V Ostravě operují s unikátními 3D brýlemi, snáz odstraní pokročilé zákaly

Mikroskop Beyeonics One využívá nejmodernější 3D vizualizační zobrazovací systém na trhu. Vznikl v Izraeli a výrobce se při jeho vývoji inspiroval helmami stíhacích pilotů F-35.
Technologie spočívá v tom, že obraz operovaného oka je z 3D mikroskopu přenášen do aktivních 3D brýlí, které má lékař na hlavě. „Jednoduchým stisknutím tlačítka mám před sebou operační pole přenášené dvěma 8K kamerami, anebo přepnu a vidím skrz brýle normálně. Výhodou je, že headset nezabírá celé zorné pole. Je to jako u hokejistů, kteří mají plexisklo na helmě do půlky obličeje. Díky tomu můžu při výkonu podhlédnout na některé detaily anebo na podávání nástrojů,“ popisuje přednosta Oční kliniky FNO, docent Jan Němčanský.
Vývoj nového mikroskopu začal v roce 2011 a poprvé ho použili oftalmologové v Americe. „Je pro mě velkou ctí přijít do Evropy a předat zde první mikroskop. Je to úplně nová technologie,“ říká A. Burton Tripathi, výkonný ředitel společnosti Beyeonics Vision, která přístroj vyrábí.
Až 2 tisíce operací ročně
Oční klinika FNO má v plánu na novém mikroskopu odoperovat přibližně 2 000 pacientů ročně. „Hodí se zejména na komplikované výkony. Jedná se třeba o operace po úrazových stavech. Využít ho ale můžeme například i při odstraňování běžného šedého zákalu, kdy má nemocný poškozenou rohovku a do oka mu není dobře vidět. Nové zařízení rozšiřuje naše možnosti,“ popisuje docent Němčanský a dodává:
„Jsme schopni operovat například při infračerveném světle, takže při operaci šedého zákalu vůbec nesvítíme do oka. Je to výhoda zvlášť u pacientů, kteří třeba hůře spolupracují, to světlo jim vadí. Jsou daleko klidnější a my se můžeme na operaci lépe soustředit.“