Lékaři chtějí po lidech pokutu, když objednaný pacient nedorazí. Musí na to ale mít smlouvu

Nepřijít bez omluvy na předem domluvenou schůzku je neslušné. Na tom se asi většina lidí shodne. Ale přesto se to děje – například u lékaře, na fyzioterapii nebo u psychologů. Klienti na schůzku zapomenou nebo se rozhodnou na ni nejít, třeba kvůli akutním potížím, aniž by se však omluvili.

Nejedna ordinace nedisciplinovanost pacientů začala řešit po svém. Na nástěnku či web si vyvěsily, že nedostaví-li se pacient bez omluvy (zpravidla 24 hodin předem), budou po něm chtít peníze. Ordinace o něm informují jako stornu, servisním poplatku nebo poplatku za neomluvenou objednanou návštěvu. Argumentují ušlým ziskem.

Takhle jednoduché to však není, lidé ve skutečnosti tyto poplatky hradit nemusí, i když je chyba na jejich straně. A ví to i sami lékaři. Jakékoliv poplatky nebo pokuty či úhrady za zdravotní služby může stanovit pouze zákon a v žádném případě jej nemůže poskytovatel zdravotních služeb jednostranně stanovit sám. Pokud tak učiní a pacient se mu posléze ‚vysměje‘ a sdělí, že nic není ochoten platit, protože se k ničemu takovému nezavázal, bude mít pacient pravdu a požadovaná částka bude nevymahatelná, píše advokát Jan Mach v listopadovém čísle časopisu České lékařské komory Tempus Medicorum.

Nejde o poplatek, ale o pokutu

Jak dříve vysvětlila pro Vitalia.cz advokátka Barbora Steinlauf, v praxi ve skutečnosti jde o smluvní pokutu, nikoliv poplatek. Dohoda o ní, jak už z jejího názvu vyplývá, musí být uzavřena nejen svobodně, ale především oboustranně. Pouhé oznámení proto ordinace sice vyvěsit mohou, fakticky ale peníze nemají právo po pacientovi požadovat, natož vymáhat.





Lékař by tedy měl mít souhlas pacienta, ideálně písemný, aby ho šlo doložit. Nestačí ale, aby informaci o pokutě zařadil do informovaného souhlasu, který pacient podepisuje před registrací či poskytnutím péče.

Podpis informovaného souhlasu sám o sobě neznamená závazek pacienta k úhradě částky, která je v informovaném souhlasu jednostranně lékařem stanovena, upozorňuje lékaře advokát Jan Mach a dodává, že do informovaného souhlasu žádné stanovování poplatků či pokut nepatří. Ostatně jeho účel je zcela jiný – je potvrzením ze strany pacienta, že dostal od lékaře všechny pro léčbu důležité informace.

Kdy je pokuta v pořádku

To ovšem neznamená, že pokuta za neomluvenou absenci je pokaždé nelegální. Pokud pacient s lékařem uzavře písemnou smlouvu, která ho zaváže lékaři částku uhradit, bude požadavek na platbu v pořádku.

V dohodě by pak mělo být popsáno, kdy a kolik pacient bude platit. Výše částky přitom záleží na dohodě obou stran. V zásadě by měla odpovídat hodnotě prováděného výkonu, tedy ušlého zisku, ale může být stanovena jako jakási smluvní pokuta, dodává advokát Jan Mach.

Jak má vypadat dohoda o pokutě za neomluvenou absenci Má mít písemnou podobu.

S uvedením poskytovatele zdravotní služby a pacienta.

Musí obsahovat slova zavazuji se .

S vyčíslením konkrétní částky, kterou pacienta uhradí.

S vyjádřením časové limitu, do kdy se pacient musí z objednaného termínu omluvit (např. 24 nebo 48 hodin předem). Advokát lékařům také radí, aby uvedli, že pacient se zavazuje k uhrazení smluvní pokuty kvůli absenci z jakýchkoliv důvodů. Zdroj: Vitalia.cz / Tempus Medicorum, listopad 2024

Žaloba je možná

Smluvní pokutu následně může lékař chtít jen po tom pacientovi, který dohodu podepsal. Pokud ji podepíše a peníze přesto nezaplatí, lékař jej může o tuto částku žalovat a podle advokáta Macha bude nejspíš úspěšný. Otázkou ale je, zda mu částka pravděpodobně ve výši stokorun bude stát za čas a náklady na soud.

Důležité je ale také říci, že dohodu o smluvní pokutě musí pacient uzavřít bez nátlaku. Pokud odmítne dokument podepsat, pouze z tohoto důvodu jej lékař nemůže vyřadit z evidence nebo mu odmítnout poskytnout zdravotní péči hrazenou pojišťovnou.

Už k nám nechoďte

Pokud ale nemocný opakovaně nechodí na objednané termíny, pak už to na vyřazení z kartotéky je – bez ohledu na to, zda dohodu podepsal, nebo ne, a zda platí smluvní pokuty. Zákon o zdravotních službách totiž vyškrtnutí z evidence umožňuje, pokud pacient úmyslně a soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný postup nebo protože přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb .

Pacienti-absentéři by si také měli uvědomit, že lékař si podmínku omluvy předem může zanést do vnitřního řádu ordinace. Ty jsou pro ordinace povinné a pro pacienty závazné. Pokud se tedy pacient opakovaně ve stanoveném intervalu neomlouvá, porušuje vnitřní řád a i to může být důvodem pro ukončení péče a v budoucnu také odmítnutí opětovně pacienta zaregistrovat.