V Praze otevřelo centrum pomoci pro onkologické pacienty. Rady tu najdou zdarma

Centrum HOP otevřelo symbolicky na Světový den boje proti rakovině 4. února v Tyršově domě v Praze na Újezdě. Mohou sem přijít jak pacienti s rakovinou, tak jejich blízcí a poradit se o tom, co prožívají, nebo jen sdílet své zkušenosti s dalšími lidmi s podobným osudem.
Součástí aktivit centra jsou také bezplatné konzultace pro onkologické pacienty a jejich blízké, zaměřené na orientaci v nemoci, léčbě, sociální podpoře i návratu do běžného života. Zájemci se mohou do Centra HOP objednat přes webové stránky. Konzultace jsou možné také telefonicky nebo online.
Možnost mluvit je pro pacienty zásadní
„Naše nové centrum vnímáme nejen jako fyzické místo. Je to prostor, kde se potkávají lidé a jejich příběhy. Pro mnoho pacientů je zásadní možnost mluvit s někým, kdo má podobnou zkušenost. Kdo ví, jaké to je žít s onemocněním co nejkvalitněji a vracet se po léčbě zpátky do aktivního života,“ říká Petra Adámková, předsedkyně výboru Hlasu onkologických pacientů.
Vznik takového zázemí vítají také lékaři. „Moderní onkologická léčba je čím dál úspěšnější, ale zároveň komplexnější. Pacienti dnes potřebují nejen špičkovou medicínu, ale i srozumitelné informace, morální, psychologickou a sociální podporu a kontinuitu péče mimo nemocnici. V tomto směru má Centrum HOP pro české zdravotnictví a samotné pacienty obrovskou hodnotu,“ říká profesor Samuel Vokurka, lékař onkolog FN Plzeň a kmotr Centra HOP.
Zkušenost, sdílení a motivace
Aktivity Hlasu onkologických pacientů dlouhodobě potvrzují, že nezastupitelnou roli v péči o pacienty hrají kromě zdravotníků také pacientské organizace, které poskytují peer podporu – tedy sdílení zkušeností mezi lidmi v podobné situaci.
Centrum HOP bude přirozeným zázemím právě pro tyto aktivity a setkávání. Tvoří jej lidé aktivní v členských organizacích HOP – onkologičtí pacienti v remisi i ti, kteří jsou stále v léčbě a chtějí své zkušenosti předávat dál, spolu s profesionály v oblasti sociální práce a psychologické podpory.
Šli byste na vyšetření, které by ukázalo pravděpodobnost onemocnění srdce nebo rakoviny?
„Pokud má pacient možnost se zapojit do podpůrných aktivit nebo dobrovolnictví, často to má pozitivní dopad i na průběh léčby a rekonvalescence. Pocit smyslu, aktivní role a sdílení zkušeností mohou výrazně pomoci v návratu k běžnému životu,“ doplňuje profesorka Petra Tesařová, onkoložka a kmotra Centra HOP.
„Předávání zkušeností, empatie, pomoc druhému a komunikace s bližními je velký zdroj síly a energie – zvláště v období onemocnění, léčby či stárnutí. Proto jsem již několik desetiletí zdravotním pacientským aktivistou,“ říká Zdeněk Kurka, pacient aktivní v HOP i pacientské organizaci STK pro chlapy.
O Hlasu onkologických pacientů
Hlas onkologických pacientů tvoří nestátní neziskové organizace (pacientské a podpůrné organizace), které se věnují naplňování zdravotních, sociálních a psychologických potřeb onkologických pacientů a jejich blízkých. Více informací najdete na www.hlaspacientu.cz