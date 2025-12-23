Vitalia.cz  »  Rodina  »  Čekáme dítě  »  Oliver se narodil bez konečníku. Operovali ho hned po porodu

Oliver se narodil bez konečníku. Operovali ho hned po porodu

Anna Dvořáková
Dnes
Oliver se narodil bez konečníku a s postižením močových cest a ledviny.
Oliver přišel na svět s několika závažnými vrozenými vývojovými vadami. Ostravští lékaři mu museli nejen vytvořit chybějící konečník, ale také odstranit píštěl mezi slepým koncem střev a močovým měchýřem. Dnes je chlapec v pořádku a prospívá jako jiné děti.

Dnes osmiměsíční Oliver se narodil v termínu, se standardní porodní váhou. Vývojové vady konečníku a močového ústrojí těhotenský screening neodhalil.

„Pár hodin po porodu mi lékaři vysvětlili, co bude nutné udělat. Převezli nás do fakultní nemocnice a hned druhý den šel syn na operaci,“ popisuje situaci ze začátku dubna Oliverova maminka. Pomoc potřebovala i ona sama – nemocnice jí nabídla psychologickou podporu, kterou následně využila.

Operovalo se, až když Oliver přibral

Bezprostředně po porodu lékaři Oliverovi vytvořili dočasnou stomii – umělý vývod střeva. Další vyšetření však odhalila, že zdravotní problém je složitější. „Zjistili jsme, že se jedná o sdruženou vadu. Dítě mělo kromě chybějícího konečníku také postižení močových cest a ledviny,“ vysvětluje vedoucí lékařka Centra dětské traumatologie a chirurgie FN Ostrava Ivana Slívová, která dítě operovala. K výkonu ale přistoupila až ve chvíli, kdy Oliver nabral potřebnou váhu a byla splněna i další operační kritéria.

Motolští lékaři zachránili miminko, které při porodu prodělalo infarkt

Motolští lékaři zachránili miminko, které při porodu prodělalo infarkt

Operace byla technicky náročná a kombinovala laparoskopický přístup s chirurgickým zákrokem v oblasti budoucího konečníku. „Výsledek je velmi dobrý. Oliver dnes nemá žádná zásadní zdravotní omezení a prospívá stejně jako jeho vrstevníci,“ dodává zkušená lékařka.

Výjimečný případ kvůli kombinaci vad

Fakultní nemocnice Ostrava patří mezi tři specializovaná centra v České republice, která se léčbou vrozených vad konečníku zabývají. Takové vady se vyskytují přibližně u jednoho z 4 500 novorozenců, přičemž ostravští lékaři ročně operují kolem deseti dětí.

„Oliverův případ byl však výjimečný především kvůli kombinaci několika závažných vrozených vad. Úspěch operace má proto velkou hodnotu,“ uzavírá doktorka Slívová.

Anna Dvořáková

Redaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

