Diagnóza rakovina, ale co dál? Onkologičtí pacienti často nevědí, za kým jít

Pacienti s rakovinou často na začátku své nemoci neví, co mají dělat a na jakého lékaře se obrátit. Vyplývá to z výsledků průzkumu Hlasu onkologických pacientů. Zbytečně se tak prodlužuje doba, než se dozví správnou diagnózu a zahájí léčbu. Nově by jim mohly pomoci tzv. regionální Cesty pacienta. Ty zmapují záchytná místa s lékařskou péčí v krajích a nemocným poradí, kam se mohou objednat na specializovaná vyšetření.