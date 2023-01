Tisíce za online rezervaci termínu? Někdy je to za hranou, míní lékařská komora

Rezervace přes web ve třech textech Server Vitalia.cz vám detaily fungování výběru poplatků i to, co na jednání lékařů říkají některé instituce, které mohou regulovat jejich chování, přináší v novém, třídílném seriálu. První díl vyšel v úterý a pojednává o tom, na kolik vás může vyjít volba termínu online a co za svoje peníze dostanete.

Druhý díl vychází dnes a zabývá se tím, kdy je lékař při výběru poplatků v právu a kdy už se ocitá za hranou, přineseme názor VZP i vyjádření lékařské komory.

a zabývá se tím, kdy je lékař při výběru poplatků v právu a kdy už se ocitá za hranou, přineseme názor VZP i vyjádření lékařské komory. Třetí díl naší minisérie vyjde v pátek 27. ledna a popíšeme v něm, jakou odpovědnost nese provozovatel portálu, který je zprostředkovatelem vztahu mezi pacientem a lékařem.

Provozovatel: Chováme se podobně jako kliniky

Web Návštěva lékaře slouží jako prostředník při vybírání plateb a lékařům umožňuje uzavřít se zájemcem o termín smlouvu, na základě které je možné termín sjednat a peníze vybírat. Ty putují na účet provozovatele webu a následně k lékařům.





Podle zástupců Návštěvy lékaře jsou platby za rezervaci termínu v pořádku. „Služby portálu jsou zpoplatněny podobným způsobem jako služby soukromých klinik,“ říká ředitel portálu Michal Švec. „Pacienti jsou z naší služby nadšeni – vyberou si lékaře dle ověřených hodnocení a objednají se na vyšetření na pár kliků,“ dodává s tím, že služba je k dispozici nonstop a nabízí dostupné termíny k odborníkům v oboru z oblasti ortopedie, urologie, kardiologie, oftalmologie, ORL a dalších specializací.

Problém v platbách za výběr termínů a možnost zarezervovat si je online nevidí ani lékaři, kteří je prostřednictvím webu vybírají. „Pacient získává exkluzivní termín vyšetření ve velmi krátkém časovém intervalu, který ve státním či jiném smluvním zařízení pro vytížení těchto pracovišť není schopen dosáhnout. Vyšetření je realizováno po skončení běžné pracovní doby (odpolední a večerní hodiny), což řada pacientů preferuje, proto si termín rezervuje,“ uvádí přednosta jednoho z ortopedických oddělení fakultní nemocnice, jenž Návštěvy lékaře využívá ve své soukromé praxi a za rezervaci termínu si účtuje 2484 korun.

S podobným pohledem není rozhodně sám. „Pacient má navíc zajištěno, že se dostane přímo ke mně, což si řada z nich vynucuje a odmítá jiné, stejně kvalifikované lékaře našeho centra,“ doplňuje lékařka z odbornosti ORL, jež si za online rezervaci termínu říká spolu s portálem o 1242 korun.

Jak jsme ale ukázali v minulém textu, podmínky, za kterých lékaři ke klientům přistupují, se mohou lišit. Každá ordinace si je přizpůsobuje a web pouze zprostředkovává objednání. Co se bude dít přímo v ordinaci, neřeší a všeobecné obchodní podmínky o tom nehovoří.

K porušení smlouvy nedochází, říká VZP

Server Vitalia.cz oslovil některé zdravotní pojišťovny, Českou lékařskou komoru (ČLK) i Ministerstvo zdravotnictví s dotazy, zda je vybírání plateb v pořádku.

Jednoznačná odpověď přišla ze Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). „Rezervaci konkrétního termínu vyšetření dle výběru pacienta nelze pokládat za zdravotní péči a dle našeho názoru nelze úhradu za tuto službu považovat za porušení smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb (mezi ordinací a zdravotní pojišťovnou, pozn. red.),“ uvádí mluvčí VZP Viktorie Plívová.

Pokud by pojišťovna seznala opak, může smlouvu se zdravotnickým zařízením vypovědět, což pro něj fakticky znamená konec plateb z veřejných peněz. „Smlouvu lze ukončit, pokud požaduje poskytovatel zdravotní péče v rozporu s právními předpisy od pojištěnců finanční úhradu za hrazené služby nebo za přijetí pojištěnce do péče,“ doplňuje Viktorie Plívová. To ale dle VZP není příklad Návštěvy lékaře.

Další zdravotní pojišťovny na otázky nereagovaly. Vyjádření k platbám nezaslalo ani ministerstvo.

Jeden z brněnských kardiologů zpoplatnil možnost výběru termínu a objednání se do ordinace online prostřednictvím portálu Navstevalekare.cz částkou 4950 Kč. Redakce otisk jeho webového profilu úpravami anonymizovala z důvodu toho, že není jediným, kdo takto peníze za termíny vybírá. Částky se u lékařů či zdravotnických pracovišť liší. Autor: Navstevalekare.cz / Vitalia.cz

Se zákony je vybírání poplatku někdy na štíru

Redaktorka oslovila také Českou lékařskou komoru, v níž se lékaři povinně sdružují. Komora je autorem lékařského etického kodexu, nad jehož dodržováním bdí. Pro lékaře je kodex závazný, jeho porušení může vést k zahájení disciplinárního řízení. „Etický kodex říká, že by se lékaři měli zdržet nedůstojných aktivit. Je ale otázkou, zda tento konkrétní případ lze považovat za nedůstojnou aktivitu, takže a priori nelze říci, že takovéto vybírání rezervačních poplatků je v rozporu s etickým kodexem,“ sděluje mluvčí ČLK Michal Sojka.

Co se týká legislativního úhlu pohledu, tam už komora hovoří jinak. „Lékařům doporučujeme, aby takové placené služby byly mimo ordinační dobu. Pokud jsou v ordinační době, názor našich právníků je, že je to v rozporu se zákony a smlouvami, protože zákon říká, že zdravotními pojišťovnami hrazené vyšetření nemůže být podmíněno platbou pojištěnce,“ shrnuje názor komory Michal Sojka. Potíž vidí především v tom, že v online formuláři a v obchodních podmínkách Návštěvy lékaře není nikde uvedeno, že si pacient hradí nadstandard a co to vlastně v pojetí Návštěvy lékaře znamená.

Podobně hovořil i jeden z lékařů, který s webem sice spolupracuje, poplatky za rezervaci ale nevybírá. „Legislativně jsme v Česku, kde nadstandardy, o kterých se za tohoto ministra opět začíná hovořit, nejsou schváleny. Realita je taková, že ze zákona nemáte jako zdravotník možnost nechat si za nějaký nadstandard zaplatit, pokud čerpáte ze zdravotního pojištění. Pokud mi něco hradí pojišťovna, nemůžu za to chtít peníze od pacienta, protože to by byla dvojí platba za totéž, což zákon neumožňuje,“ říká pro Vitalia.cz cévní chirurg Miloslav Pirkl.

Kdy je lékař v právu a kdy už je za hranou zákona

A jak to tedy je s přímými platbami u lékařů? To serveru Vitalia.cz vysvětlila VZP. „Lékař (ani jiný poskytovatel zdravotních služeb) nemůže podmiňovat právo pacienta na zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění žádnými registračními poplatky nebo ‚sponzorskými dary‘ a také nemůže od něj za tuto péči požadovat žádnou finanční úhradu,“ říká její mluvčí Viktorie Plívová.

To znamená, že lékař nemá právo vybírat finanční částky za zdravotní péči, která je hrazena zdravotní pojišťovnou. V rozporu se zákonem však není, když lékař požaduje úhradu za péči nehrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Může jít např. i o péči, kterou daný lékař nemá nasmlouvánu se zdravotní pojišťovnou.

„Zajímá-li pojištěnce úhrada za poskytnutý konkrétní zdravotní výkon, může si na naší infolince (jde o číslo 952 222 222) ověřit, zda jde o výkon hrazený z prostředků všeobecného zdravotního pojištění, či nikoliv. V případě pochybností se může obrátit se žádostí o přešetření i na pobočku VZP v okrese, ve kterém má pojištěnec bydliště nebo lékař pracoviště,“ informuje mluvčí.

Líbí se vám možnost připlatit si stovky až tisíce za dřívější termín u lékaře? Ano, rád/a to využiji Ano, ale využívat to nebudu Ne, jsem proti Zobraz výsledek

Pacient má při poskytování zdravotních služeb právo být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje.

Povinnosti lékařů ve vztahu k vybírání plateb Informovat pacienta o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a to před jejich poskytnutím.

poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a to před jejich poskytnutím. Vystavit účet za uhrazené zdravotní služby, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

za uhrazené zdravotní služby, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Zpracovat seznam cen poskytovaných zdravotních služeb nehrazených a částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a umístit ho tak, aby byl přístupný pacientům (toto neplatí pro poskytovatele lékárenské péče). Zdroj: VZP pro Vitalia.cz

Pokud se pojištěnec s podezřelými praktikami setká, radí VZP obrátit se se stížností na svou zdravotní pojišťovnu, případně na ČLK nebo Českou stomatologickou komoru. Stížnost je možné podat i přímo k poskytovateli zdravotních služeb. Některými případy porušení povinností poskytovatelů zdravotních služeb se může zabývat i příslušný krajský úřad, shledá-li, že došlo ke spáchání přestupku.

V případě, že se prokáže, že lékař vybírá finanční částky za hrazenou zdravotní péči, jedná se o porušení zákona i ustanovení smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. „V těchto případech VZP postupuje vůči konkrétnímu poskytovateli zdravotních služeb vždy v souladu s uzavřenou smlouvou a platnou legislativou,“ podotýká Viktorie Plívová.

Aby mohly instituce rozhodnout, zda došlo k porušení pravidel, či nikoliv, je důležité, aby pacient, po kterém chce lékař peníze, požadoval vysvětlení, jaké služby v rámci platby lékař poskytuje, a především si nechal vystavit účet, v němž bude podrobně uveden rozsah uhrazených služeb.