Zahoďte všechny cigarety. Nezkoušejte jen snížit počet, radí lékařka, jak s nimi skončit

„Většina kuřáků by radši nekouřila, ta závislost je opravdu docela závažná a není lehké se toho zbavit ani u nás v centru. Všichni nepřestanou. Takových asi sedm z deseti dospělých kuřáků by radši nekouřilo, kdyby to šlo,“ uvádí v podcastu 120 na 80 doktorka Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Jenže skoncovat s kouřením je opravdu těžké. Pokud se o to člověk pokouší sám, zvládne to málokdo – konkrétně jen pět procent kuřáků. S odbornou pomocí už je šance vyšší, pokud dotyčný bere léky půl roku a déle, pak až sedmdesát. Bez léků čtyřicet.

„Dlouhodobé užívání léků určitě významně zvyšuje úspěšnost. Ke kouření se může vrátit kdokoliv, kdykoliv. Po letech si dají jednu cigaretu a za chvíli v tom lítají zase. To vůbec není problém. Ale po tom roce už je to pravděpodobnost výrazně menší,“ podotýká lékařka.





Přestat se dá i kvůli jezevčíkovi

Důvodů, proč chce někdo přestat, bývá víc. Hlavní jsou zdraví a finance. „Zrovna asi před dvěma týdny přišla pacientka a říkala: Já už měsíc nekouřím a podívejte, tenhle prstýnek jsem si koupila místo těch cigaret. Byl to zlatý prstýnek,“ vzpomíná Králíková.

Další důvod je společenský, kdy není únosné, aby byl z dotyčného cítit kouř. Třeba protože mu pak nechtějí „půjčovat“ vnoučata.

„Ten čtvrtý hlavní důvod je pocit závislosti. Člověk si uvědomí, že je toho otrokem. A to říkal zrovna tuhle jeden pacient: Já jsem si ve tři ráno šel pro cigarety na benzínku, a tam bylo zavřeno. Já vůbec nevěděl, co budu dělat a řekl jsem si, no, tohle přece nemám zapotřebí. Tak to byl ten jeho aha moment.“ popisuje odbornice.

Celkově je ale každý důvod dobrý, jakkoliv se ostatním může zdát bizarní. „Třeba jsme měli paní, která přestávala, protože měla doma jezevčíka, kterému míchala žrádlo prstem, a když kouřila, tak on to nejedl. Když přestala, tak řekla, že už to žere, už je to dobrý. Nebo paní, která přestávala kvůli stromům na zahradě, což si myslím, že stromům to bylo celkem jedno. Ale byl to její důvod. Jakýkoliv důvod je fajn.“





Vyhoďte cigarety, ale mějte plán

Profesorka Eva Králíková Autor: Karel Choc

Jakmile se kuřák rozhodne přestat s nikotinem, je lepší udělat rázný řez a prostě všechny cigarety vyhodit, ne jen snížit jejich počet. Hodně pomůže připravit si řešení a postup ve všech situacích, které mohou nastat. Tedy rozmyslet se, co uděláme, až dostaneme chuť, jak se zachováme v situacích, ve kterých jsme dosud sahali po cigaretě?

„Mělo by to být něco, co je reálné pro něj udělat. Třeba dát si sprchu čtyřicetkrát denně, to nikdo dělat nebude dělat. A také by to mělo být něco, na co se může těšit. Čili co má rád, aby se netrestal dvakrát. Nemůžu kouřit a ještě musím dělat tady tuhle blbost,“ radí profesorka Králíková.

Jak konkrétně probíhají konzultace v Centru pro závislé na tabáku? A proč vlastně začínáme kouřit a kdy? Nejen o tom hovořila profesorka Eva Králíková v podcastu 120 na 80.

