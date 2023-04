Potřebuje vaše dítě zhubnout? Můžete ho přihlásit do on-line kurzu, kde mu s tím pomohou

Dětí, které mají potíže s nadváhou či dokonce obezitou, přibývá. Možností, kde by mohly zhubnout, ale zase tolik není. Jednu z šancí představuje kurz hubnutí pro kluky a holky od osmi do třinácti let, který pořádá organizace STOB. Začíná už tuto neděli.