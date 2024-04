Lékaři budou dávat dětem s nadváhou fitness náramek. Testují nový plošný screening

Nově plánovaná prevence se jmenuje BE FIT 24. Jejím cílem je včas zachytit děti s nadváhou a pomoci jim i jejich rodině problém řešit dřív, než dojde na obezitu a s ní spojené zdravotní problémy.

Podobu novinky už měsíce ladí Národní screeningové centrum (NSC). Do pilotního testování půjde pravděpodobně od září 2024.

Do testování se zapojí až 150 lékařů

Do testu, jenž potrvá jeden rok, by se mělo zapojit 100 až 150 ordinací praktických lékařů pro děti a dorost v celé zemi. Jejich seznam bude po spuštění programu zveřejněn na webu NSC.

Zapojení lékaři od nás obdrží od nás balíček, ve kterém bude náramek v dětské velikosti a informační materiály. Když při preventivní prohlídce zjistí u dítěte nadváhu, nabídnou mu účasti v projektu, popisuje Lucie Mandelová z Národního screeningového centra, kde vede Oddělení řízení screeningových projektů.





Pro které děti bude prevence určena

Lékaři osloví v rámci pilotního testování celkem jeden tisíc dětí ve věku 6 až 11 let. Protože to je ještě věk, kdy životní styl a stravování dítěte je možné ovlivnit, vysvětluje věkové limity Lucie Mandelová.

Podmínkou zapojení do projektu bude BMI (body mass index) v hodnotách 90. až 97. percentil, což značí u děti nadváhu. Nebo BMI nad 97. percentil, což vyjadřuje obezitu.

Aby se dítě mohlo prevence účastnit, nesmí mít další přidružená onemocnění. Třeba srdce nebo cév, které by boj s nadváhou a obezitou komplikovala.

Bude také muset co tři měsíce docházet k praktickému lékaři na kontroly, a to po dobu jednoho roku. Celkem je plánováno pět návštěv, včetně té úvodní, kde padne nabídka k zapojení se do prevence. Lékař při nich bude kontrolovat krevní tlak, výšku a váhu dítěte. Zhodnotí i to, zda došlo k poklesu BMI a zda dítě aplikaci využívá a jakým způsobem.

Zapojení bude dobrovolné a bezplatné

Účast na prevenci bude i v tomto případě dobrovolná a bezplatná. Rodiny jej nebudou hradit, ačkoliv jim po skončení zůstanou nejen materiály, ale i zmíněný dětský fitness náramek.

Kromě něj děti budou mít možnost stáhnout si do mobilního telefonu svého či rodiče aplikaci BF 24, která bude s náramkem propojena a bude zaznamenávat, jak se dítě během dne hýbalo. Nepůjde jen o sport, počítat se bude třeba i chůze. Do aplikace bude dítě s pomocí rodičů zanášet také to, co snědlo, a dozví se tedy, zda ten den více energie vydalo, než přijalo nebo tomu bylo naopak.





Pokud budou splňovat za den energetický příjem a výdej, budou moci v aplikaci sbírat body, jež budou moci vyměnit za postavičky, vysvětluje Lucie Mandelová. A protože postaviček bude více typů, budou je moci děti sbírat a vytvořit si z nich v aplikaci celou kolekci.

K lékaři zatím nespěchejte

Protože program se do ordinací teprve dostane, zájemci o něj musí být trpěliví. V tuto chvíli nemá smysl kontaktovat praktického lékaře, aby dítě do prevence zařadil. Navíc v pilotním testování nenabídnou všichni lékaři, ale jen ti vybraní, kteří sami budou aktivně rodiny oslovovat.

Testování potrvá tři roky.

Teprve pokud se pilotní program prevence osvědčí, co znamená, že do něj zapojené děti se budou hýbat a hubnout, stát jej otevře plošně všem zájemcům a přidat se do něj budou moci prakticky všichni dětští lékaři. Informace budou zveřejněné na webových stránkách, které k projektu vzniknou. V běžném režimu by program mohl začít teoreticky fungovat v roce 2027.