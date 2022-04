Potravinové banky potřebují jídlo pro lidi v nouzi. V sobotu proběhne celonárodní sbírka potravin

Jarní sbírka potravin: v obchodech v sobotu, online 14 dnů

Jarní kolo sbírky potravin se uskuteční v sobotu 23. dubna 2022. Lidé budou moci v tento den od 8 do 18 hodin věnovat trvanlivé potraviny nebo drogistické zboží v mnoha stech obchodech po celé České republice. Půjde o vybrané prodejny obchodních řetězců Albert, Billa, COOP, Globus, Kaufland, Lidl, Makro, Penny Market, Rossmann a Tesco.

Už od 19. dubna lze po dobu 14 dnů darovat potraviny i drogerii také prostřednictvím online nákupů v obchodech Košík.cz, Rohlík.cz a iTesco.

Co chybí v potravinových bankách

Potravinovým bankám docházejí momentálně zejména trvanlivé potraviny (jako vždy v období před sbírkou) – například konzervy, těstoviny, rýže, instantní polévky.

Nejvhodnějšími pro darování jsou právě trvanlivé potraviny, tedy těstoviny, rýže, konzervy, dětské výživy, trvanlivá mléka nebo cukr a sůl. Z drogistického zboží jsou nejčastěji potřeba mýdla, prací prášky, dětské pleny a kosmetika.





„Jednotlivci i firmy mohou pomoci ideálně v den sbírky nákupem potravin, nebo až do 1. května nákupem v online prostředí. Samozřejmě lze pomoci i finančně na náš účet 2801541770/2010. Pro firmy a producenty, kteří by chtěli pomoci většími dary, je určen mail darci@potravinovebanky.cz. Rádi přijmeme vše, co budeme schopni dále distribuovat,“ říká výkonná ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová.

Finanční podpora slouží jak na potraviny, tak na činnost potravinových bank, zejména logistiku zboží. „Při shromáždění větší částky pak uděláme velký nákup potravin, které jsou v tu chvíli nejvíce potřeba. Díky takovým darům jsme minulý týden například nakoupili to nejpotřebnější za cca jeden milion korun,“ popisuje pro server Vitalia.cz ředitelka. Darování potravin je pak podle ní oproti finančním darům pro veřejnost transparentnější.

Informace o možnostech darování potravin webová stránka Sbirkapotravin.cz

seznam zboží, které můžete nakoupit

mapa obchodů, kde lze do Sbírky potravin osobně přispět

Potraviny je možné odevzdat buď v den sbírky v některé ze zapojených prodejen, nebo kdykoliv předtím či potom na pro vás vhodném odběrném místě potravinových bank, jejichž seznam najdete na webu Potravinové banky.

Pomáháme všem, říká ředitelka potravinových bank

Podle Veroniky Láchové není potřeba potravinové pomoci primárně o uprchlících. „Akutní potřebu a její navýšení jsme značně pokryli z darů směrovaných právě na tyto účely. Potravinové banky pomáhají dlouhodobě téměř čtvrt milionu lidí bez ohledu na jejich status,“ popisuje. Bylo tomu tak už před válkou na Ukrajině. Potřeba potravin se zvyšuje nejen v souvislosti s ní. Lidé přicházejí pro pomoc více, protože jsou ve stále větších ekonomických problémech kvůli zdražování. Konkrétní příklady jsme popsali na Vitalia.cz v článku Několik porcí z milionu. Kdo jsou lidé, kteří využijí darů ze sbírek potravin? V textu najdete také návod, jak postupovat, když sami potřebujete pomoci.

Ředitelka České federace potravinových bank vysvětluje: „Snažíme se potraviny dělit spravedlivě mezi naše odběratele. Ti pak posuzují, komu konkrétně jako pomoc poskytnou a v jakém množství. Potraviny ze sbírek primárně směřují tam, kde nelze zásobovat například potravinami po datu expirace – k dětem, seniorům, do rodin v nouzi.“

Potravinovým bankám se zatím víceméně daří zvládat mimořádnou zátěž. „Děláme, co je v našich silách. Jsme velmi hrdí na to, že jsme v období náporu uprchlíků nemuseli omezovat dodávky standardním odběratelům, a doufáme, že díky sbírce se nám povede tuto situaci udržet,“ popisuje Veronika Láchová. Hodně podle ní pomohlo navýšení provozní dotace ze strany ministerstva zemědělství, které rychle reagovalo na velký nárůst poptávky.

Řetězce: nejpotřebnější sbírka potravin v historii

Již podesáté se do sbírky zapojí například Globus, a to ve všech svých patnácti hypermarketech. „Letošní Sbírka potravin je tou nejpotřebnější v historii,“ komentuje řetězec. „Sbírkový den bude probíhat v sobotu 23. 4. a zákazníci mohou v těchto obchodech od 21. do 27. dubna zakoupit vybrané trvanlivé potraviny se slevou 20 procent. Volbu vhodného zboží pro darování Sbírce potravin usnadní označením na regálech a mobilní aplikace Můj Globus nabídne zboží v nákupním seznamu,“ přibližuje svoji pomoc. Z hypermarketů Globus poslali zákazníci loni přes 66 tun zboží. Současně vedle toho putují potraviny od Globusu do potravinových bank jak na pravidelné bázi, tak v mimořádných situacích.

Důležitost vzájemné pomoci v současné situaci vnímá i Penny, které rovněž nejpotřebnější produkty nabídne za zvýhodněné ceny. Řetězec přispívá do potravinových bank pravidelně řadu let a je také tradičním partnerem Sbírky potravin veřejnosti. Od počátku roku 2018 pomoc potřebným prostřednictvím Penny překročila hranici 400 tun potravin a drogistického zboží. V době pandemie podpořilo Sbírku potravin mimořádnými dary přesahujícími 10 milionů korun, tedy více než 150 tunami potravin, a prostřednictvím přímé pomoci přispělo dalšími 60 tunami pomoci.

Mimo to Penny společně s Českou federací potravinových bank loni odstartovalo projekt Hezky česky bez plýtvání, jehož cílem je ještě více zefektivnit celý systém potravinové pomoci tak, aby se potraviny dostaly co nejrychleji a nejefektivněji ke všem potřebným po celé České republice. Na konci března otevřela federace potravinových bank nový centrální sklad, na jehož pořízení řetězec přispěl částkou ve výši 8 milionů korun. Více v článku V Dubči se otevřelo největší centrum potravinových bank u nás.

Aby se potraviny dostaly k potřebným, pomáhají i speciální dodávky, které federace nedávno dostala od řetězce Albert: tato auta s chlazením umožní darovat i čerstvé potraviny. A Albert se také již tradičně zapojuje do sbírky potravin. Připojit se a pomoci mohou i zákazníci v jeho 70 prodejnách. Albert již dříve daroval do potravinových bank, humanitárních organizací a Ukrajinské ambasádě potraviny a nepotravinovou humanitární pomoc v hodnotě více než 10 milionů korun. Pravidelně také daruje potraviny ze svých obchodů, letos se zavázal navýšit tuto potravinovou pomoc na 2300 tun.

Přispět do sbírky potravin mohou mj. také zákazníci Lidlu, a to ve všech prodejnách tohoto maloobchodního řetězce nákupem do připravených a speciálně označených nákupních vozíků. Lidl se zapojuje do potravinové sbírky od roku 2016 a dlouhodobě eviduje nárůst objemu darovaných potravin. V roce 2021 se mu podařilo ve spolupráci se zákazníky darovat celkem 878 tisíc porcí jídla. V letošním roce pak nad rámec běžné spolupráce s potravinovými bankami zaslal mimořádný materiální dar ve výši 4,5 milionu Kč na potravinovou pomoc pro ukrajinské uprchlíky.

Potravinové banky hledají nové zdroje

Výhled do budoucna není příliš optimistický a federace potravinových bank předpokládá, že v příštích měsících bude poptávka po potravinové pomoci stoupat. Snaží se proto hledat nové kontakty, zdroje, hlavně potravinové. „Jsem přesvědčena o tom, že by se nám mohlo povést navázat kontakt ještě s celou řadou producentů a firem, pro něž by mohlo být zajímavé nám dodávat například vzorky nebo přebytky za svých skladů. Díky tomu se nám snad povede uspokojit, alespoň z části, zvyšující se poptávku,“ říká ředitelka Veronika Láchová.

Doufají také, že se povede najít i finanční podporu na poli ministerstva práce a sociálních věcí, protože právě potravinová pomoc je součástí mnoha sociálních služeb.