Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Léky na hubnutí předepíší i praktici, stojí kolem 130 korun na den

Léky na hubnutí předepíší i praktici, stojí kolem 130 korun na den

Radka Wallerová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Léky na hubutí
Autor: Shutterstock
Léky na hubnutí jsou zatím k mání především v injekcích, které se píchají do břicha
Většina klientů praktických lékařů ae potýká s nadváhou či obezitou, které přímo souvisí s dalšími zdravotními problémy. Pokud by chtěli zhubnout pomocí moderních léků, nemusí chodit jinam, předepisovat je mohou i praktici. Jen je třeba počítat s tím, že za ně případně budou muset zaplatit.

Zjednodušeně se to dá říci třeba takto. Pokud má někdo obezitu a zároveň cukrovku a chtěl by zhubnout pomocí léků, zaplatí mu to zdravotní pojišťovna. Ostatně, moderní léky na hubnutí byly vynalezeny původně právě coby léky na diabetes, hubnutí se ukázalo jako jejich vítaný další efekt. 

Pokud ale někdo má nadváhu či obezitu, ale už k tomu nemá rozvinutou cukrovku, bude si muset stejné léky zaplatit ze svého, což obvykle vyjde na několik tisíc korun měsíčně. Ve skutečnosti je to ještě o něco složitější. I diabetici například musí splnit některá další indikační kritéria, aby jim pojišťovna lék zaplatila. 

I tak je to ale velká změna, kterou praktici vítají coby možnost, jak svým klientům pomoci. Dosud jsme mohli pacienty s nadbytečnými kily léčit pouze omezeně a povzbuzovat k tomu, aby svou váhu upravili, a zlepšili si tak zdravotní stav. Řada z nich už totiž trpí nemocemi, které z obezity vycházejí nebo je nadbytečná váha zhoršuje. Jde například o nemoci srdce a cév, metabolická onemocnění či bolesti pohybového aparátu. Nyní máme k dispozici další, velmi účinné léky, které nemocným mohou v hubnutí pomoci, říká docent Svatopluk Býma, předseda Společnosti všeobecného lékařství.

Léky na obezitu jsou skoro zázračné, ale pořád nejde o hubnutí bez práce
Léky na obezitu jsou skoro zázračné, ale pořád nejde o hubnutí bez práce
0:00/

Obezita je nemoc a jako nemoc je také třeba ji léčit, shodují se lékaři. Do ordinace mi chodí řada pacientů, kteří se už bezpočtukrát pokoušeli zhubnout. Shodili třeba tři čtyři kila, ale z různých důvodů nezvládají pokračovat. U obézních jedinců neplní jídlo funkci jako u zdravých. Nezažehnávají hlad, ale kompenzují například psychickou nepohodu, vysvětluje Igor Karen, předseda sekce pro diabetologii a obezitu Společnosti všeobecného lékařství. Potraviny bohaté na cukr, sůl a tuk totiž působí v mozku podobně jako návykové látky – aktivují dopaminový systém odměny. 

Léky pomáhají i srdci

I když tělo fyzicky hlad necítí, mozek si podle lékaře žádá další dávku odměn. Potraviny s vysokým glykemickým indexem zvyšují hladinu cukru v krvi, tělo pak uvolní velké množství inzulinu, ten cukr sníží, a mozek tak hlásí, že má opět hlad, i když člověk před chvílí jedl a má plný žaludek. Chuť na sladké navíc zvyšuje hormon stresu – kortizol. To vše nyní umíme pomocí moderních lékových skupin, jako jsou agonisté GLP-1 nebo duální agonisté GLP-1/GIP, korigovat a pacientům skutečně pomoci, vysvětluje lékař Karen.

Účinné látky v lécích navíc působí přímo na kardiovaskulární systém – zlepšují funkci cév, snižují krevní tlak i zánět, a tím prokazatelně snižují riziko infarktu či cévní mozkové příhody. Výrazný přínos má léčba také u spánkové apnoe, která se často s obezitou pojí – potíže často ustupují, když člověk zhubne o jednu pětinu. Samozřejmě je ale nutné i cvičit a posilovat krční a žeberní svaly.

Galerie: Jídla bohatá na bílkoviny, pomáhající s hubnutím

Pojišťovny by mohly ušetřit

Čeští obezitologové a další odborníci zabývající se nadměrnou hmotností a jejími dopady na zdraví usilují o to, aby zdravotní pojišťovny hradily moderní léky na hubnutí i lidem čistě jen s obezitou, bez cukrovky. I oni většinou mají nějaké další zdravotní a časem se zhoršující potíže. Například podle obezitologa Martina Haluzíka z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny by to dávalo smysl i proto, že by tím zdravotní pojišťovny nakonec ušetřily velké peníze, které jinak vydávají za léčbu potíží vyvolaných obezitou. Tedy například vysokého tlaku a dalších potíží se srdcem a oběhem, včetně infarktu. Obezity zvyšuje i riziko vzniku některých druhů rakoviny.

Nadměrná tělesná hmotnost výrazně zatěžuje zdravotní systém. Podle statistik má přibližně 80 procent pacientů s diabetem 2. typu nadbytečná kila. Nadváha a obezita také stojí za
60–75 procenty případů hypertenze, lidé s vyšší hmotností mají dvakrát až třikrát větší riziko kardiovaskulární příhody a dvakrát až čtyřikrát vyšší riziko vzniku osteoartrózy kolenního kloubu. Proto jsme rádi, že máme k ruce nástroj, který může pomoci, dodává praktik Igor Karen. 

Pokud nemá jedinec další přidružená onemocnění, pak léky na obezitu v současné době v Česku nehradí žádná zdravotní pojišťovna. Podle lékaře Karena se ale lidem tahle investice do zdraví vyplatí. Když se cena rozpočítá na den, tak to vychází kolem 130 korun, to je jak krabička cigaret nebo ‚meníčko‘ v restauraci, vyčíslil lékař. Může to být i víc, záleží na dávkování. Je také třeba počítat s tím, že naprostá většina účinných moderních léků na hubnutí má injekční formu a že je třeba si je denně píchat do břicha. Tabletky by se měly objevit příští rok. 

Na místě je i upozornění na možné vedlejší účinky, mezi nejčastější patří různé zažívací potíže. 

Mladá lékařka drží v ruce stetoskop, ilustrace srdce

Snižte si riziko, že vás postihne infarkt. Tohle potřebujete vědět

Na srdce a jeho zdraví má vliv mnoho věcí. Krom toho, co jíme a pijeme či jak se hýbeme, hraje roli také počasí. Mnozí z nás však nemají jasno v tom, jak se třeba horko nebo zima na jeho kondici projevují. Zjistěte více díky našemu kvízu.
Spustit kvíz

O kolik se zhubne s léky

Udává se, že pomocí moderních léků na hubnutí lidé mohou zhubnout o deset až dvanáct kilo za šest až osm měsíců. Časopis The New England Journal of Medicine letos publikoval studii SURMOUNT-5, která srovnávala účinek dvou nejpopulárnějších látek na hubnutí – semaglutid a tirzepatid – na hubnutí. Sledovaní jedinci je užívali 72 týdnů, tedy více než rok. 

Ze srovnání lépe vyšla látka tirzepatid (léky Mounjaro nebo Zepbound, druhý zatím v Česku není) – ti, kdo ji užívali, shodili v průměru téměř 23 kilo, zatímco u semaglutidu (Ozempic, Wegovy) to bylo 15 kilo. Lék s účinnou látkou tirzepatid se vedle lépe také ve snižování obvodu pasu, lidem ubral 18 centimetrů, semaglutid třináct centimetrů.

Když člověk pomocí léků shodí, nebude to mít trvalý účinek, pokud se vrátí k předchozímu životnímu stylu, jímž se k nadváze či obezitě dopracoval. 

V České republice trpí nadváhou nebo obezitou více než 60 procent dospělých. Náklady na jejich léčbu tvoří dle odborných odhadů až 10 procent celkových výdajů na zdravotnictví – tedy desítky miliard korun ročně. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se v roce 2020 celkové náklady na zdravotní komplikace spojené s nadváhou a obezitou v Česku pohybovaly kolem 150 miliard korun.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Radka Wallerová

Radka Wallerová

Jako redaktorka se specializací na zdravotnictví prošla deníky Lidové noviny a Mladá fronta DNES. Už několik let se věnuje on-line žurnalistice jako autorka i editorka, psala například o mýtech a dezinformacích pro Seznam Zprávy. 

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Slavné koláče, oblíbené sýry: Poznejte tradiční regionální jídla podle fotek
1/10 otázek
Spustit kvíz

Související články

Dále u nás najdete

Nanoroboti z Ostravy mají letět do vesmíru

Spoření v listopadu: Kam bezpečně s penězi?

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Globus bude od příštího roku rozvážet i velké nákupy

Okamura prosil podnikatele o hlasy ke zrušení EET. Teď jej zavede

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Centrální banka koupila bitcoin a další digitální aktiva za milion dolarů

Pasta Oner ukazuje, že umění může být autentické i výdělečné

Z třinácti plánovaných daňových změn je deset nesmyslných

Nová vláda a povolenky: Zastavit, omezit, nebo platit pokuty?

Hloubková analýza Gemini už může procházet i váš Gmail a Drive

Amazon vs Perplexity – když za vás nakupuje AI

Hawking na UV rampě nebo drama na safari? Nevěřte všemu

Nejdelší projekt e-Governmentu chce další odklad

Kaufland začal vyrábět vlastní gothaj s velkým množstvím masa

Kratom už se nesmí prodávat ve večerkách

Aplikace Maják umí přivolat pomoc, stáhnout se dá zdarma

Steam nabídne herní počítač, ovladač a VR headset

Startupy popisují byrokratické peklo v EU

Heslo pro kamerový systém v pařížském Louvru bylo „Louvre“

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Než si dáte čokoládu, pořádně si vyčistěte zuby
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).