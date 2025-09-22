Vitalia.cz  »  Rodina  »  Nakupujeme  »  Blíží se další státní svátek. V neděli 28. září bude otevřeno málokde

Blíží se další státní svátek. V neděli 28. září bude otevřeno málokde

Anna Dvořáková
Dnes
Zákazník nakupuje v obchodě s potravinami
Autor: Depositphotos
Prodejna s nakupujícím
V neděli 28. září si připomeneme Den české státnosti. To se dotkne i otevírací doby obchodů. Lidé přitom podle průzkumu i po letech tápou, na který státní svátek bude otevřeno a kdy zavřeno. Jak to bude nyní?

Otevírací doba obchodů během státních svátků se řídí zákonem o prodejní době z roku 2016, který stanovuje, o kterých svátcích musí mít velké prodejny zavřeno. To ale způsobuje trochu chaos, protože podle průzkumu společnosti Billa se tři ze čtyř lidí v dobách ztrácejí a musejí si pokaždé informace znovu najít.

Tentokrát, v neděli 28. září, zákaz prodeje platí – velké obchody budou zavřené. Nakupovat bude možné jen v menších obchůdcích, na benzinkách, v lékárnách a prodejnách v nemocnicích, na nádražích nebo letištích.

Nakupujete o svátcích potraviny?

Během státních svátků, kdy mají obchodní řetězce ze zákona zavřeno, se zákazníci většinou předzásobují potravinami, aby nákup nemuseli řešit. Polovina respondentů průzkumu (51 %) uvedla, že větší nákup pořídí dopředu v kamenné prodejně. Část zákazníků pak volí menší obchody, kde je nabídka užší a ceny se mohou výrazněji lišit, ale díky svým rozměrům mohou mít otevřeno i o svátcích. Přibližně 15 % Čechů dává přednost e-shopům.

„Prodloužené volno lidé vnímají jako příležitost zůstat s rodinou a užít si společný čas, i proto se zákazníci předzásobují. Výsledky průzkumu potvrzují i naše interní data, kdy se nám prodeje v kamenných prodejnách zvyšují v průměru o třetinu, na e-shopu BILLA pak lidé objednávají více a ve větším množství,“ říká Dana Bratánková, vedoucí korporátní komunikace & Public Affairs BILLA ČR.

Státní svátky – zavřeno

  • 1. 1. – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok
  • Velikonoční pondělí
  • 8. 5. – Den vítězství
  • 28. 9. – Den české státnosti
  • 28. 10. – Den vzniku samostatného československého státu
  • 24. 12. – Štědrý den – otevřeno je jen do 12 hodin
  • 25. 12. – 1. svátek vánoční
  • 26. 12. – 2. svátek vánoční

Státní svátky – otevřeno

  • Velký pátek
  • 1. 5. – Svátek práce
  • 5. 7. – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
  • 6. 7. – Den upálení mistra Jana Husa
  • 17. 11. – Den boje za svobodu a demokracii
Prodavačka v supermarketu upravuje ananas a další zboží v regálu

Státní svátky na obzoru. Víte, jak při nich bude otevřeno? Udělejte si kvíz

V Česku slavíme čtrnáct státních svátků, ale náš kvíz – ptáme se na to, jak o nich mají obchody otevřeno – má jen třináct otázek. Jak je to možné? Na jeden den, hned na ten první v roce, připadají totiž svátky dva. A navíc, říkat všem těmto dnům státní svátky není úplně přesné.
Spustit kvíz
Autor článku

Anna Dvořáková

Redaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

