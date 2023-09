Test: Mléčné výrobky s proteinem neobsahují vždy tolik bílkovin, kolik slibují

V posledních letech se vedle jogurtů, tvarohů a sýrů v chladících zařízeních obchodů objevují výrobky apelující na vysoký obsah proteinu čili bílkovin. Spotřebitelská organizace dTest proto poslala do laboratoře 16 takových výrobků z kategorie jogurtů, dezertů a skyrů, aby zjistila, zda obsahují to, co slibují. A naneštěstí pro zákazníka, nepřicházejí s nejlepší zprávou.

Základem mléčných proteinových výrobků je běžný jogurt, pudink nebo tvarohový dezert, do kterého je přidána bílkovina navíc. Výrobci nejčastěji používají běžné mléčné bílkoviny, které jsou základem tvarohu a sýrů, u některých testovaných produktů se laboratoř setkala i se syrovátkovými. „Do našeho výběru jsme zařadili také skyr. Tento speciální kysaný mléčný výrobek z Islandu se výrobou i vlastnostmi pohybuje na pomezí tvarohu a jogurtu, proto je na bílkoviny bohatý přirozeně,“ vysvětluje šéfredaktorka časopisu dTest Hana Hoffmannová.

Klíčem k výběru 16 testovaných vzorků byl jasný odkaz na bílkoviny v názvu. Do laboratoře se tak dostalo sedm vanilkových a ovocných dezertů, čtyři převážně jahodové jogurty a pětice skyrů. „Jediné skyry jsme nakupovali podle jejich jména, nikoli podle zmínky o bílkovině,“ upřesňuje Hana Hoffmannová volbu výrobků.





Mléčná vyhláška na proteinové výrobky neexistuje

Množství bílkovin bylo logicky tím prvním, co se v laboratoři zjišťovalo. Mléčná vyhláška kategorii proteinových výrobků nezná, takže na ně neklade žádné speciální požadavky. Vzorky se tak především porovnávaly mezi sebou:

„Nejvyšší porci bílkovin nabídly dezerty, v průměru 9,7 g/100 g výrobku, druhé místo pak patřilo proteinovým jogurtům s 8,6 g/100 g a poslední místo obsadily skyry – v průměru s 7,6 g/100 g,“ vyjmenovává šéfredaktorka časopisu.

Hodnoty bílkoviny naměřené laboratoří Nízkou koncentraci bílkovin zaznamenaly přístroje u jogurtu Zott Jogobella Protein (6,9 g/100 g). Výrobek na obalu deklaruje 6,7 g/100 g. Vůbec největší nálož bílkovin nabídl podle laboratorních výsledků dezert Lidl/Pilos High Protein Quark Strawberry, ve dvou set gramovém balení obsahoval celkem 23,7 g. Výrobek na obalu deklaruje 25 g/ 200g balení. Naopak nejméně bílkovin naměřila laboratoř u výrobku z Bohušovické mlékárny Skyr islandská tradice jahoda – celkem 9,6 gramů ve 130gramovém balení. Výrobek na obalu deklaruje 9,6 g/ 100 g.

Zmíněný bohušovický skyr se spolu s dalšími čtyřmi výrobky (Lidl/Pilos Skyr jahoda, Penny/Boni Skyr jahoda, Tesco Low Fat Skyr Strawberry a Bohušovická mlékárna Protein Jahoda) nevešel ani do tolerované 20% odchylky údajů uvedených na obalu. Všechny tyto výrobky tak získaly nedostatečnou známku, protože u nich došlo podle dTestu ke klamání spotřebitele.

Chcete bílkoviny, ale dostanete i nálož cukru

Překvapivé byly i výsledky, které přinesly laboratorní testy obsahu cukru. „Ukázalo se, že některé výrobky obsahují více cukru než bílkovin. Dezert Bohušovické mlékárny Protein Jahoda obsahoval v celém balení jen 10,8 g bílkovin, ale 19,3 gramů cukru,“ upozorňuje Hana Hoffmannová z dTestu a pokračuje: „Menší podíl cukru byl pak u několika testovaných výrobků kompenzován umělými sladidly. Podle nás je však lepší cestou ke snížení příjmu cukru přivykání na méně sladkou chuť, náhradní sladidla za ideální prostředek nepovažujeme. Dobrý dojem na nás udělala trojice výrobků Penny/Boni Skyr Jahoda, Lidl/Pilos Skyr Jahoda a Bohušovická mlékárna Protein Vanilka. U těch se i bez pomoci náhradních sladidel podařilo nastavit recepturu tak, aby obsahovaly více bílkovin než cukru.“





Výrobek bez příchuti je často lepší volba

Údaje o obsahu cukru jsou však stejně jako o dalších nutričních hodnotách uvedeny v tabulce Výživových údajů na obalu daných výrobců. Porovnání obsahu cukru s bílkovinami je tak dílem okamžiku.

Pokud si hlídáte váhu, potřebujete nabírat svalovou hmotu je proto hodné je proto při doplňování bílkovin z těchto zdrojů volit výrobky bez ochucení a ty si případně doma dochutit čekankovým sirupem, marmeládou, müsli nebo je konzumovat jako součást smoothie, pomazánek nebo bábovek.

Kompletní výsledky testu mléčných proteinových výrobků včetně všech kategorií najdete v zářijovém čísle časopisu dTest a na webových stránkách.