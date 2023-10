Naučte děti jíst všímavě, zmírní to riziko, že budou mít problémy s váhou. Praktické rady, jak na to

Jednou z příčin toho, proč mají děti stejně jaké dospělí kila navíc, je to, že se na jídlo pořádně nesoustředí. Jedí mimoděk, u počítače, před televizí, ve spěchu. Často nekvalitní potraviny, na kterých si nijak nepochutnají, a přitom si mnohdy ani neuvědomí, kolik toho spořádali. Pokud to někdo chce změnit, stojí za úvahu, aby se zaměřil na všímavé jedení neboli mindful eating.

Všímavé jedení může být prvním krokem při změně stravovacích návyků rodiny. Zvyšuje citlivost k nasycení, takže rodiče i děti s kily navíc sníží případnou nadměrnou konzumaci potravin a pokrmů. Pomáhá také vybírat si kvalitnější potraviny, protože při všímavém jedení rodiče i děti zjistí, že jim potravina, jako je třeba nekvalitní uzenina či limonáda, leckdy nechutná, říká psycholožka Iva Málková, zakladatelka organizace STOB, která mimo jiné už roky pořádá úspěšné kurzy hubnutí.

Mindful eating Všímavé jedení vychází z přístupu mindfulness. Tento přístup se uplatňuje velmi úspěšně i při hubnutí a následném udržení váhy. V čem mindfulness (nebo všímavost) spočívá? Je to uvědomování si přítomného okamžiku. Podstatou všímavosti je to, že prožíváte pouze tady a teď. Lidé, kteří žijí v přítomnosti, jsou daleko šťastnější než ti, kteří se trápí neustále v obavách, co bylo, co mohli udělat lépe, nebo se obávají toho, co se stane. Zdroj: www.stob.cz

Děti jsou podle ní leckdy roztěkané a nesoustředěné. Soustředění – a to nejen na jídlo – lze trénovat nácvikem všímavosti. Všímavost znamená, že plně vnímáme a prožíváme přítomný okamžik, aniž bychom se zabývali tím a analyzovali to, co nám běží hlavou. V myšlenkách se však často vracíme k minulosti, co jsme mohli udělat lépe, stále se vracíme k tomu, co už nejde změnit, tedy třeba proč jsem nedal gól, proč se se mnou nekamarádí… Nebo se strachujeme z budoucnosti (že bude ve škole písemka apod.). Pokud se nám podaří nenechat se takovými myšlenkami pohltit a žít přítomností, být tady a teď, žije se nám lépe, vysvětluje psycholožka.

Jak se naučit jíst všímavě

Zní to složitě, ale zase tak náročné není a dá se tomu naučit. Rodiče v tom mohou být nápomocní i svým dětem – a snažit se o to samé. Potomkům lze říci třeba to, aby zkusili jíst všímavě potraviny, které jedí ve větším množství, většinou automaticky, bez uvědomění. Typicky například chipsy, oříšky, drobné sladkosti.





Co mohou rodiče svým dětem poradit? Iva Málková doporučuje například následující. Pokus se sníst oblíbenou potravinu, která není vhodná pro hubnutí, v menším množství než dosud. Když ji budeš jíst všímavě, poznáš snáze, kdy už máš dost. Spíše rozlišíš, kdy jsi nasycený/á, a uvědomíš si, že další sousta jíš už jen z chuti nebo ze zvyku. Uvědom si, že první sousta si vychutnáš, ale další už jíš většinou jen ze setrvačnosti. Odbornice zároveň doporučuje, aby rodiče zprvu děti změnou přístupu k jídlu provázeli pomocí jednoduchých pokynů, a teprve časem aby to nechali jen na nich.

Všímavé jedení krok po kroku

Pokyny pro děti mohou vypadat třeba takhle:

Připrav si malinký kousek oblíbené potraviny. Zklidni se, soustřeď se na dech. Nevadí, když myšlenky skáčou z jedné věci na druhou, je to normální. Když si to uvědomíš, vrať se zase k soustředění se na potravinu. Dej si na dlaň kousek potraviny. Dívej se na ni, jako bys byl/a mimozemšťan a viděl/a ji poprvé v životě. Jak vypadá tvoje dobrota? Jakou má barvu, tvar, povrch? Třeba si poprvé všimneš, jaký má tvá oblíbená potravina zajímavý povrch, jak je hezky barevná. Pokus se zapojit do zkoumání co nejvíce smyslů. Teď zapoj čich. Přibliž dobrotu k nosu. Soustřeď se s každým nádechem na to, jak voní. Nádech – vnímej vůni, delší výdech. Vlož potravinu do úst a ještě ji nekousej. Nech ji ležet na jazyku a vnímej chuť. Chuťové buňky jsou jen v puse, na jazyku, když potravinu rychle spolkneš, vůbec si ji neužiješ. Nyní si do dobroty kousni. Cítíš její chuť? Zkus ji v duchu popsat slovy. Kousej pomalu, užij si její chuť. Jak se mění chuť s každým kousnutím? Spolkni potravinu a nech doznít její chuť.

Naučte se vychutnat kvalitu

Je dobré se dál při nácviku všímavého jedení naučit upřednostňovat kvalitu potraviny nad množstvím.

Tip, jak na to? Rodiče mohou dětem poradit třeba následující. Dej si před sebe dva malé kousky kvalitní a nekvalitní potraviny – třeba kousek kvalitní čokolády a nekvalitní čokoládové figurky nebo tyčinky, malý kousek kvalitní šunky a malý kousek nekvalitního párku, domácí zmrzlinu z ovoce oproti kupované ovocné vodové, stoprocentní džus/šťávu z ovoce oproti obarvené sladké limonádě a podobně.

Člověk by měl napřed sníst kousek nekvalitní potraviny všímavým způsobem a poté totéž udělat s tím kvalitním. Měl by dokázat uvědomit si rozdíl. Mělo by to vést ke zjištění, že kvalitního jídla člověku stačí méně, protože ho více uspokojí.

I při hubnutí je dobré být labužníkem, leckdy si člověk naopak vychutná potravinu či pokrm více, než když ho dříve jedl automaticky při nějaké činnosti, vlastně na autopilota, míní Iva Málková ze STOB.

Pozvánka na rodinné kurzy

Společnost STOB pořádá Kurz zdravého životního stylu, který je určen pro děti ve věku od 8 do 13 let za doprovodu matky, otce nebo prarodiče. Dospělý, který má též problémy s nadváhou, je veden k redukci hmotnosti společně s dítětem.





Metodika kurzů vychází z dlouholetých zkušeností lektorů STOBu. V kurzu se postupuje po malých dílčích krůčcích s cílem vytvářet správné návyky v oblasti výživy, pohybu a psychiky. Klade se důraz na interaktivní zábavnou podobu edukace a na převedení znalostí do praxe.

Specifikem metodiky STOBu je, že se zabývá i psychikou dítěte a rodiče.

Stravovací návyky jsou často v úzké souvislosti s jinými potřebami, než je hlad. Nadměrná konzumace potravy u lidí s obezitou je tedy často spouštěna jak vnějšími spouštěči („obezitogenní prostředí“, které povzbuzuje ke konzumaci nevhodných potravin v nadměrných dávkách), tak vnitřními (emoční jedení). Díky metodice se děti i rodiče učí, jak zvládat vnější i vnitřní spouštěče k jídlu navíc vhodnějším způsobem než jídlem.

V době, kdy kapacita odborníků zcela nestačí pokrýt potřeby terapie rodiny s dítětem s obezitou, se naskýtá možnost využití terapie online. A to jak individuálně, tak skupinově. Rodinám, jejichž děti jsou pojištěny u ZPMV, je péče ve všech formách hrazena.

Mnoho inspirací včetně nutričně vyvážených receptů najdete na stránkách STOBu www.hravezijzdrave.cz, kde získáte i podrobné informace o kurzu.