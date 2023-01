Zaplatili jste si přednostní termín u lékaře? S webem reklamaci nejspíš nevyřešíte

Server Vitalia.cz nedávno poukázal na to, že v ČR existuje možnost online objednání k řadě specialistů. Zájemci o expresní termín dle vlastní volby ale za rezervaci v řadě případů musí platit. Od stokorun po tisíce. Platbu lékařům umožňuje vybírat web Navstevalekare.cz.

Případy, kdy lékař platící klienty objednává do běžné ordinační doby, a to na pracoviště poskytující zdravotní péči hrazenou z veřejného pojištění, navíc mohou být na hraně zákona. Pravidla, mimo jiné určená zákonem o zdravotních službách, říkají, že lékaři nesmí podmiňovat právo pacienta na hrazenou zdravotní péči žádnými registračními poplatky nebo „sponzorskými dary“.

Možnost objednat se přednostně a z pohodlí domova má ale ještě potenciální úskalí v podobě toho, že reklamovat případné potíže s touto službou může být složité. Web je totiž pouze zprostředkovatelem kontaktu mezi lékařem a klientem a za řadu rizik, dle vlastních obchodních podmínek, nenese odpovědnost.

Rezervace přes web ve třech textech Server Vitalia.cz vám detaily fungování výběru poplatků i to, co na jednání lékařů říkají některé instituce, které mohou regulovat jejich chování, přináší v novém, třídílném seriálu. První díl vyšel v úterý 24. ledna a pojednává o tom, na kolik vás může vyjít volba termínu online a co za svoje peníze dostanete.

a co za svoje peníze dostanete. Druhý díl vyšel ve středu 25. ledna a zabýval se tím, kdy je lékař při výběru poplatků v právu a kdy už se ocitá za hranou , přineseme názor VZP i vyjádření lékařské komory.

, přineseme názor VZP i vyjádření lékařské komory. Třetí a (zatím) poslední díl minisérie vychází dnes a popisujeme v něm, jakou odpovědnost nese provozovatel portálu, který je zprostředkovatelem vztahu mezi pacientem a lékařem.

Zprostředkovatel s minimální odpovědností

„Jako pacient bych s takovou službou nechtěl mít nic společného,“ říká o Návštěvě lékaře Michal Sojka. Sám je lékařem (s webem nespolupracujícím) a zároveň mluvčí České lékařské komory (ČLK). V tomto případě ale hovoří sám za sebe. Komentuje fakt, že web, jenž online objednávání umožňuje, ve všeobecných obchodních podmínkách vypočítává celou řadu situací, za které, dle vlastních slov, nenese odpovědnost.

Provozovatel webu, což je firma s názvem Navstevalekare.cz s.r.o., mimo jiné uvádí, že nezodpovídá jak za chování lékařů, tak klientů webu. Ani za správnost údajů poskytnutých těmito stranami. Neověřuje pravdivost recenzí, které na web píší reální zákazníci. Provozovatel webu dle vlastních slov nenese odpovědnost například ani za to, zda se vyšetření uskuteční nebo jakým způsobem. Nezodpovídá také za případné následky poskytnutí či neposkytnutí léčebné péče.





Z obchodních podmínek vyplývá, že co se týká vztahu lékaře a klienta, web pouze zprostředkovává část komunikace a platbu za termín. Provozovatel upozorňuje, že on sám nemá oprávnění poskytovat zdravotní péči, a uvádí, že „není účastníkem smluvních vztahů mezi klientem a poskytovatelem léčebné péče“.

Otázku, jak může klient případné nedostatky u služby za těchto podmínek reklamovat, společnost Navstevalekare.cz nechala bez odpovědi. Z vyjádření, které redakci Vitalia.cz zaslala, ale vyplývá, že podobné situace vesměs neřeší. „Pacienti jsou z naší služby nadšeni – vyberou si lékaře dle ověřených hodnocení (…) a objednají se na vyšetření na pár kliků. Tato služba jim je k dispozici non-stop a pacient si vybere termín, který mu nejvíc vyhovuje,“ říká ředitel portálu Michal Švec. Podle něj to platí i o lékařích. „Spolupracující lékaři jsou nadmíru spokojeni s našimi službami. Objednání online jim šetří drahocenný čas snižováním počtu telefonátů do ordinace a zásadně snižuje počet pacientů, kteří se nedostaví na vyšetření,“ dodává Michal Švec.

Online komunikace jen pro zdravé?

Lékařská stavovská komora má ke zdravotnickým službám poskytovaným online jako takovým rezervovaný postoj. „Z některých systémů eHealthu (elektronického zdravotnictví, pozn. red.) nejsme úplně šťastní, protože osobní či telefonický kontakt mezi zdravotníkem a pacientem, a to i při objednávání, považujeme za důležitý,“ říká mluvčí ČLK Michal Sojka.

Online objednávání a některé aplikace jsou podle něj spíše pro zdravé než pro nemocné. „Když si budete online objednávat například na očkování, termín magnetické rezonance nebo prevenci, tak to bude asi v pořádku. Jakmile se ale po internetu začne objednávat někdo, kdo má akutní zdravotní potíže, tak to v pořádku být nemusí. Jsou zdravotní stavy, které nemusí působit dramaticky, ale jsou závažné. A v takovém případě pacient při komunikaci přes internet nemusí situaci dobře vyhodnotit,“ popisuje Michal Sojka a jeho názor nemění ani to, že na Návštěvě lékaře je možné do rezervačního formuláře vpisovat poznámky. „Navíc zkušenosti jsou také takové, že lidé se objednávají na více termínů, více míst a pak nepřijdou,“ dodává další důvod proti. K nim patří i to, že na systémech často vydělávají prostředníci, kteří nejsou zdravotníky, což je případ i webu Návštěva lékaře.

V databázi jsou i lékaři, kteří o tom neví

Potenciální zájemci o zprostředkování online objednání musí počítat také s tím, že část lékařů, kteří figurují v bohaté databázi webu se jmény a adresami ordinací, o tom neví, protože s Návštěvou lékaře nespolupracují. Návštěvník webu tedy sice zjistí, že lékař v dané odbornosti působí, objednání mu to ale nezaručí.

Profil na Návštěvě lékaře má například špičkový nefrolog Ondřej Viklický, přednosta Transplantcentra, Kliniky neurologie a vedoucím Transplantační laboratoře IKEM. „O tom ani nevím a moc mě to nezajímá. Je to ale takové určité parazitování, na které je u nás v IKEMu asi největším odborníkem profesor Pirk,“ říká s úsměvem Ondřej Viklický poté, co jej redaktorka na profil upozorňuje. Naráží tím na situaci, do které se před časem dostal vyhlášený kardiochirurg Jan Pirk. Jeho jméno i fotografie byly bez jeho vědomí zneužity v inzerátech na doplňky stravy, které navíc slibovaly zázračné, leč zcela nereálné účinky.

Ondřej Viklický dodává, že figurování v různých databázích vede k tomu, že mu v počítači přibývá e-mailů, v nichž se na něj obracejí lidé, kteří se chtějí léčit přímo u něj nebo hledají pomoc pro svého blízkého. „Ale ono to vždycky není možné, protože ta kapacita je daná,“ podotýká lékař s tím, že je to složité, protože se stává, že mezi všemi e-maily skutečně nachází i pacienty, kterému v IKEM dokáží pomoci.

Péči ale většinou zastanou jeho kolegové. Navíc množství e-mailů je tak velké, že s jejich vyřizováním mu pomáhají spolupracovníci a jeho asistentka. „Něco jiného by samozřejmě bylo, kdybych měl zřízenou soukromou praxi a čtyři dny dělal pro IKEM, pátý na sebe. Ale na něco takového není vůbec čas, takže dělat někde nějaké databáze jmen je hezké, ale že by se ke mně pacient dostal tímto způsobem, zcela vylučuji,“ dodává nefrolog.