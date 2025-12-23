Oliver se narodil bez konečníku. Operovali ho hned po porodu

Dnes osmiměsíční Oliver se narodil v termínu, se standardní porodní váhou. Vývojové vady konečníku a močového ústrojí těhotenský screening neodhalil.
„Pár hodin po porodu mi lékaři vysvětlili, co bude nutné udělat. Převezli nás do fakultní nemocnice a hned druhý den šel syn na operaci,“ popisuje situaci ze začátku dubna Oliverova maminka. Pomoc potřebovala i ona sama – nemocnice jí nabídla psychologickou podporu, kterou následně využila.
Operovalo se, až když Oliver přibral
Bezprostředně po porodu lékaři Oliverovi vytvořili dočasnou stomii – umělý vývod střeva. Další vyšetření však odhalila, že zdravotní problém je složitější. „Zjistili jsme, že se jedná o sdruženou vadu. Dítě mělo kromě chybějícího konečníku také postižení močových cest a ledviny,“ vysvětluje vedoucí lékařka Centra dětské traumatologie a chirurgie FN Ostrava Ivana Slívová, která dítě operovala. K výkonu ale přistoupila až ve chvíli, kdy Oliver nabral potřebnou váhu a byla splněna i další operační kritéria.
Operace byla technicky náročná a kombinovala laparoskopický přístup s chirurgickým zákrokem v oblasti budoucího konečníku. „Výsledek je velmi dobrý. Oliver dnes nemá žádná zásadní zdravotní omezení a prospívá stejně jako jeho vrstevníci,“ dodává zkušená lékařka.
Výjimečný případ kvůli kombinaci vad
Fakultní nemocnice Ostrava patří mezi tři specializovaná centra v České republice, která se léčbou vrozených vad konečníku zabývají. Takové vady se vyskytují přibližně u jednoho z 4 500 novorozenců, přičemž ostravští lékaři ročně operují kolem deseti dětí.
„Oliverův případ byl však výjimečný především kvůli kombinaci několika závažných vrozených vad. Úspěch operace má proto velkou hodnotu,“ uzavírá doktorka Slívová.