.

Nejlepší acidofilní mléko a smetanový jogurt

Mlékárna ve Valmezu vyhrála mezi zakysanými mléčnými nápoji se svým Acidofilním mlékem a mezi smetanovými jogurty na plné čáře vyhrál Smetanový jogurt z Valašska Marlenka – med, kakao, vlašské ořechy. Druhý jmenovaný se pak objevil mezi finalisty, kteří bojovali o titul Novinka roku a Cena médií. A protože autorka tohoto článku zasedla v porotě, ví, že smetanový jogurt jen těsně nevyhrál cenu médií. Chutnal totiž všem porotcům.

Acidofilní mléko Mlékárny Valašské Meziříčí Autor: Se souhlasem Mlékárny Valašské Meziříčí

„Již v minulosti jsme jogurty Mlékárny Valašské Meziříčí spojili s významnou značkou na trhu. V rámci spojení s Marlenkou se nám jednalo o propojení lahodné chuti smetanového jogurtu z Valašska s legendárním medovým dortem Marlenka z podhůří Beskyd, tedy s firmou nedaleko od nás,“ řekla nám marketingová manažerka mlékárny Vlašské Meziříčí Zuzana Pavelková.

„Vývoj výrobků trval více než rok a cílem bylo dosáhnout toho, aby se chuť jogurtu co nejvěrněji podobala nezaměnitelné chuti medového dortu Marlenka. To se, myslím, nakonec podařilo i proto, že do příchuťové složky jogurtu jsou přidány přímo drobečky z těchto dortů. Věříme, že spojení chutí obou výrobků přináší našim zákazníkům jedinečný chuťový zážitek,“ řekl pro server Vitalia.cz Zdeněk Bukovjan, Sales & Marketing Manager Mlékárny Valašské Meziříčí.

Na trhu je tento výrobek od konce loňského roku a podle výrobce si získal řadu příznivců.

Mlékárna Valašské Meziříčí zvažuje, že by logo Mlékárenského výrobku roku 2024 dala na víčko Smetanových jogurtů z Valašska Marlenka – med, kakao, vlašské ořechy.

Středoškoláci strčili do kapsy odborníky

To, že se v soutěží objeví výrobek od středoškoláků z Kroměříže, překvapil každého, kdo v porotě byl, dlužno dodat, že příjemně. Aby se se svými výrobky do soutěže přihlásili, jim přitom nabídl sám předseda Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček:

„Účast v soutěži jsem škole nabídnul zejména proto, že školní poloprovoz je úředně schválen veterinární službou, a že se tudíž výrobky školy mohou (byť jen v omezené míře) prodávat. Děje se tak nejenom mezi žáky a zaměstnanci školy, ale také pro veřejnost prostřednictvím školní prodejny v areálu kroměřížské mlékárny,“ říká předseda s tím, že z jejich úspěchu měl upřímnou a velikou radost.

Cenu médií získal Štěchovický nález Autor: VOŠP a SPŠM

Škola soutěžila s výrobkem nazvaným Štěchovický nález, což je čerstvý sýr, jehož základem je zpracování mléka na jogurt. Z něj se následně nechá odkapávat syrovátka, tvaruje se do kuliček ochucených kořením a zalévá se extra panenským olivovým nebo řepkovým olejem.





Pyšný ředitel oceněné školy

„To, že se jeden ze dvou studentských výrobků přihlášených do soutěže stal finalistou v kategorii sýrových specialit, mě příjemně překvapilo. Když ale tento výrobek s tajemným označením ‚Štěchovický nález‘ uspěl i v novinářské soutěži, ve které ho skupina 15 nezávislých novinářů zařadila ze 72 výrobků na první místo a výrobek tak získal ‚Hlavní cenu médií‘, tak z toho jsem se radoval dvakrát více. Měl jsem radost z toho, jak se tento malý studentský provoz prosadil mezi velkými (i globálními) mlékárenskými hráči,“ neskrývá nadšení Jiří Kopáček.

Těšil se na okamžik, jak asi vítězství přijmou samotní odborní učitelé školy a jejich studenti, a jeho očekávání se na Dni mléka začátkem června zcela naplnila. „Je to nejenom zasloužené uznání škole, ale významná motivace žákům i jejich učitelům a oprávněné zadostiučinění, že tato naše již více než 120 let stará škola dělá svoji vzdělávací práci velmi dobře, a že si jí tudíž mlékárny, coby budoucí zaměstnavatelé absolventů této školy, mohou ještě více vážit,“ říká Jiří Kopáček.

Na stránkách školy nešetřil pochvalou ani ředitel školy Michal Pospíšil: „Jsem nesmírně hrdý na své kolegy, studenty školy a úsilí, které vložili do výroby našich sýrových kuliček. Toto ocenění potvrzuje, že naši studenti mají nejen výborné teoretické znalosti, ale také bezvadné praktické dovednosti potřebné k úspěchu v dalším profesním životě a uplatnění v potravinářském průmyslu.“