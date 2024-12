Mykoplazmata řádí přesně tak, jak lékaři čekali. Před Vánoci přibude chřipky

„Velkou roli v aktuální situaci sehrála pandemie nemoci covid-19. Ta pozastavila běžnou cirkulaci některých infekcí, což zvýšilo vnímavost populace k nákazám, jako jsou černý kašel a plicní mykoplazmata,“ uvedla Jana Augustínová, primářka Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN, a dodala:

„Letošní sezóna je v řadě ohledů odlišná. Kromě očekávaných virových infekcí se neobvykle zvýšil výskyt bakteriální infekce černého kašle a nákaz způsobených plicními mykoplazmaty (atypický zápal plic). Zatímco černý kašel představuje závažné riziko pro neočkované jedince a děti do 1 roku věku, plicní mykoplazmata jsou příčinou hospitalizace řady starších dětí, ale i dospělé populace.“

Mykoplazmat přibylo už v létě

Plicní mykoplazmata se přitom vracejí pravidelně ve tří- až pětiletých cyklech. Naposledy se počet infekcí způsobených těmito bakteriemi začal pozvolna zvedat v roce 2019. Nárůst ale utnula pandemie covidu-19 a nařízená opatření. Letos jsou to tak čtyři roky a atypické zápaly plic tak lékaři čekali a přibývajícího počtu nemocných si začali všímat už v létě. Pozdní léto a podzim ostatně patří k období, kdy se mykoplazmata často objevují.





„Ovšem letos se plicní mykoplazmata kvůli přerušení běžného vývoje během pandemických opatření vrátila s velkou silou. Týdně nám v ambulanci přibývají desítky dětí s příznaky infekce dolních cest dýchacích či se zápalem plic. Naštěstí u většiny dětí je možné pokračovat v léčbě antibiotiky ambulantně a jen menší část případů vyžaduje hospitalizaci a přechodnou kyslíkovou terapii,“ popisuje pneumoložka Jana Tuková ze stejné kliniky.

Podle přednosty 1. kliniky tuberkulózy a respiračních onemocnění 1. LF UK a VFN, docenta Jiřího Votruby, tkví záludnost plicních mykoplazmat často v tom, že potíže u pacientů vznikají jen pomalu, infekce má také dlouhou inkubační dobu (uvádí se 6–32 dnů). Diagnostika je někdy složitá i proto, že i přes málo příznaků bývá nález na rentgenu velký.

Jak poznat mykoplazmata?

Mezi symptomy onemocnění plicními mykoplazmaty se uvádí postižení různých částí dýchacího ústrojů – záněty průdušnice a průdušek nebo hltanu s kašlem, bolestí v krku, zarudnutím hltanu, může se objevit i rýma a zvětšené krční uzliny… Část onemocnění ale probíhá jen s mírnými příznaky, nebo dokonce zcela bez příznaků.

„Pneumonie se vyskytuje u 3–30 procent nemocných, začíná horečkou s bolestí v krku, bolestí hlavy a suchým dráždivým kašlem, probíhá obvykle mírně bez alterace celkového stavu (walking pneumonia), těžký průběh může mít u chronicky nemocných osob. Typické, ale ne příliš časté, je postižení sluchového ústrojí – zánět bubínku,“ uvádí k onemocnění Státní zdravotní ústav.

Někdy pacienti popisují také vyrážku. Komplikací pak může být postižení srdečního svalu, kloubů nebo nervového systému.

Plicní mykoplazmata se přenášejí vzdušnou cestou, pokud se jim proto chceme vyhnout, platí to samé jako u jiných respiračních onemocnění – vyhnout se kontaktu s nemocným, hygiena rukou atd.

Kdo je fit, v nemocnici spíš neskončí

Atypické zápaly plic bývají příčinou hospitalizace starších dětí a také dospělých. „Na naší klinice nejčastěji hospitalizujeme pacienty vyšších věkových skupin, tedy nad 65 let věku, kteří obvykle mívají další přidružená onemocnění. Chronickou obstrukční plicní nemoc, choroby srdce, ledvin, cukrovku, jsou obézní, mají dlouhodobou léčbou celkově oslabenou imunitu,“ vypočítává docent Votruba a dodává:

„Nutnost hospitalizace mladých a jinak zdravých jedinců bývá spíše výjimkou, i když tento rok byl počet nutně hospitalizovaných také o něco vyšší než v minulosti.“

Jinými slovy: „Pokud člověk cvičí, má dobrou životosprávu, dodržuje spánkový režim a tak dále, je šance, že na takový infekt zemře, velmi malá. Pokud na sebe ale kašle, riziko stoupá,“ shrnul Votruba.

Antibiotik je nyní dost

Atypický zápal plic se léčí antibiotiky. „Vždy je potřeba co nejrychleji podat specificky zacílená antibiotika,“ zdůrazňuje Votruba.

Oproti loňsku je těchto léků v současnosti dostatek. „Pro tuto sezónu je v oblasti antibiotik charakteristické zejména označení ‚omezená dostupnost‘ léčiv obsahujících klarithromycin (tuto účinnou látku obsahují například antibiotika Klacid, která se často používají právě i při léčbě atypických zápalů plic – pozn. red.). K tomuto opatření jsme přistoupili, neboť došlo k nepředvídatelnému nárůstu spotřeby způsobeném vysokou preskripcí lékaři. I přes popsaný stav je dostupnost této skupiny léčiv pro pacienty aktuálně dostatečná,“ uvedl Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) na dotaz serveru Vitalia.cz.

Dušnost? Může jít o černý kašel

Respiračním chorobám dominuje také černý kašel. Proti němu se v Česku očkuje už od roku 1958. Od té doby byly jen dva roky s vyšším výskytem – v roce 1963 bylo hlášeno 3400 infekcí, v roce 2014 pak 2521. Letos jde ovšem o úplně jiné číslo.

Trápí teď vás nebo někoho z rodiny kašel, rýma a podobně? Ano, nemůžeme se z toho vyhrabat už měsíc

Ano, ale nic hrozného, jen tu a tam pár dní

Ne, jsme zdraví

„Od 1. ledna do 1. prosince bylo hlášeno 36 149 případů pertuse,“ uvedli lékaři VFN na tiskové konferenci věnované respiračním onemocněním. To je desetkrát více než během předchozích rekordních let. Většinou lékaři potvrdí jen 5 až 48 případů za rok.

Letos už také na černý kašel zemřelo 12 lidí včetně dvou kojenců. Celkem onemocnělo 653 dětí do jednoho roku, asi 43 procent z nich muselo být hospitalizováno. Nejmenší děti jsou nejohroženější skupinou, protože ještě nejsou chráněni ukončeným očkováním.

Černý kašel se obvykle projeví záchvatovitým vysilujícím kašlem, vedoucím často až k dávení. U kojenců však může mít atypický nenápadný průběh bez kašle, pouze se ztíženým dýcháním či pauzami mezi dechy.

Rodiče by proto neměli situaci podceňovat, a především s nejmenšími pacienty navštívit lékaře. „Vyhledat bezodkladně lékaře je třeba zejména v případě ztíženého nebo nepravidelného dýchání a celkového vyčerpání dítěte,“ zdůraznila doktorka Tuková.

Video: Mezi dětmi se i nyní vyskytuje také spálová angína

Zdroj: YouTube.com

Hlavní je dětem uvolnit nos

Obecně je vždy u menších dětí s respirační infekcí nutné dbát na uvolnění nosu (šetrným odsáváním hlenů a čištěním nosu jemnými solnými kapkami) a u dětí do dvou let nedoporučují lékaři rutinně podávat volně dostupné léky tlumící kašel či ředící hleny. Ty mohou mít i závažné nežádoucí účinky, proto je vždy vhodná konzultace s lékařem.

„Někdy žádají rodiče antibiotika i v případech, kdy se jedná o jednoznačný virový infekt a antibiotika nemohou přinést dítěti žádný benefit,“ komentovala primářka Augustínová a dodala: „Vzácně se setkáváme s rodiči, kteří naopak terapii antibiotiky pro své dítě odmítají i v případech, kdy se jedná o prokázaný bakteriální zánět a léky jsou jednoznačně indikované. Velkým rizikem je i odkládání očkování proti černému kašli rodiči.“





„Černým kašlem zatím letos onemocnělo nejvíc pacientů ve věkové skupině 15–19 let a dvanáct lidí na černý kašel zemřelo (většina vyššího věku). I proto je třeba u dospělé populace neustále zlepšovat celkový fyzický stav a životosprávu a dbát na pravidelné očkování. Doporučujeme zejména očkování proti pneumokoku, chřipce, covidu-19, černému kašli a nově i RS virům,“ uzavřel docent Jiří Votruba.

Co nás čeká v následujících týdnech?

Lékaři v nejbližších dnech a týdnech očekávají především nárůst infekcí virem chřipky. Naopak covid podle doktorky Tukové kulminoval zhruba v polovině října a nyní už pacientů s tímto onemocněním významně nepřibývá.

„Aktuálně nejvyšší nemocnost akutními respiračními infekcemi má nadále Jihomoravský kraj, mezi regiony však nejsou významné rozdíly. U chřipce podobných onemocnění dosahuje mezitýdenní pokles nemocnosti 4,4 %, mírně se výskyt těchto infekcí (ILI) zvýšil jen u dvou kategorií, a to u předškoláků a seniorů. V ČR se nadále vyskytuje řada nechřipkových respiračních virů včetně mykoplazmat, viry chřipky jsou zatím stále diagnostikovány v menší míře,“ shrnul vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu, doktor Jan Kynčl.

S ohledem na stále nízké záchyty virů chřipky je ještě vhodný čas nechat se proti chřipce očkovat. Toto očkování lze spojit i s vakcínou proti covidu-19, obě lze aplikovat i při jedné návštěvě lékaře.