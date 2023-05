Přibývá ordinací, kde musíte platit. Někde se bez peněz už ani neobjednáte

Chcete objednat? Tak si připravte 1000 korun. Co na tom, že tato pražská klinika má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. (Otisk obrazovky webu kliniky byl pořízen 23. května 2023 dopoledne.)

Na Vitalia.cz jsme např. popisovali, jaké poplatky hradí ženy u některých gynekologů , a to i když potřebují jen preventivní prohlídku a jejich lékař či lékařka mají smlouvu se zdravotní pojišťovnou.

V českých ordinacích se už léta zabydlují různé druhy poplatků. A zdá se, že se jim daří, neboť škála toho, za co ordinace žádají od pacientů peníze, se postupně rozrůstá a dnes je již celkem pestrá.

Platba skrze zprostředkovatele

Poplatky za objednání jsou rozšířené i u dalších ambulantních specialistů. Ukazuje to web Návštěvalékaře.cz, který pro lékaře výběr peněz od pacientů zprostředkovává.

Lékař s provozovatelem webu uzavře smlouvu a portál následně umožní, aby se k němu pacienti objednávali online. Je také prostředníkem platby od pacienta k lékaři. Systém jsme popsali poměrně nedávno v sérii tří textů. Zda bude online objednání zpoplatněno, či nikoliv, určuje lékař. Výše platby také počítá s tím, že část peněz ordinace odvádí provozovateli webu.

Jde o oblíbenou službu, přes web si takto nechávají od pacientů posílat peníze přinejmenším desítky lékařů. Částky za objednání se liší a nejsou vždy nízké. Jeden z lékařů si v minulosti za online rezervaci termínu účtoval 4950 korun. U jeho profilu je zpoplatněné objednání možné dosud, poplatek k tomuto brněnskému kardiologovi ovšem aktuálně činí 3750 Kč. Zpoplatněné objednání je do běžných ordinačních hodin zdravotnického zařízení se smlouvami s pojišťovnami.

Zkušenost čtenáře

Poté, co na výběr poplatků za online objednání Vitalia upozornila, ozval se čtenář a popsal vlastní zkušenost s výběrem plateb v ordinaci v Praze. S principem i úrovní péče nebyl spokojen, proto se rozhodl svoji zkušenost zveřejnit a zvažuje, že se obrátí se stížností na svoji zdravotní pojišťovnu.





Nespokojenost čtenáře spočívala zejména v tom, že do jedné z pražských ORL ordinací se lze objednat pouze zpoplatněně přes zmiňovaný web Návštěvalékaře.cz. A to i přesto, že ordinace má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami a pacient se objednává do běžné ordinační doby. Zpoplatněné objednání je nutné i v případě, že lékař doporučí kontrolu zdravotního stavu. Např. po dokončení užívání léků.

Ordinace ani web Návštěvalékaře.cz navíc pacientovi nevystavily žádný doklad o zaplacení.

„Máme dvouleté dítě, které si stěžovalo na bolest ucha. Tlumili jsme ji léky, ale pak se nám zdálo, že hůř slyší, proto jsme se vydali na ORL, kam ale nechodí nikdo z nás často,“ popisuje čtenář s tím, že hledali, kde je nejbližší lékař a jak se k němu objednat. „Zvolili jsme polikliniku poblíž, kde, když jsme řešili objednání, nás to rovnou navedlo na web Návštěvalékaře.cz. Překvapilo mě, že někteří lékaři tam objednávali až za několik měsíců, když jsme našli jednoho ORL specialistu, jenž měl volný termín na další den, neváhal jsem,“ říká rodič dítěte.

Podmínkou objednání byla platba 250 Kč předem. „Znám jiné elektronické objednací systémy, jež jsou nezpoplatněné, tak mě to trochu zaskočilo. Ta částka mi ale nepřišla tak vysoká, abych ji nezaplatil. Nechtěli jsme nikde čekat,“ popisuje zkušenost. Požadovanou sumu tedy uhradil kartou, obratem obdržel z webu elektronicky ujištění, že platba dorazila a termín je rezervovaný.

„Když jsme dorazili do čekárny, byla plná jiných pacientů, kteří před námi přišli bez objednání a na ošetření čekali. Vyšla sestřička, zeptala se, kdo je objednaný přes web Návštěvalékaře.cz. Když jsem řekl, že my, vyzvala nás, abychom šli rovnou do ordinace,“ dodal čtenář s tím, že nutná byla ještě jedna kontrola, při níž už ale platit nechtěli, a tak se příště zařadili mezi neobjednané, čekající pacienty.

Za zaplacených 250 Kč čtenář v ordinaci ORL neobdržel žádný doklad. Nevystavil mu ho ani provozovatel webu Návštěvalékaře.cz. V případě poplatků hrazených přes web nejde o ojedinělý případ. Doklad neobdržel ani jeden člen redakce Vitalia.cz, jenž využil zprostředkovatele dvakrát u jiných lékařů – jednou šlo o kardiologa a jednou o dermatologa. Vysvětlením jsou všeobecné obchodní podmínky webu. Ty říkají, že „poskytovatel léčebné péče je povinen odeslat příslušnému klientovi fakturu – daňový doklad, pouze pokud si tento dokument klient explicitně vyžádá“.

Čtenář si zpětně na výpisu v elektronickém účtu u zdravotní pojišťovny dítěte ověřil, že za péči při první návštěvě ordinace, jež spočívala v běžném vyšetření uší a předepsání léků na počínající zánět středouší, pojišťovně lékař vyúčtoval výkony za celkem 3300 korun.

ORL, kde se bez poplatku neobjednáte

Popsaná zkušenost se týká ORL ambulance v Šustově ulici v Praze-Chodově. Provozuje ji společnosti s ručením omezeným s názvem Ušní sanatorium. Na jejím webu lze najít kontakty do ordinací, seznam lékařů i volbu se k nim objednat. Následně je zájemce rovnou nasměrován na web Návštěvalékaře.cz. Aktuálně poplatek ke všem lékařům působícím v této ORL ordinaci činí 280 Kč za rezervaci termínu.

Redaktorka zkušenost čtenáře ověřila tím, že do ordinace zavolala a jako potenciální pacientka se dotázala, zda je možné obejít placené objednání. „My neobjednáváme, musíte se vždy objednat sama přes web Návštěvalékaře.cz. Ano, je to zpoplatněné,“ sdělila zaměstnankyně ambulance po telefonu 12. května. Redaktorka tehdy sdělila své skutečné jméno. To, že jde o novinářku, ale řekla až při pozdějších telefonátech ve snaze získat reakci lékaře, který v ORL v Šustově ulici pracuje a je zároveň jedním z jednatelů Ušního sanatoria.

Ušní sanatorium provozuje také ORL ambulanci v Plaské ulici v Praze 5 – Smíchově. Také tam se lze přes web Návštěvalékaře.cz objednat zpoplatněně. Potenciálnímu zájemci o ošetření ale tamější zaměstnankyně uvedla, že je to možné i bez platby a po telefonu.

Redaktorka požádala Ušní sanatorium e-mailem o vysvětlení, proč poplatky vybírají a zda je takový postup v pořádku. Dva ze tří jednatelů nejprve oslovila e-mailem, protože ale odpověď v uvedené lhůtě (čtyř pracovních dnů) nedorazila, lékaře kontaktovala telefonicky v ordinační době.

Pracovnice ordinace v Plaské ulici v pondělí odpoledne redaktorce řekla, že lékař Jan Gerych, jeden ze tří jednatelů Ušního sanatoria, e-mail s dotazy a prosbou o vyjádření obdržel, odkázala ji ale na dalšího jednatele, lékaře Pavla Chrbolku. Ten ordinuje jinde. Redaktorka se ho pokoušela telefonicky zastihnout v úterý v jeho ordinačních hodinách. Sestřička si od ní vzala telefonní číslo, ale avizovala, že lékař se zřejmě nebude chtít vyjádřit. „To je spíš věcí webu Návštěvalékaře.cz,“ podotkla. Web ovšem umožňuje využívat jeho služby, aniž by ordinace musela poplatky za online objednání vybírat. To, zda peníze od pacientů bude ordinace požadovat, či nikoliv, je proto rozhodnutí lékaře, ne samotného webu.

Redaktorka nicméně oslovila i provozovatele webu. Ani oni, ani lékaři z Ušního sanatoria ale vyjádření do vydání tohoto textu nezaslali. Ředitel portálu Michal Švec již dříve pro Vitalia.cz sdělil, že všichni ambulantní lékaři mají povinnost ihned ošetřit akutní pacienty, takže zpoplatněné online objednání je jenom jednou z možností, jak se návštěvy ordinace a vyšetření dobrat.

Za hranou morálky, míní pacienti

Praxi zprostředkovanou webem Návštěvalékaře.cz kritizuje Národní asociace pacientských organizací (NAPO). „Platit za objednání u lékaře je nezákonné a naprosto neetické. Termíny pro běžné pacienty jsou tak blokovány pro platící klienty přicházející přes Návštěvalékaře.cz a pacienti bez poplatku musejí čekat často dlouhé lhůty, než se k danému lékaři dostanou,“ uvádí místopředsedkyně NAPO Edita Müllerová.

„České zdravotnictví je bezplatné. Pokud se nesmí za poskytnuté zdravotní služby platit, nesmí se platit ani za objednání. Víme o tom, že to řada zdravotnických zařízení obchází vybíráním tzv. klubových poplatků (typicky gynekologie). Ale platit i za termín návštěvy je za hranou morálky,“ dodává.

Předbíhání platících je nepřípustné

Podle Oborové zdravotní pojišťovny (OZP), jež je v tomto případě pojišťovnou výše citovaného čtenáře, mohou být poplatky v určitém režimu v pořádku. Stejně jako to, že při online platbě je faktura vystavená pouze na vyžádání.

„Přikláníme se k názoru, že samotné zpoplatnění online rezervace termínu u lékaře není porušením smlouvy se zdravotní pojišťovnou. Záleží na svobodné vůli pojištěnce, zda lékaři touto formou rezervační poplatek uhradí, nebo využije jinou, zpravidla bezplatnou formu rezervace termínu,“ uvádí mluvčí OZP František Tlapák. A dodává, že konkrétní situace, do nichž se klienti dostávají, je třeba posuzovat individuálně a komplexně.

Porušením pravidel ale podle OZP je, předbíhá-li v ordinačních hodinách platící klient neplatící pacienty. „Pokud by zpoplatněná možnost objednání návštěvy lékaře opravdu umožnila pojištěnci navštívit lékaře ve výrazně kratší době, pak by zdravotní pojišťovna měla daného poskytovatele upozornit na ustanovení vyhlášky, kterou se vydávají rámcové smlouvy (vyhláška číslo 618/2006 Sb.), a měla by požadovat jejich dodržování, případně vyvodit adekvátní důsledky,“ dodává František Tlapák.

Zmiňovaná vyhláška mimo jiné říká, že poskytovatel zdravotní péče nesmí „zhoršovat dostupnost zdravotní péče hrazené pojišťovnou přednostním poskytováním péče hrazené jiným způsobem“. Tomu lze zabránit např. tím, že placený klient jde k lékaři, který si nechá proplácet své služby zdravotními pojišťovnami, mimo běžné ordinační hodiny.

Platbu nevyužívejte, radí sdružení

Místopředsedkyně NAPO Edita Müllerová uvádí, že proti porušování povinností ze strany lékařů se bojuje těžko. Pacientům proto vzkazuje, aby systém poplatků nepodporovali tím, že je budou hradit. „Radíme pacientům, aby se nenechali takto zneužívat a placené objednávání na webu Návštěvalékaře.cz nevyužívali.“

Zkušenosti např. z některých gynekologických ambulancí totiž ukazují, že pokud poplatky pojištěnci akceptují a hradí je, existuje riziko, že je budou zavádět další a další lékaři, až nakonec v některých regionech bude nemožné bez placení sehnat odborníka. Hrazená péče, a to i preventivní, se tak stává hůře dostupnou. To by se mohlo stát i v případě zpoplatnění objednávání na čas.

Kde si pacient může stěžovat

Postup, jak si lze stěžovat, jsme již v minulosti popisovali v několika textech. Stížnost pacienti mají předně směřovat na provozovatele ordinace, ve které je pacient s něčím nespokojený. Tedy třeba k rukám vedení nemocnice či firmy provozující ordinaci.

Zásadním partnerem by pro stěžovatele měla být jeho zdravotní pojišťovna, u níž lze rozporovat množství vykázané péče a stěžovat si i na vybírání peněz. Vždy je ale lepší mít v ruce doklad o zaplacení, kde musí být podrobně uvedeno, za co pacient peníze vydal. Pojišťovna může chod ordinace zkontrolovat, trvat na nápravě chyb a v krajním případě může také vypovědět lékaři smlouvu.

Obrátit se lze i na profesní komory. Tedy Českou lékařskou komoru, jež výše uváděnou praxi vybírání poplatků za objednání již kritizovala. Stěžovat si je možné také u České stomatologické komory či České lékárnické komory, a to podle toho, na jaký typ zdravotnického pracovníka stížnost směřuje.

Pokud provozovatel ordinace stížnosti neřeší či ji vyřeší tak, že s tím pacient nesouhlasí, lze se obrátit na krajský úřad, pod nějž ordinace spadá, neboť ten jí uděluje souhlas s poskytováním zdravotních služeb. Pacienti se mohou obracet i na veřejného ochránce práv.

Jak uvádí portál Nzip, v případech, kdy je pacient přesvědčený, že všechny kroky nebyly dostatečné, má právo postupovat soudní cestou, a to podáním občanskoprávní žaloby.

Kdy je platba legální

Podle smluv se zdravotními pojišťovnami a dvou zákonů, které patří ve zdravotnictví ke stěžejním (zákon o zdravotních službách a zákon o veřejném zdravotním pojištění), nesmí být poskytování hrazené péče podmiňováno vybíráním peněz od pacientů, a to ani ve formě např. sponzorského daru. Na tuto podmínku opakovaně upozorňuje např. Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Jiná situace je, pokud ordinace nemá smlouvy se zdravotními pojišťovnami, a péče tedy není hrazená z veřejných peněz. V takovém případě je placení pacientem logické a výše částek není nijak zastropovaná. Záleží tedy na tom, o co si lékaři řeknou a zda tyto ceny klienti akceptují.

Existují také situace, kdy může chtít peníze lékař v ordinaci, jež má smlouvy. V minulosti šlo typicky o hojně diskutované regulační poplatky – ty jsou ovšem nyní pouze součástí pohotovostí. Vybírat peníze smí lékaři také za péči, kterou ordinace nemá s pojišťovnami nasmlouvanou. Přičemž může jít i o druh péče běžně jinde hrazený. Např. redaktorka Vitalia.cz takto byla vybídnuta, aby si uhradila laboratorní vyšetření, jež za ni běžně hradí zdravotní pojišťovna. Redaktorka to odmítla, šla to jiné laboratoře, kde nic hradit nemusela, protože laboratoř jiného provozovatele toto vyšetření měla nasmlouvané u pacientčiny zdravotní pojišťovny.

Protože v takových případech může být situace teoreticky pro pacienta nepřehledná, zdravotnické zařízení jej musí vždy předem upozornit, za co vybírá peníze v hotovosti a proč. Bez předchozího souhlasu pacienta zdravotní zařízení pacientovi platbu účtovat nesmí. Na druhou stranu ale nemá povinnost pacientovi sdělovat, že u jiného provozovatele je shodná péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění.