Máme nadstandard, musíte zaplatit. Endokrinologie chce pětistovku, praktici tisíc korun

Přibývá ordinací, které po pacientech chtějí poplatky za nadstandard, ačkoli jejich péči hradí zdravotní pojišťovny. A vybírají je poměrně nesmlouvavě, aniž by klienty nechali rozhodnout, zda si za něco navíc připlatit chtějí. Ostatně, české zákony výslovně nepopisují, co by do něj mělo spadat. Tlačit pacienta k platbě je při smlouvách s pojišťovnami nelegální.