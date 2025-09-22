Blíží se další státní svátek. V neděli 28. září bude otevřeno málokde

Otevírací doba obchodů během státních svátků se řídí zákonem o prodejní době z roku 2016, který stanovuje, o kterých svátcích musí mít velké prodejny zavřeno. To ale způsobuje trochu chaos, protože podle průzkumu společnosti Billa se tři ze čtyř lidí v dobách ztrácejí a musejí si pokaždé informace znovu najít.
Tentokrát, v neděli 28. září, zákaz prodeje platí – velké obchody budou zavřené. Nakupovat bude možné jen v menších obchůdcích, na benzinkách, v lékárnách a prodejnách v nemocnicích, na nádražích nebo letištích.
Nakupujete o svátcích potraviny?
Během státních svátků, kdy mají obchodní řetězce ze zákona zavřeno, se zákazníci většinou předzásobují potravinami, aby nákup nemuseli řešit. Polovina respondentů průzkumu (51 %) uvedla, že větší nákup pořídí dopředu v kamenné prodejně. Část zákazníků pak volí menší obchody, kde je nabídka užší a ceny se mohou výrazněji lišit, ale díky svým rozměrům mohou mít otevřeno i o svátcích. Přibližně 15 % Čechů dává přednost e-shopům.
„Prodloužené volno lidé vnímají jako příležitost zůstat s rodinou a užít si společný čas, i proto se zákazníci předzásobují. Výsledky průzkumu potvrzují i naše interní data, kdy se nám prodeje v kamenných prodejnách zvyšují v průměru o třetinu, na e-shopu BILLA pak lidé objednávají více a ve větším množství,“ říká Dana Bratánková, vedoucí korporátní komunikace & Public Affairs BILLA ČR.
Státní svátky – zavřeno
- 1. 1. – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok
- Velikonoční pondělí
- 8. 5. – Den vítězství
- 28. 9. – Den české státnosti
- 28. 10. – Den vzniku samostatného československého státu
- 24. 12. – Štědrý den – otevřeno je jen do 12 hodin
- 25. 12. – 1. svátek vánoční
- 26. 12. – 2. svátek vánoční
Státní svátky – otevřeno
- Velký pátek
- 1. 5. – Svátek práce
- 5. 7. – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
- 6. 7. – Den upálení mistra Jana Husa
- 17. 11. – Den boje za svobodu a demokracii