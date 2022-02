Postkoitální antikoncepce neboli antikoncepce po styku byla doposud jen na recept. Pokud se vám tedy stalo, že se při milování protrhl kondom, nebo jste podlehli kouzlu milování a nejdřív řešili soulož a teprve pak jeho následky, žena musela druhý den běžet k lékaři a požádat jej o recept. Když byla druhý den sobota nebo neděle, byl to problém. Pilulka „po“, která zabraňuje nechtěnému těhotenství, totiž účinkuje jen do 72 hodin.

Teď je čerstvě bez předpisu. Ženy by proto měly vědět, jaká pro vydávání platí pravidla, s jakými riziky je užití pilulek spojeno a pro koho nejsou vhodné.

„Tyto přípravky takzvané postkoitální antikoncepce mohou být vydávány bez lékařského receptu s omezením od 28. listopadu 2011,“ říká lékárnice Michaela Bažantová, hlavní organizátorka webových stránek provozovaných Českou lékárnickou komorou „Lékárnice jsou také maminky“ (www.lekarnice-maminky.cz).

Slovo s omezením přitom znamená, že žena může dostat pouze jedno balení postkoitální antikoncepce a lékárník musí podle zákona tento výdej zaevidovat a ověřit totožnost pacientky například občanským průkazem. To kvůli věku. „Pilulky může lékárník vydat pouze ženám starším šestnácti let,“ říká lékárnice. Dívky však mohou být klidné – rodiče se dozvědí, že si pilulku vyzvedla, jen když jim to sama řekne. „Lékárník ctí lékařské tajemství a tuto informaci třetí osobě neposkytuje,“ říká Michaela Bažantová.

Pilulka chrání před těhotenstvím pouze do 72 hodin po nechráněném styku a je jedno, ve které fázi měsíčního cyklu se žena zrovna nachází. Celkem jsou na českém trhu dva přípravky s obsahem účinné látky levonorgestrel, což je hormon, který zjednodušeně řečeno umí zabránit tomu, aby se oplodněné vajíčko uhnízdilo v děloze. Jde o tablety Escapelle a Postinor-2.

Pilulky mají svá rizika

Ovšem pozor: to, že si do lékárny přijdete pro tuto “záchrannou pilulku”, neznamená, že s ní taky automaticky odejdete. Je na posouzení lékárníka, jestli vám ji vydá, nebo vás raději pošle k lékaři. Tyto léky také nelze získat zásilkovým prodejem, tedy přes internetové lékárny. Ani do kamenné lékárny si však pro tablety nemůžete chodit jako pro bonbóny. „Přípravek není vhodné užít častěji než jednou za cyklus, zhruba jednou do měsíce. A to proto, že narušuje menstruační cyklus,“ říká lékárnice. Lékárník také při výdeji bez lékařského předpisu na toto pravidlo pacientku upozorní.

Rozhozený cyklus však není jediné riziko. Může se vyskytnout nevolnost, bolest hlavy, únava, kopřivka… Kvůli možným rizikům lékárník nevydá pilulku ženám užívajícím léky, které s levonorgestrelem mohou nepříznivě reagovat, ani ženám s přecitlivělostí na tyto léky. Rizikový je lék pro ženy s poruchou funkce jater i ženy s nepříznivou anamnézou, že by poruchu jater mohly mít v budoucnu.

„Stejně tak pilulku nesmí užít žena, u které není vyloučeno těhotenství,“ upozorňuje lékárnice. Tedy žena po době delší než 72 hodin od pohlavního styku nebo žena, které se už zpozdila menstruace. „U nich je nejprve nutné vyloučit těhotenství například baby testem.“

Co může pilulka způsobit? rozhodí menstruační cyklus i na několik měsíců

způsobuje nevolnost

bolesti hlavy

někdy kopřivku a vyrážku

únavu

zvracení

poškození jater u disponovaných žen

„Nevolnost? To je slabé slovo. Po Postinoru mi bylo tak zle, že jsem dva dny prozvracela, a ještě nezabral, i když jsem ho vzala hodinu po milování, takže jsem nakonec stejně musela na potrat,“ vzpomíná dnes už sedmatřicetiletá Šárka z Přerova na své dvacáté narozeniny, kdy nechtěně otěhotněla.

Spolehlivost? Určitě ne stoprocentní

Horní věková hranice pro pilulku neexistuje, to je podobné jako u antikoncepce. A jak velká je spolehlivost těchto pilulek? „Pokud došlo k nechráněnému styku opakovaně a první byl před více než 72 hodinami, nelze tuto metodu považovat za spolehlivou. Také v případě, že pacientka do tří hodin po požití tabletky zvrací, nemůže na tuto metodu spoléhat,“ varuje lékárnice.

Kdysi se také v podobných případech používalo jako „první pomoc“ i více pilulek jistého druhu hormonální antikoncepce najednou. To však už dnes není možné. „Moderní antikoncepce obsahuje většinou kombinaci několika hormonů a jejich obsah v jedné pilulce je mnohem menší, proto je takové použití naprosto nevhodné a osobně nedoporučuji takovou metodu zkoušet,“ říká Michaela Bažantová. S největší pravděpodobností by dnes takový pokus o první pomoc už skončil miminkem.

Máte zkušenosti s postkoitální antikoncepcí? Je podle vás dobře, že si ji ženy nyní mohou koupit bez předpisu?